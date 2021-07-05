西方國家為歷史罪行道歉的同時，卻參與當代最大的新疆種族滅絕

他們為過去的罪行道歉，同時卻參與新的罪行

2021年5月28日，德國政府首度承認，第二帝國時期在納米比亞犯下「種族滅絕」的罪行，德國外交部長馬斯（Heiko Maas）表示：「從現今觀點來看，我們正式將這些事件稱為種族滅絕。」他說，德國正向納米比亞和其受害者後代道歉、請求寬恕，並將提供超過11億歐元的財政援助，分期30年用於基礎建設、醫療保健和培訓計畫方面。

在此前一天，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）親赴盧安達首都基加利，為法國當年參與的大屠殺道歉。他說：「我來到這片土地、追討法國應負起的責任。」3月出爐的專案調查報告承認，法國當年外交政策成為慘劇的幫兇、法國必須為此負起極大的責任。

幾乎與此同時，加拿大媒體披露了過去一百多年來，加拿大政府強迫原住民的後裔就讀寄宿學校，用來強制同化原住民。這些學校通常由代表渥太華當局的基督教教會承辦，許多人都經歷可怕的身體虐待、性侵、營養不良及其他暴行。僅卑詩省一座舊寄宿學校的地下就發現埋有215名孩童遺骨。

加拿大政府成立真相與和解委員會，對此進行了廣泛的調查與紀錄，各級政府作出道歉與補償。加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）在一則推文中寫道，這事「令我心碎、痛苦提醒著我國史上這段黑暗且不光彩的過去。」

這些西方國家的政府為過去的罪行道歉並對受害者提供國家賠償，當然是好事。但是，令人奇怪的時候，他們在為過去的罪行道歉的同時，卻積極、主動、乃至迫不及待地參與著同樣性質的、卻是嶄新的罪行——難道他們是在為下一次的道歉和賠償積攢資本嗎？

為過去的罪行道歉很容易——因為這些罪行已經成為歷史的一部分，犯下這些罪行的，並非此刻正在執政的政府及官員；而直面正在發生的罪行卻很難——因為這些罪行的背後是巨大的利益，是「發大財」的契機，是骯髒的利益均沾關係。

當下正在發生的世界上規模最大的種族滅絕，是中共對新疆的維吾爾人的種族滅絕，數百萬計的維吾爾人成為受害者。英國、荷蘭、加拿大、立陶宛等國的國會，已經正式將在新疆發生的事情定義為種族滅絕。國際特赦組織秘書長卡拉馬爾德（Agnes Callamard）明確指出，目前已有多達百萬維吾爾族人等穆斯林，遭中國當局關押於新疆再教育營。

美國駐聯合國大使湯瑪斯－葛林菲爾（Linda Thomas-Greenfield）表示：「在新疆，人們遭受酷刑、婦女被迫絕育」，其中無數人被強迫勞動應政府要求製造衣物及商品，「直到倒下為止」。美方重申，北京對待維族人手段已構成「種族滅絕」，「直到中國停止對維族等少數族群犯下危害人類罪嫌與種族滅絕前，我們都將繼續站出來為他們發聲。」

然而，德國和法國等歐洲大國仍然與中國如膠似漆，對維吾爾人遭遇的種族滅絕或閉口不談，或輕描淡寫——即便是譴責的聲明，也引不起中國方面的反駁，因為雙方早已心照不宣：這只是說說而已，走過場而已，只是讓西方民眾獲得某種心理安慰，不必當真。他們不敢實施實質性的制裁，這會妨礙本國公司在中國發財的機會——歐洲各國的高福利政策已難以為繼，在中國的公司成為最賺錢和納稅最多的支柱，豈能因小小的人權問題而捨棄龐大的中國市場？

Photo Credit: AP / 達志影像

在新疆參與作惡的歐洲跨國公司中，排名第一的是德國西門子（Siemens）。這家德國大型工業集團與中國電子科技集團（中國電科），在自動化、數位化和網路等方面的先進技術上有密切合作。中國電科是一家國營軍事承包商，研發一款在新疆使用的警務應用軟體，據人權觀察組織披露，該應用軟體導致一些人被送進集中營。

西門子發言人坦承，該公司為中國電科提供諮詢服務，尋找生產設備解決方案。其中，「一體化聯合作戰平台」就是雙方合作研發的產品，它可追蹤維吾爾人的每個行動。西門子昔日是納粹重用的大型企業，大量使用奴隸勞工，生產武器等作戰物資，如今又故技重施。

西門子與狼共舞並非孤立的個案。一份人權組織的報告指出，福斯（大眾）、阿迪達斯、彪馬、寶馬、博世、巴斯夫等德國的世界級企業，都在新疆有巨額投資，他們的工廠大樓通常就在再教育營地附近。

2019年4月，德國最大車商福斯汽車的總裁赫伯特・迪斯（Herbert Diess）在接受BBC採訪時說，沒聽說過新疆有再教育營或穆斯林少數民族被大規模拘禁的事情，儘管他公司的工廠距離四個這樣的拘禁中心車程不到90分鐘。

福斯汽車2013年在新疆建成一家工廠，雇用近700名當地工人，每年最多可生產五萬輛汽車。後來，福斯汽車發佈一份新聲明稱，公司確實知道新疆維吾爾人受到的待遇，公司重視人權問題——但這只是一句自我粉飾的空話和套話，如何重視人權問題，該公司並無任何具體的舉措。

德國國有銀行KfW為新疆首府烏魯木齊一條地鐵線的興建，投入一億歐元的資金，建設工程使用來自瑞士工程公司ABB和歐洲飛機製造商空中客車國防航太提供的部件，這條地鐵已於2018年開通。

歐洲食品業巨擘聯合利華（Unilever）和雀巢（Nestle），都從新疆的一家國有企業購買番茄產品，這些產品做成番茄醬，最終會出現在歐洲家庭廚房裡，這兩家公司都拒絕回覆媒體關於如何使用新疆進口產品的問題。

法國連鎖超市家樂福（Carrefour）在收到了中國官員的「強烈建議」後，在新疆開設超市，而在超市的選址和興建過程中，地方官員都有深入介入。

德國的梅克爾（Angela Merkel）政府是歐盟中最為親中的政府之一，既是因為她有東德共產黨的「遺傳基因」，更是因為德國是歐盟中在中國最多投資最多的國家，所謂有錢能使鬼推磨也。如果不是歐洲議會擋下《歐中投資協定》，如今該協定早已成為梅克爾的「歷史功績」，而歐盟將更加牢牢地被中共捆綁在同一架戰車上。

加拿大的杜魯道政府，則是英語國家中親中的典範——杜魯道的父親老杜魯道（Pierre Trudeau）就是昔日挺進中國、與毛澤東握手言和的先鋒。

2021年年初，加拿大公共衛生署開除其下設的國家微生物實驗室中，兩位將伊波拉病毒、亨尼巴病毒和亨德拉病毒運往「武漢病毒研究所」華裔科學家，並在調查中發現，該機構居然讓中國人民解放軍軍事科學院軍事醫學研究院的成員在內工作，並合作發表研究世界上最致命的病毒的論文。

當在野的保守黨黨魁就此在國會向杜魯道提出質詢時，令人驚訝的是，杜魯道並未直接回答這個問題，反而將問題導引到加拿大人應該避免對亞洲人的歧視。

在加拿大任教的台灣裔學者沈榮欽評論說：「中國大外宣在西方宣傳『反對中國政府＝反對中國＝歧視亞洲人』日久，當習近平為了避免世界各國究責，下令禁止使用武漢肺炎時，大外宣表示，使用武漢肺炎等於歧視亞洲人，並說服了許多人。如今中國大外宣竟然影響到西方國家元首，連批評人民解放軍為何可以進入加拿大國家四級微生物實驗室，都被總理暗指會助長對亞洲人的歧視！」

也就是說，西方左派政客不假思索地接受了中共的「新語詞典」，既然是中共的「利益攸關者」，那麼賣國亦在所不惜。

中國共產黨萬變不離其宗，正如《共產主義黑皮書》所指出的那樣：「共產政權的所為，已超越個人犯罪和為特定目的的小規模殺戮。為了鞏固其對權力的掌控，它們將大規模犯罪變成一項完善的政府制度。……恐怖始終是現代共產主義的基本成分之一。」為了發大財，西方假裝「誤會」了中國，短時期內與中共合作確實可以發大財，但長遠的後果將是災難性的。

不要誤以為中共政權不再奉行共產主義的意識形態，不要誤以為行刑隊處決人質、屠殺起義工人、強行餓死農民以及消滅少數族裔，都只是某個特定國家或時代所特有的短期「意外事件」——恰恰相反，這些都是共產主義制度自始至終的典型特徵。

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航