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2023/12/09,
司法

Linbay好油案起訴林裕紘和許哲賓，檢方批「重傷言論自由」建請從重量刑

Linbay好油案起訴林裕紘和許哲賓，檢方批「重傷言論自由」建請從重量刑
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

檢察官說明，全案符合假訊息的要件，主觀上認為有惡意，2人於網路散布虛假訊息，已構成偽造準私文書、恐嚇、誣告等犯行，並藉言論自由之名，行破壞言論自由之實，建請法院從重量刑。

臉書（Facebook）粉專「Linbay好油」涉自導自演遭恐嚇案，桃園地檢署昨（8）日依偽造文書、誣告及恐嚇等罪，起訴版主林裕紘、前國民黨黨工許哲賓，指兩人藉言論自由之名，行破壞言論自由之實，建請法院從重量刑。依照法條，最重可判到7年。

自導自演被發現，返台後立刻遭逮

「Linbay好油」從8月開始，在臉書開始頻頻攻擊農業部作為，指專案進口蛋類品項，為台農投資股份有限公司進口的巴西「冷凍蛋液」，9月鍾又稱巴西蛋進口到台灣放置4個月，有保存期限疑慮等，相關消息引發熱議，民眾對農業部和執政黨極為不滿，農業部長陳吉仲在9月19宣布請辭。9月22日，「Linbay好油」在前立委黃國昌直播上哭訴，遭網友恐嚇，危害家人及自己性命，宣布停更粉絲專頁。

桃檢指出，林裕紘在今年9月21日與許哲賓共謀，由許在新北市某咖啡廳以VPN（虛擬專用網路）軟體，移轉至境外網際網路協定位址（IP），再以「何可恩」臉書帳號私訊傳送包含「你最好小心老婆和小孩的安全」的恐嚇訊息。林將恐嚇訊息公開後，佯裝因言論直指政府疏失，才遭人恫嚇箝制言論自由，想要藉此轉移公眾焦點。

恐嚇訊息讓林的妻子心生畏懼，林裕紘在9月28日到桃檢提告，自己遭到「何可恩」恐嚇。林在恐嚇案發生後，10月1日離台前往奧地利維也納，期間檢警追出許哲賓，許供出全案是自導自演。

林男於10月7日清晨搭機返台，隨即被檢警帶回釐清案情，當時林男表示，他的筆記型電腦在維也納候機時被偷。

檢察官：全案符合假訊息要件，破壞言論自由

桃園地檢署昨天召開偵結記者會表示，林裕紘涉犯偽造私文書、誣告、意圖他人受刑事處分而使用偽造之犯罪證據、恐嚇等罪；許哲賓涉犯偽造準私文書、未指定犯誣告、使用偽造犯罪證據、恐嚇等罪，2人被起訴。

桃檢表示，兩人以臉書假帳號偽裝他人恐嚇自身及其家人的不實訊息，博取同情，所為行使偽造準私文書、恐嚇、誣告等犯行，嚴重影響社會安寧；惟「矜偽不長，蓋虛不久」，經辦案人員鍥而不捨追查，終查明被告2人使用假帳號，以VPN軟體跳板至境外IP，規避查緝；被告2人為轉移社會輿論焦點，竟以「恐嚇」假訊息方式，混淆視聽，造成社會對立及不安，實屬「是夫喋喋，衒玉賈石」之舉。

檢察官說明，全案符合假訊息的要件，主觀上認為有惡意，形塑的言語與事實不符，造成民心浮動、言論自由遭受嚴重損害。言論自由是以包容、尊重、自律為發展前提，是民主社會發展的重要基石，被告2人於網路散布虛假訊息，藉言論自由之名，行破壞言論自由之實，建請法院從重量處適當之刑，以資懲儆。

桃檢8日凌晨證實，許哲賓已於11月30日以40萬元交保，林裕紘也在12月5日以45萬元交保。

觸犯《刑法》誣告罪，可處7年以下徒刑。偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。以加害生命、身體、自由、名譽、財產之事恐嚇他人，致生危害於安全者，處2年以下有期徒刑、拘役或9000元以下罰金。

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核稿編輯：翁世航


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