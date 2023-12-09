Linbay好油案起訴林裕紘和許哲賓，檢方批「重傷言論自由」建請從重量刑
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檢察官說明，全案符合假訊息的要件，主觀上認為有惡意，2人於網路散布虛假訊息，已構成偽造準私文書、恐嚇、誣告等犯行，並藉言論自由之名，行破壞言論自由之實，建請法院從重量刑。
臉書（Facebook）粉專「Linbay好油」涉自導自演遭恐嚇案，桃園地檢署昨（8）日依偽造文書、誣告及恐嚇等罪，起訴版主林裕紘、前國民黨黨工許哲賓，指兩人藉言論自由之名，行破壞言論自由之實，建請法院從重量刑。依照法條，最重可判到7年。
自導自演被發現，返台後立刻遭逮
「Linbay好油」從8月開始，在臉書開始頻頻攻擊農業部作為，指專案進口蛋類品項，為台農投資股份有限公司進口的巴西「冷凍蛋液」，9月鍾又稱巴西蛋進口到台灣放置4個月，有保存期限疑慮等，相關消息引發熱議，民眾對農業部和執政黨極為不滿，農業部長陳吉仲在9月19宣布請辭。9月22日，「Linbay好油」在前立委黃國昌直播上哭訴，遭網友恐嚇，危害家人及自己性命，宣布停更粉絲專頁。
桃檢指出，林裕紘在今年9月21日與許哲賓共謀，由許在新北市某咖啡廳以VPN（虛擬專用網路）軟體，移轉至境外網際網路協定位址（IP），再以「何可恩」臉書帳號私訊傳送包含「你最好小心老婆和小孩的安全」的恐嚇訊息。林將恐嚇訊息公開後，佯裝因言論直指政府疏失，才遭人恫嚇箝制言論自由，想要藉此轉移公眾焦點。
恐嚇訊息讓林的妻子心生畏懼，林裕紘在9月28日到桃檢提告，自己遭到「何可恩」恐嚇。林在恐嚇案發生後，10月1日離台前往奧地利維也納，期間檢警追出許哲賓，許供出全案是自導自演。
林男於10月7日清晨搭機返台，隨即被檢警帶回釐清案情，當時林男表示，他的筆記型電腦在維也納候機時被偷。
檢察官：全案符合假訊息要件，破壞言論自由
桃園地檢署昨天召開偵結記者會表示，林裕紘涉犯偽造私文書、誣告、意圖他人受刑事處分而使用偽造之犯罪證據、恐嚇等罪；許哲賓涉犯偽造準私文書、未指定犯誣告、使用偽造犯罪證據、恐嚇等罪，2人被起訴。
桃檢表示，兩人以臉書假帳號偽裝他人恐嚇自身及其家人的不實訊息，博取同情，所為行使偽造準私文書、恐嚇、誣告等犯行，嚴重影響社會安寧；惟「矜偽不長，蓋虛不久」，經辦案人員鍥而不捨追查，終查明被告2人使用假帳號，以VPN軟體跳板至境外IP，規避查緝；被告2人為轉移社會輿論焦點，竟以「恐嚇」假訊息方式，混淆視聽，造成社會對立及不安，實屬「是夫喋喋，衒玉賈石」之舉。
檢察官說明，全案符合假訊息的要件，主觀上認為有惡意，形塑的言語與事實不符，造成民心浮動、言論自由遭受嚴重損害。言論自由是以包容、尊重、自律為發展前提，是民主社會發展的重要基石，被告2人於網路散布虛假訊息，藉言論自由之名，行破壞言論自由之實，建請法院從重量處適當之刑，以資懲儆。
桃檢8日凌晨證實，許哲賓已於11月30日以40萬元交保，林裕紘也在12月5日以45萬元交保。
觸犯《刑法》誣告罪，可處7年以下徒刑。偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。以加害生命、身體、自由、名譽、財產之事恐嚇他人，致生危害於安全者，處2年以下有期徒刑、拘役或9000元以下罰金。
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核稿編輯：翁世航
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【馬力歐陪你喝一杯】方穎豐的小夢想成就少棒之家的大志氣！安麗與棒球校長為小小球員建立以「家」為核心的棒球夢
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從不會教棒球到成為少棒界的棒球校長，方穎豐憑藉著對教育的使命與對體育的熱愛，在台東成立少棒之家。這一路走來，歷經許多挫敗與艱難，幸好有各方志同道合的人支持，尤其是安麗希望工場慈善基金會十年來的贊助，讓少棒之家至今仍持續培育小小選手，在棒球的路上勇敢追夢。
談到少棒，許多人一定會立即聯想到台東，因為不少優秀的棒球選手都來自台東，其中少棒之家更可說是棒球選手的育成中心，如中華職棒統一獅的左投林詔恩、U12世界少棒錦標賽季軍成員簡紹翔。而培育無數小小球員追夢的少棒之家，背後的重要推手則是在少棒界有「棒球校長」之稱的方穎豐校長。
從事教育工作長達35年的方穎豐校長，原不是棒球專業，而是體育班的導師。因原本帶領棒球隊的教練離去，讓他因緣際會接手棒球隊。但剛開始，他才發現自己不會教棒球，連打擊都常揮棒落空。為了帶領球隊，他開始研讀棒球相關書籍，請教棒球教練、前輩，仔細、認真地觀看每一場棒球比賽。初期，棒球隊出賽常常十比零提前結束，方穎豐在球場告訴自己，「孩子在球場的每個成長階段都是重要的，我應該要對這些孩子負責任，我一定要在這紅土球場站起來。」約十年的時間，他不僅讓球隊拿到台灣區比賽的第一個冠軍，還成為球場常勝軍。
棒球是人生的縮影必須築夢踏實
對棒球如此執著，並不是因為以主流價值觀而言，棒球隊可培養孩子的團隊精神、對挫折的容忍力、強大自己的心理素養等。對方穎豐來說，棒球其實就是人生的縮影。他帶領球隊並沒有過多複雜的想法，純粹因為孩子喜歡棒球，那就讓他們好好打棒球。而棒球運動在台灣的發展又剛好有職業球隊，所以就以打到冠軍、打到職業隊作為夢想與目標。他以「築夢踏實」的精神，期望從一場場比賽中，為這群孩子建立生活的態度，面對困難、阻礙如何再站起來。
少棒之家的雛型源自張家五兄弟
為什麼會想成立少棒之家？方穎豐說到，他原先在基隆的學校服務，在偶然的機會帶隊到台東比賽，他驚豔台東的孩子打起棒球就如同他們唱歌般，個個都是天生好手，不論是球感、打擊、運動神經都非常優秀，各方面的協調性極佳。因為校長任期及家庭等因素，方穎豐請調至台東任教，之後便積極籌組棒球隊，想一圓棒球夢。
方穎豐回想，少棒之家最早的雛形來自於「張家五兄弟」。當時球隊有個阿美族的小孩張進德，擁有棒球天賦與極佳的球感，但卻因為家庭因素必須轉學，無法再參加棒球隊。於是，連族語都不會說的方穎豐，只好帶著學校裡會說族語的護理人員，一同去拜訪學生家長，想勸說張進德的阿嬤讓他繼續留在棒球隊，甚至承諾會提供張進德的三餐、住宿、球具裝備以及生活照顧等。
護士將方穎豐的承諾如實翻譯給阿嬤後，沒想到阿嬤回覆讓護士大笑說，「校長你賺到了。阿嬤說，我有五個孫子，全部都給你。」就這樣，他硬著頭皮帶回五個小孩，將校長宿舍改為兄弟五人的住所，平時除了上學、訓練外，同時提供食宿、生活起居照料。
不只是棒球隊 而是充滿關愛的「家」
方穎豐說，張家五兄弟是讓他堅持在棒球教育這條路上，一直往前走的重要因素。當時，張家大哥張進德才小學五年級，雖然球技不凡，卻有學習障礙。最小的弟弟張偉聖，也才幼稚園，正是需要有人陪伴、關心的年紀。
為照顧張家五兄弟，再加上台東學童的狀況，方穎豐開始思考，他想要的不只是棒球隊，他想要給這群孩子一個家。家不是只提供三餐溫飽，棒球訓練而己，家是有人可以輔導他們學業，照顧他們生活、關心他們的成長。所以他將棒球隊取名為「少棒之家」，讓參與球隊的學童們都一起住校，一起訓練，一起上課，他像爸爸一樣關心、照顧這群孩子的生活。
因為少棒之家給球員們的不僅是球技訓練，方穎豐如兄、如父的照顧，讓這群來自台東的棒球選手有了家的溫暖，在學習及訓練上都更加認真，日後這群選手紛紛以不凡的成績回報方穎豐的關愛。張家五兄弟中的老大張進德、老二張進龍、老三張育成以及最小的弟弟張偉聖，都在職棒的領域中有不錯的表現。方穎豐笑說，這是他有史以來投報率最好的招生，不僅一次招到五位選手，而且還有四個在職棒領域擁有傲人的成績。
「小夢想 大志氣」翻轉少棒之家的未來
少棒之家成立後，面對孩子的住宿、三餐、裝備、球具、球衣等，龐大的開銷讓方穎豐一度喘不過氣來。此時安麗希望工場慈善基金會甫成立，以「小夢想 大志氣」追夢計畫召募公益合作夥伴，讓方穎豐看見了持續下去的希望。
安麗希望工場慈善基金會資深公關經理黃南瑄表示，安麗在三十周年慶時成立「安麗希望工場慈善基金會」，希望秉持著安麗以人為主、利他共好的宗旨，透過基金會幫助需要資助的團體。2013年基金會展開「小夢想 大志氣」追夢計畫，少棒之家即為第一屆頭獎的得主，因此牽起雙方的合作。
方穎豐笑說，安麗「小夢想 大志氣」追夢計畫是他寫過最難寫的企畫案，短短6頁卻比其他機構要求的50頁還難寫。不過在安麗甄選的過程中，卻是讓方穎豐收穫最多的。他在撰寫計畫書與評審提問的過程中，逐一檢視自己有哪些沒做到，哪些可以加強，讓他在經營少棒之家時有了更多的想法，也讓少棒之家更好、更完善。
懂得感恩、惜福的少棒之家
少棒之家成立至今，方穎豐表示這是集眾人之力才有如今的成果。少棒隊球衣上繡著「惜福」二字，源自於最早支持他成立棒球隊的贊助商洪百吉先生，洪百吉不要方穎豐在球員球衣上印上企業名稱，而希望以「惜福」代替，讓孩子懂得感恩並珍惜所得一切來自眾人的力量。
十年前，安麗與方穎豐因為「小夢想 大志氣」追夢計畫開起合作機緣。十年間，安麗的會員也陸續提供各方面的協助，例如提供營養協助，帶著孩子做營養午餐等，也由於安麗的協助，更多人看到少棒之家，瞭解少棒之家，紛紛加入資助的行列。近年，少棒之家更是安麗「愛陪伴課輔計畫」的合作對象，提供孩子課業輔導，希望孩子不僅球打得好，學業也能保持水準。
過去十年，安麗透過「小夢想 大志氣追夢計畫」以及「愛陪伴課輔計畫」幫助弱勢的孩子，希望他們有翻轉未來的機會。未來，安麗會繼續透過多元的評審以及完善的甄選機制，針對具影響力且可持續執行的兒少專案進行合作贊助，讓弱勢孩子也能成功追夢、實現自我，擁有不一樣的未來。
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