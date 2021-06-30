如果機組一年99.9%時間穩定發電，你願意為剩下的8.76小時付多少「保險費」？

文：林常平（從事電子、通訊及能源事業策略規劃與拓展，領導完成台電高壓AMI及低壓AMI系統第一期建置、東南亞試點、多項NEP計劃、智慧電表外銷日本；近年完成國內外多個微電網、國內首座MW大型儲能系統，並獲選參與台電調頻輔助服務等新型態能源事業。專長通訊／控制訊號處理及演算法、智慧能源技術、策略與事業發展。目前擔任大同公司智慧能源事業部總處長及綠學院綠色帶路人）

我們之前在〈十個儲能九個騙？正確辨別儲能方向成為老司機〉跟你聊因為再生能源的間歇性，儲能系統成為協助電網穩定的重要角色。儲能系統如同「水庫」，居中做個「削峰填谷」調節：水多的時候儲存起來，水少的時候放出來大家用，我想你應該已經很熟了，今天，我來跟你講點你不知道的。

因為工作的關係，我經常需要看國外電網運作的案例與經驗，有天我找到一個很有意思的美國加州三間電力公司的聯合研究案。這個研究顯示，只要讓再生能源發電場域搭配一定比例的儲能系統，也就是複合系統（hybrid system），就能維護電力系統穩定。

在其研究案中，其於裝置容量500MW的太陽能電廠搭配了500MW可支撐四小時的儲能系統，可大幅提升到理論上所謂的「完美發電機」（perfect generator）。

這時你一定有個疑問，1:1的比例設置儲能系統？這也設置太多了吧！太陽能已經產生這麼多的問題，我們怎麼能信任一個連電池回收機制都不知道在哪裡的儲能系統，更何況聽說電池還會爆炸？

Photo Credit: Eos 複合系統的概念圖

你買過保險吧，如果想要全套的保險例如壽險、意外險、醫療險、癌症險或旅遊險等，它的價格自然就會比較高，選擇基本款則比較便宜。儲能就像保險一樣，當你想要用1:1的再生能源搭配儲能的輸出容量配置，就像是買全套的保險方案一樣，儲能會成為非常安全的完美發電機，你幾乎可以確定100%的時間都會非常安全。

但是要1:1的比例設置儲能系統，投資成本極高，因此大都是電力公司當作基礎研究買來實驗並操作看看。實務面考量經濟效益後，多數會使用10:1的比例，也就是再生能源容量的10%作為儲能的輸出容量配置，只設置10%用整年度的信賴區間來看，假設可以滿足99.9%的時間，表示一年8760小時會有0.1%，也就是8.76小時儲能無法達到穩定電網的功能。你願意為8.76小時付出多少的「保險費」？

美國加州認為他們的儲能需要撐到四小時，台灣倒是不需要撐到四小時，我們只需要大型再生能源案場的輸出能符合新修訂之升、降載率限制，白話文的意思就是在沒有太陽或沒有風的時候，要有個儲能可以撐個幾分鐘到幾十分鐘，這段時間讓其他選手例如新式燃氣機組等補上來。因此，「儲能保險費」顯然應該由太陽能及離岸風力業者買單，他們應該承擔備用容量的責任。

承擔10%的責任你聽起來覺得很輕鬆，但其實這工作相當吃重，只有大型儲能系統可以扛得起來，而且建置並維護營運大型儲能系統是有技術門檻的。不只發電端大型再生能源案場需要儲能，電網端也需要儲能，因此這裡面的商機可真不小，如果你想要提供「儲能保險服務」讓需要保險的人跟你「買保單」，你應該從哪裡下手呢？

在《儲能概念股夯？行內人揭真相》一文中我們詳細介紹了儲能系統從原材料到系統的七層整合，毫無疑問，台灣的商機落點正是在最後一層：系統整合。

Photo Credit: 大同公司 儲能系統目前各層的建置成本結構

你可能從上圖中發現一個問題，系統整合才佔儲能系統建置成本的10%，這看起來並不是高產值的產業，為什麼要挑選這塊商機呢？

這是因為系統整合需要面對最多元的應用場景，是最複雜、最難、且一旦培養起競爭力，其他競爭者很難跨越的城池。以系統整合商而言，他必須尋找合適的策略夥伴，包括電池系統供應商（含BMS）、PCS供應商、電力設備／盤供應商、工程安裝業者、軟體平台暨設備業者、EMS業者、雲端管理平台業者等，並須具備整合前述設備以進行規劃設計、建置案場專案管理及日後維運的能力。

不論在產業鏈中的位置為何，尋求策略合作夥伴都是必須的，因為沒有一家公司能夠、也沒有必要涵蓋所有角色。台灣以往的供應鏈思維都想要「一條龍」，其實是製造業及代工的思維。在不同的情境與應用場合，需要整合不同策略合作夥伴的產品及解決方案，一條龍看似省錢，卻不利於爭取更多元的應用場景，這卻正是儲能應用市場的特點。

我們公司正在專心建立系統整合所需的核心技術與能力。我為什麼要把這個商機告訴你呢？這樣不是容易被其他人複製或模仿，進而成為公司的潛在競爭對手嗎？

因為這件事很難，尤其最難的是，這牽涉到要改變你的認知。

Photo Credit: iStock

我常跟公司的同仁說，你們年輕人必須有決心擺脫台灣業界常見的「賺一票」的心態，這不是在搶一個專案，乃是在開拓並經營一個新事業，這樣做儲能才能成功！

這真的不是很容易，尤其在台灣過去幾十年製造業思維的養成之下，一時間要大家尊重不同定位中的專業分工，尋求上、下游策略夥伴的整合，說起來很容易，做起來很難，但我真心認為若這個認知沒有改變，儲能商機只能停留在這個小島上，做完台電的電力輔助服務也就結案了。

我盼望台灣的儲能系統與其應用的業者們，尤其是下一代的年輕人們，能共同合作、攜手打造一個健全的產業生態，在建設台灣成為能源轉型的成功案例中累積經驗、實績及合作默契，進而組成輸出海外的儲能系統整合國家隊。

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本文經綠學院授權轉載，原文刊載於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航