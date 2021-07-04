《改變世界史的12種新材料》：交叉鏈接結構是年輕與美容之敵，卻也讓膠原蛋白纖維變得更強韌

文：佐藤健太郎

動物生成的最棒傑作——膠原蛋白

為什麼人要旅行

我喜歡開車兜風，年輕的時候經常開著車，隨意地從日本北方的稚內，開車到南方的鹿兒島。拋開日常的工作與人際關係，只是隨意開著車，就能趕走平常的煩惱與鬱悶的心情。什麼也不管地到處走的念頭，出現在我腦海已經不只一兩次。

有著「想忘了時間，去這裡以外的任何地方」念頭的人，應該不會只有我。我認為人類的生物本能，一定包括漂泊之旅的慾望，否則為什麼人類的足跡會遍布世界的各個角落？生活範圍能夠從炎熱的沙漠地區到寒冷的南極之端的動物，除了人類，別無其他。

人類為什麼要旅行？一般認為最好一直待在安全的地方生活。既然如此，為何人類還會有那樣的遺傳本能？以我的角度來猜想，大概就是：因為喜歡到處走的人，更容易遇到新鮮的事物。發現與運用以前所沒有的優秀事物，在人類文明進展中不可欠缺。

遇到優秀的事物和想法時，興味相投的人就會交流彼此的想法，然後改良事物，促成優秀事物的進化。人的一生若只停留在一個地方，那麼了不起的想法就沒有機會互相碰撞與磨合。人類的互動是文明進步的要素。

關於這一點，馬特．里德利（Matthew White Ridley）在其著作《世界沒你想的那麼糟》（The Rational Optimist: How Prosperity Evolves）裡，舉澳洲塔斯馬尼亞島（Tasmania）為例。塔斯馬尼亞島原本與澳洲大陸相連，但因為海面上升，而在一萬年前與大陸分離。如此一來，在別的地方發展出來的新技術進不了塔斯馬尼亞島，而島內原本的技術也因為沒有繼承著而逐漸消失。

結果塔斯馬尼亞島在短短幾千年便失去了製作飛鏢、骨製釣針、捕魚陷阱與製作衣服的技術。斷絕與外部的交流，被迫過著自給自足的生活時，進步的速度就會停滯，開始衰退。對於不以力氣而以腦力為武器的人類來說，即使冒著極大的風險旅行，也要不斷移動自己的位置，與其他人進行交流、交易。這麼做非常重要。

當然，人類的旅行並非全然因為喜好，很多時候是迫於需要而必須長期漂泊。美洲原住民的血型大多是O型的這一事實，常被拿來當做這一點的佐證。美洲的原住民是當時陸地還相連時，越過如今的白令海峽，從亞洲到美洲大陸的人類子孫。在嚴酷的遷徙之旅中，很偶然的，有A型血與B型血遺傳基因的人減少了，這被認為是如今美洲原住民的血型大多是O型的原因。

但是，美洲原住民的祖先當時為什麼非展開嚴酷的遷徙之旅不可？他們遷徙到美洲的時間據說是一萬五千年前（但也存在別種說法），地球正好經驗了（截至目前為止的）最後冰河期，為了尋找食物的溫暖新天地，人類不得不展開不知道目的地在哪裡的漫長旅程。

除此之外，人類還多次因為地球氣候寒冷化，而遭受食物危機。可以證明這一點的證據很多。與個體數相較，更令人驚訝的是人類的遺傳性特徵有同質性，這是眾所周知的事。經過數百萬年的歷史後，如今人類的個體數已經超過七十億，遺傳因子若因此產生更多樣的變化，也理所當然。

追究造成寒冷期的原因時，有人提出了多峇巨災理論。距今約七萬五千年前，現今印尼的多峇火山爆發了。據說當時火山噴出的熔岩量是一九八○年聖海倫火山爆發時的三千倍，是一次巨大的火山大爆發。往上噴出的火山灰遮蔽了太陽的光熱，讓地球從此進入數千年的寒冷期，人類為了追求僅有的陽光與食物，陷入四處流浪的困境。

如果好不容易從那個時期存活下來的數千組夫婦，就是現代人類的祖先，就可以說明前面所述的遺傳因子的同質性。人類確實有可能被逼到瀕臨滅絕的情況。

拯救人類的毛皮

人類經歷過數次的冰河期，即使不處於冰河期，也常有必須前往寒冷地區的時候。此時，可以幫助禦寒的穿著，就是動物的毛皮。

從存留至今的洞窟與墳墓中的古老壁畫，可以看出人類從石器時代起，就懂得利用動物的毛皮。對過著狩獵生活的人類祖先而言，毛皮是比什麼都容易取得的極佳防寒衣物。

藉由披上強大野獸之皮，來承接野獸的強大力量，這是非常具有精神意義的象徵行為吧！用各種顏色與不同模樣的動物毛皮裝飾身體，也是服飾文化中值得紀念的第一步。

要取得動物的毛皮，就必須割開動物強韌的皮膚，削去多餘的脂肪與肉。但這樣取下的動物毛皮並不能直接拿來使用，需要加工「鞣」製，才能成為容易使用的皮革。

所謂的「鞣」，觀其形可以了解，就是讓皮革變柔軟的工序。削去容易腐敗的動物脂肪與蛋白質，讓膠原蛋白之間的鏈產生變化，可以使動物的皮變得柔軟且持久。人類過去鞣製皮的方法是用牙齒嚼皮，以唾液鞣皮，後來也開發出使用柿子所含的可溶性收斂劑等植物性單寧來鞣製皮革的方法。現代人利用鉻酸鹽等化學藥品來鞣皮，讓鞣製的工序更加省力。

這些工序需要熟練的技巧，製造線與縫針等工具也要高度的技術。製作毛皮的地方或許可以說是人類最早培育「手藝工匠」的場所吧？這樣做出來的毛皮服裝，保護著人們不受寒冷，守護著許多生命。

事實上還存在著一種說法，認為衣服的起源來自於前述提到的多峇巨災。寄生在人類身上的蝨子有兩種，一種是附著在頭皮的頭蝨，另一種是附著在衣服上的體蝨，而根據DNA的分析，可知這兩者的分化開始於約七萬年前。合理的推測是，人類為了克服多峇火山爆發引起的寒冷，所以發明了衣服。在許多物種被迫滅絕的氣候下，毛皮無疑是人類最可靠的盟友。

膠原蛋白的祕密

皮革柔軟又保暖，耐用又輕，因此可以想見，即使當今已經有各種替代材料，皮革仍然深受喜愛。

說到膠原蛋白，一般都會想到化妝品等與美容相關的製品。但實際上，膠原蛋白也是我們人體含有的許多蛋白質的一種。膠原蛋白藏在細胞與細胞之間，具有把細胞與細胞相互貼合起來的功能。

膠原蛋白也是骨頭的重要成分。磷酸鈣結晶隱藏在膠原蛋白纖維之間，因為構造似鋼筋混凝土，所以非常堅固。總之，支撐我們的身體，讓我們得以維持體型的，無疑就是膠原蛋白。因此，人體內的蛋白質中，有將近三分之一是膠質蛋白。

膠原蛋白的三重螺旋構造

不過，在人體的蛋白質中占有壓倒性多數的膠原蛋白，卻是蛋白質中的異類。蛋白質是由二十種胺基酸在一定的排列組合下的長鏈，不只能像義大利麵那樣拉長，還能按既定的形狀折疊成球狀。蛋白質具有產生必要的化合物、傳遞訊息等功能，但如果不折疊成一定形狀的話，就無法發揮功能。

但是膠原蛋白是由三條拉長的長鏈纏繞而成的三重螺旋長纖維。還有，很多蛋白質是在細胞內工作，而膠原蛋白的工作場所在細胞外。

另外，膠原蛋白還含有幾乎在其他蛋白質看不到的奇妙胺基酸。膠原蛋白的脯胺酸與賴胺酸這兩種胺基酸上附著著羥基（氧與氫合成的原子團）。其他數萬種蛋白質的大多數，都是在只有二十種胺基酸的組合下發揮了各種驚人的作用，但膠原蛋白完全打破了那樣的規則。

多出來的羥基在打破那樣的規則中，扮演了重要的角色。如前所述，膠原蛋白是由三條長鏈纏繞而成的三重螺旋構造。附著於脯胺酸的多出來的羥基與鄰近氫鏈，藉著「氫鍵」的力量結合在一起，發揮鎖定三條長鏈的功能。

如果不鎖定這三條長鏈，就會有悲慘的事降臨。當維生素C攝取不足時，羥基的附著會變差，氫鍵也就不能鎖定三條長鏈，優質的膠原蛋白因此無法生成，最後就會出現全身血管脆弱的症狀。這就是壞血病（也稱為水手病）。這種病症雖然如今已不常見，但在大航海的時代，許多船員卻飽受摧殘。如果少了支撐人體的重要物質，即使身體只出現一點點缺陷，也會讓全體生命活動陷入重大危機。

膠原蛋白的特別結構不止如此，還有像交叉鏈接一樣把膠原蛋白的三重螺旋纖維之間連接起來的特殊結構。這也是在其他蛋白質上幾乎看不到的出格構造。這樣的構造讓鏈接在一起的地方形成網眼，從而成為強而有力的網狀結構。

交叉鏈接的數目越多時，整體就會越堅固，但也會因此不那麼柔軟。事實上，我們已經知道人類皮膚的膠原蛋白會隨著年齡的增長，增加連結三重蛋白纖維的交叉鏈接數目。人類的皮膚因為年紀而不那麼柔軟，產生皺紋，原因之一便是那樣的交叉鏈接數目變多。交叉鏈接結構是年輕與美容之敵，但想想這個結構能夠讓膠原蛋白纖維變得強韌，使毛皮結實且保暖，基於此，交叉鏈接的結構還是讓人感謝。

書籍介紹

本文摘錄自《改變世界史的12種新材料：從鐵器時代到未來超材料，從物質科學觀點看歷史如何轉變》，麥田出版

作者：佐藤健太郎

譯者：郭清華

科學與文明的化學反應、材料與歷史的物理變化

日本獲獎科普作家佐藤健太郎解析撰述

鐵、橡膠、膠原蛋白……等十二種材料

如何轉動時代之鑰、開啟改變歷史的關鍵時刻

從材料科學角度建構全球史！

本書介紹12種你最熟悉，卻未想過他有扭轉世界歷史能力的材料。

世界的變化快速，我們日常生活中的音樂載體即是一例，自戰後從唱片到CD登場後不久就讓出了寶座，至今由網路的串流及影片網站取代，急速消失。變化難以預測。作者認為世界如此快速變化，最重要的關鍵就是「材料」。自石器時代、青銅時代、鐵器時代至今，這些名詞證明了材料的出現是文明邁向新階段的關鍵。回到唱片的例子，最早的唱片是以蟲膠製成，五○年代由於更加耐用便宜又易於量產的聚氯乙烯（PVC）唱片出現，使得流行樂的巨大市場成形。

推動歷史的材料有很多種，既有大量普及的材料，也有被競相爭奪的稀有材料，有自然和加工的材料，也有人工材料。本書選出其中十二種並介紹相關的歷史，希望能和讀者一窺材料才是打開時代之門的鑰匙。

人人都愛黃金，但卻「不實用」

黃金是最為人渴望，也是集歷史於浪漫於一身的存在。黃金在牙醫治療或是電子上的用途都是很後期才被開發的，古代的黃金，如同希臘神話邁達斯國王點石成金故事所說本身毫無用處，主要是作為裝飾和貨幣，後者是最重要的用途。作者從神話切入，並介紹了黃金在日本的歷史，以及人類對黃金的追求，如淘金熱、西班牙對印加帝國的征服，還有煉金術從現代化學的角度來看，要在燒瓶裡轉換元素是不可能的，但數千年的鍊金術發展中也發現了許多化學物質，磨練出基本化學實驗技術，化學進步後也才發現了黃金的新用途：導電。

作者也介紹了黃金的化學特性、作為貨幣的變化。今日的黃金已不再作為貨幣，但在人們心中仍是高價而保值的金屬，寄託著人類的想像。黃金卻造就了它吸引人目光的無限魅力，甚至成為計量「價值」的重要素材。

從黏士到堅硬材料，陶器成為人類生活最重要的存在

陶瓷器的燒製是考古學者判斷文明的指標，也是自古便為世界各地人們常用，至今仍是生活裡被廣泛使用的材料。目前考古所知最早的燒製品是在中國湖南省出土，大約一萬八千年前的土器。日本則是在冰河期結束時開始使用。各種形式的燒製品有助於水以及食物的儲存和調理，大幅提升人類的繁榮。

作者從化學變化來解釋為什麼黏土經過高溫能變得更加堅固耐久，並介紹了中國低溫燒製的陶藝技術（秦俑、長城磚塊）還有為了取得燃料過度砍伐森林對環境的影響，並從釉藥的進步再帶到白磁在中國和歐洲瓷器頂點梅森瓷器的起源，最後提及現代科學技術和陶瓷材料。伴隨人類超過萬年的陶瓷器，作為材料還隱藏著各式各樣的潛力。

Photo Credit: 麥田出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航