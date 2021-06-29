《蘋果日報》不只是年輕人最倚賴的報紙，也是藍綠分布最平均的公共討論平台

文：王宏恩（作者為內華達大學拉斯維加斯分校政治系助理教授）

在我一路長大的過程中，《蘋果日報》對我有份特別的緣分。我第一次上街抗議被採訪還被貼出來，就是參加反媒體巨獸時被蘋果報導。我第一次做統計分析，研究各種星座上台大的機率，也是被蘋果挖掘出來報導，是我第一篇因為數字而上新聞的契機。而到美國念書，太陽花社運爆發時，也是《蘋果日報》報導了我聯繫CNN等相關事宜。

到了學成畢業，又有幸接受《蘋果日報》主編的邀請，加入專欄作家之一，每個月從美國的角度、政治科學的角度、數字的角度，來給台灣社會提供建言。而在這幾周，台灣蘋果跟香港蘋果相繼斷炊。我能夠送別《蘋果日報》最好的方式，大概就是用數字，來顯示《蘋果日報》的特殊之處，同時也思索著到底台灣哪個媒體有可能接收《蘋果日報》的讀者。

我使用的民意調查資料為TEDS2016。在這份1690位台灣民眾受訪的學術問卷中，第2題有問到2016年總統大選期間，台灣民眾最常看的報紙為何。在問卷中，一共有約20%回答《自由時報》、17%《蘋果日報》、10%《聯合報》、4.3%《中國時報》、4.3%其他報紙，以及44%沒有閱讀任何報紙。《蘋果日報》為四大報之一。

讀者的政黨傾向分布非常平均

但《蘋果日報》跟其他三個報紙最不同之處，在於《蘋果日報》的受眾非常平均。我把這全體受訪者，依照他們回答是支持泛藍政黨（26%）、泛綠政黨（39%）、或者其他（35%）來歸類，然後觀察報紙跟政黨認同之間的關係，可以畫出這張圖：

Photo Credit: 王宏恩

在這張圖中，可以看到《自由時報》（Liberty）讀者六成都是泛綠政黨、而中時（ChinaTime）以及聯合（UDN）讀者都是六成泛藍政黨。但是對於《蘋果日報》來說（AppleDaily），全體讀者裡面約40%泛綠政黨、30%泛藍政黨、30%無黨派，這個分布跟全體民眾的政黨分布非常接近，而不像另外三大報一樣讀者的政黨傾向更為明顯。作為四大報之一，這是《蘋果日報》難能可貴的特色。

讀者群年輕人較多

第二個《蘋果日報》與其他三大報的不同之處，在於讀者的年齡層。假如我們單純比較平均值，《蘋果日報》的讀者平均年齡為39歲，而另外三大報為中時55歲、自由52歲、聯合52歲、沒看報紙53歲。其他報紙的讀者群平均都已經超過50歲，但是《蘋果日報》的讀者群平均年齡不到40歲。假如我們把各報社的年齡分布圖畫出來，結果如下：

Photo Credit: 王宏恩

從上面這張圖中，可以很清楚看到《蘋果日報》所吸引的讀者群是完全跟其他三大報不同的。中時、自由與聯合，主要都是以年齡5、60為主。但是《蘋果日報》的讀者，幾乎都集中在40歲以下，其中又以剛出社會的20幾歲為大宗。

換句話說，假如今天蘋果準備消失了，那這些讀者會去哪裡呢？恐怕也並不會去到傳統的三大報。

藍、綠、年輕人都可以接受的公共討論平台

最後，《蘋果日報》過去常被詬病的一點是過於腥羶色，因此可能讀者不過是喜歡那些色情暴力的彩色圖片，而非真的讀報吸收新聞。要驗證這個假說其實也可以辦到，例如在這份問卷中，有三題政治知識的題目，分別問台灣民眾受訪者是否知道美國總統是誰、台灣行政院長是誰、以及誰負責解釋憲法。答對越多題，理論上就是對政治有較高程度的了解。

而在TEDS2016中，全體受訪者的答對平均題數是1.4題。《蘋果日報》的讀者平均答對題數是1.57題，高於平均。（另外，《自由時報》的讀者是1.7題、《聯合報》是1.65題、中時是1.39題，都沒念是1.23題）。因此，《蘋果日報》就算有腥羶色，但讀《蘋果日報》的讀者，相較於一份報紙也沒念的人來說，平均而言念過蘋果還是會有比較高的政治知識。

假如考量到《蘋果日報》的受眾與其他報紙並不同，那這些因為蘋果日報增加政治知識的讀者，在《蘋果日報》消失之後，又會去尋找什麼新的管道來補齊政治知識呢？

從上面這些結果來看，不難看出《蘋果日報》相較於其他各大報紙，對於台灣的重要性。《蘋果日報》不只是藍綠都可以接受的一個平台，同時也是年輕人主要倚賴的報紙，並且讀者也都具有比沒看報紙還更高的政治知識，在台灣民主發展的近代史上終將記上一筆。

雖然不確定這些數值上的結果，是否是當初《蘋果日報》成立的初衷，但隨著台灣民眾跟《蘋果日報》的互動，最終造成了這樣一份與眾不同的報紙。

而在《蘋果日報》消失之後，下一個藍、綠、年輕人都可以接受的公共討論平台會是哪一個呢？恐怕從紙媒上沒有什麼機會了。而網路平台基於其單篇為主（而非如報紙評論可以整版）的特性，是否可以促進雙方的辯論、是否有如各大媒體主編排版調整權重的效果，也是可以再繼續觀察的。

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本文經《思想坦克》授權轉載，原文發表於此

責任編輯：彭振宣

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