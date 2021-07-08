為什麼我們熟悉的茶飲是葉片模式，而日本抹茶卻是粉末狀的？

台灣三級警戒迄今已超過一個月，線上學習、居家辦公，早已是生活日常，連三餐都得待在家中解決，除了偶爾採購外食，有時也要有點創意變化，好來安撫早已疲乏的居家味蕾。那天在賣場採買的時候，么兒偷偷塞了一包抹茶粉讓我結帳，看著口罩上方懇求的眼神，還有身後排隊的人群，也就答應了他。

下午他揉起麵團、預熱烤箱（小五的他已經是我們家著名的小廚師，布朗尼、鬆餅⋯⋯各式甜點通通難不倒他）最後在麵團中加入一匙青綠色的抹茶粉。說也奇怪，原本單調生硬的白色麵團，瞬間染暈成翡翠碧綠般的亮眼光澤，我不禁好奇也舀了一匙抹茶粉末仔細端詳：

細緻勻稱的精緻翠綠，不時帶有陣陣醒腦舒暢的茗品茶香，這不正是那星巴克嬌客「抹茶拿鐵」的原始物料嗎？一時間突然有股窺得神秘的砰然心跳。

少俠我雖稱不上是品茗高手，但由於家居竹塹風城這塊美麗寶地，享譽國際的家鄉茗品「東方美人茶」卻也是我經常招待訪客的珍貴茶茗。為什麼日本的抹茶是粉末狀，而我們熟悉的茶飲卻是葉片模式呢？今天就請大家隨著少俠的腳步，一起窺探這抹茶的綠色神祕。

高中課本裡有首北宋黃庭堅著名的律詩〈寄黃幾復〉：

桃李春風一杯酒，江湖夜雨十年燈。

黃庭堅用精練的辭語，堆疊的語彙，一連串的畫面，將相聚之樂、離別之苦，種種複雜的情緒完整傳遞，堪稱是橫亙千年的經典名句。很長的一段時間，我都以為飽經風霜的黃庭堅只會喝酒，因為只有酒，才能抒解他貶官遷徙的流離之苦。不過後來讀到他的詞作，才知道原來他也是一位品茶高手：

鳳舞團團餅。恨分破、教孤令。金渠體凈，只輪慢碾，玉塵光瑩。——黃庭堅《品令・茶詞》

讀完上闋引文，看官們不免狐疑，明明題目寫著「茶詞」，怎麼文字裡看不到茶字的身影？原來宋代以前的飲茶和我們現在熟悉的「泡茶」不同，裡頭有好幾個千百年前才有的專有名詞，且待少俠一一解釋。

Photo Credit: iStock

宋代文人飲用的茶葉，茶農會在烘焙過後，放入雕有龍鳳圖案的金屬模具，用力壓塑之後，然後以蠟封之，蓋上龍鳳圖案，稱做「龍鳳團茶」。這種團茶餅工法細膩，拆開封裝後，茶餅上頭自然形成龍鳳飛舞的形狀，珍貴異常，只有貴族才享用得起，黃庭堅是北宋進士出身，引文中的「團團餅」顯然就是這種高級茶餅。

作者用擬人的口吻，訴說「龍鳳在團餅上飛舞。只恨有人將茶餅撥開，讓龍鳳各分南北，孤孤零零。」緊接著「金渠體凈」，這是一種圓弧形的金屬凹槽，光亮明淨，作者用「渠」來形容凹槽，想像力豐富。而從龍鳳拆分下來的茶餅，將其置於「金渠凹槽」，用一只輪狀的磨具，「只輪慢碾」，緊壓茶餅上，順著凹槽的弧度，像車輪行走一樣，來回碾壓。

一團團的茶餅塊，透過反覆碾壓之後，逐漸變成細小的粉末，作者用「玉塵光瑩」來形容，就好比是翠玉的塵末，晶瑩剔透散發著迷人的光澤。行文至此，看官們是否覺得似曾相識，沒錯，就是開頭少俠和大家分享的「細緻勻稱的精緻翠綠」之抹茶粉末。

事實上早在唐代就已經發展出碾磨茶葉的飲茶模式，唐代著名陸羽《茶經》〈六之飲〉篇，介紹時下流行的飲茶模式，計有：

飲有粗茶、散茶、末茶、餅茶者。

看官們是否注意到那熟悉的身影？「末茶」即「粉末之茶」乃是日本「抹茶」的前世書寫，唐詩中仍保留這樣美麗的畫面：

曬藥竹齋暖，搗茶松院深。——皇甫冉《尋戴處士》

「藥」可理解為茶（此為抽換詞面修辭），摘取下來的新鮮茶葉，在竹房曝曬、乾燥，然後再到院子裡頭搗磨，這不正是黃庭堅「只輪慢碾」的製茶過程嗎？原來在中國古代早已經流行了我們當代的熱門飲品：

「末茶」是她的前世名稱，形容「玉塵光瑩」的靜態倩影；而「抹茶」則是今身的時尚，描繪製作流程的搗茶精緻。

一抹茶香縈繞鼻間，一末茶粉翡翠入簾。千年精釀的綠色工藝，透過職人精神的細心呵護，完整美麗重現在眼前，品茗啜飲之際，您品得出那種蘊藏千年的感動嗎？

Photo Credit: Jacob Ehnmark CC BY 2.0

然而感動之餘我們不禁要問？為什麼這麼美麗的綠色工藝最後會在中國失傳呢？原來「懷璧其罪」，她的美麗正是她失傳的原因。

「末茶」製成的工法太過繁瑣，通常只有貴族頂端才享用得起，明朝朱元璋即位後，他是一位平民皇帝，為了遏止這股美麗奢華的歪風，於是下令廢止曾經盛極一時「龍鳳團茶」，改由一般的「散茶」替代。

而由於烘焙技術的進步，改良之後的「散茶」已經不需要研磨，直接用熱水澆灌即可享用，相較於製程耗工、價格昂貴的「末茶」，散茶不僅方便而且價格親民，於是飲茶變成是一種平民的時尚流行，而那曾經風靡唐宋中國長達數世紀的綠色工藝，也就真正化身為茶末，消失在歷史灰燼中。

班固在《漢書》中引孔子之言：「禮失而求諸野」。事實上，不僅日本保存了中國早已失傳的抹茶工藝；從中原一路遷徙，最後輾轉來台的客家族群，同樣也是承襲了千年以前先祖們所烙印的文化倩影。

走一趟北埔老街，推開茶香的門簾：一口大瓷碗，一支木搗捶。若是身旁再豎立曬茶的竹篩：「曬藥竹齋暖，搗茶松院深。」千年前的綠色感動，就由你來呈現。

本文同步刊載於粉專「令狐少俠的講古室」

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航