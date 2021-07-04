追女生最容易「用力過度」的三大行為，做過頭反而招來不必要的煩惱

文：智遠老師

Hey～大家好，我想應該有很多男生，都曾經遇過這樣的一個情況：就是之前原本和自己關係還不錯的女生，當你想要對她再進一步的時候，卻發現女生開始漸漸遠離你了，好像跟之前完全判若兩人。你在追求女生，是不是也有遇過這樣的狀況呢？

前段時間在網上，看到一個女生說了這樣的一句話來求救：

有個男生在追求我，追的很猛，可是我對他並沒有多大的好感，我應該怎麼提醒他？

看到這句話的當下，我就知道這個追求她的男生，暈船了。其實真的不是所有女生都喜歡被男生窮追不捨。面對過度的熾熱，女生有時候也會很煩惱。你想想，你這麼做的最後結果是，人家女生說不定已經在盤算著，該怎麼開始遠離你了呢。你說你滿腔熱血，最後換來了什麼？何必呢？

今天也廢話不多說，給你們帶來一些小方針：「追女生的時候最容易用力過度的三大行為」。做過頭，反而會給自己招來不必要的煩惱。希望帶你們看清更多現實的一面，避免讓自己的努力變得不值得。

1. 「霸道總裁式」寵愛

我記得之前有看過一個影片，內容是： 女生給男生發了一張項鍊的照片，問他好不好看。結果男生沒有回覆訊息，直接跑去買了那條照片上的項鍊，然後偷偷跑到女生公司送給她。說實話女生當然感到很驚喜，雖然嘴上可能說著很貴，但也是能看出來她確實很喜歡，男生也很高興自己的驚喜讓女生這麼開心。

看著好像很甜的一段劇情，沒想到在底下評論區裡，卻被網友罵了翻天。很多人都留言說：「你這就是『舔狗』的行為，以後女生的慾望越來越大，等到滿足不了的那天，你怎麼辦？你就不會像現在這麼高興了。」

其實我自己看了這些評論吧，也是感到挺感慨的。我們先分析一下這件事，首先這個女生也算是挺會給暗示的，問男生項鍊好不好看，意思很明顯，對吧。 其次，這男生呢，也挺聰明，馬上就知道到女生的意思，然後執行力也挺強的。

可以看出來，這個男生在戀愛中，一定也是很會寵女生的，所以整個過程顯得平滑自然。這個影片，我相信也是想要告訴所有的男人，能用自己的行動去愛自己喜歡的女生，是很幸福的。所以，作為一個旁觀者來說，我們並不能說人家做得不對，因為你經歷的結局不一定會發生在別人身上。

但是透過這件事情，我又想到有很多單身的男生，有時候就是經驗太少，根本不會辨別不出女生的潛台詞，以及女生對自己到底是什麼感覺，所以你不一定適合這種「霸道總裁式」寵愛。

因為你都還不知道人家女生是不是喜歡你呢，就開始一廂情願的付出，萬一遇到個別有用心的女生，費盡心思把你變備胎，你說結局悲不悲哀？那為什麼就不能在事情發生之前，就把這種不好的苗頭給扼殺呢？比如，要對女生好之前，是不是得先搞清楚女生的意思與想法，對吧？

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2. 「自卑式」溺愛

也是在網上看到一句話，覺得說的很有道理：「只有勢均力敵的愛情關係，才不需要用任何跪舔的方式獲得。」關鍵是雙方勢均力敵，相處起來才不會覺得累啊。不然你看看，像是有錢的男生家庭，就會要求女生的家庭也不能太差，也要求雙方思想不能差太多。看似好像是老一代門當戶對的舊思想，但其實還是有它的道理存在的。

如果說，你在女生面前總是表現的很自卑、也感覺自己很自卑，總覺得把自己最好的東西都給她才能配得上她的時候，你就很容易陷入「自卑式」溺愛。

畢竟各種各樣的情感案例，我還是見過不少的。我身邊就有很多女生朋友，找的男朋友大多都有這個問題。女生呢，是要顏值有顏值、要思想有思想，那身邊的追求者肯定是不在少數啊。

而她們選的男朋友呢，幾乎也沒有什麼才貌特別出眾的，可能是在她們的對比下，就顯得稍微遜色一點吧。但是無一例外，對她們都是非常的寵愛。比如我還在讀書的時候，經常看到男生假日，會坐一兩個小時的火車，趕到女生這邊，只是為了陪她吃頓飯而已，然後再自己坐車回去。

當女生需要陪伴的時候，一聲令下，哪怕是請假，也不敢推辭。但是只要開始了這種模式，就必須一直維持下去，不然你讓白雪公主，突然來過灰姑娘的生活，她能習慣嗎？所以說溺愛的成本，其實是很高的，除非你能做到無限期，否則終究也只是會換來一句：我們分手吧。

本來自卑就已經是一種折磨了，為什麼還要多一個人來折磨自己呢？無極限對女生好，不僅不會治愈你的自卑，反而會讓她對你的要求越來越高。如果你覺得自己還不夠優秀，那就要學習去努力提升自己，而不是永遠活在另一種陰影之下。

當然，每個男生可能對這件事情的看法都不太一樣，有的就是很心甘情願的這麼做，所以也沒有一定的對錯，可是要記得在任何時候，永遠都不要放棄讓自己變優秀，那個時候如果你還是願意無理由、無極限的溺愛，至少你也是擁有屬於自己價值與能力的。

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3. 「黏人式」真愛

很多男生，一旦喜歡上一個女生，就開始變得很依賴、很黏人。就算以前是一個特別獨立的人，甚至在別人眼裡有一種生人勿近的高冷。可也不知道為什麼，遇到喜歡的女生之後，好像就變成了弱智，飯也不能自己吃了，衣服也不會自己挑了，就連去趟超市，都必須有人陪著了。

雖然大家說陪伴，是最長情的告白吧，但也不是讓你一直黏著人家女生不放啊。而且女生都還沒有答應跟你在一起，你就這麼黏人了，那女生的感受會是怎樣的？

你這怕已經不能叫做陪伴了，就差變成黏在人家身上的掛飾了。先不說很多女生不喜歡男生黏著自己，就算是喜歡好了，你就不怕很快就沒新鮮感了嗎？

之前我在文章裡也說過，在和女生互動交往過程中，都要適當保持點自我神秘感，這樣女生才會永遠對你保持好奇心。不然一眼就能看穿的男人，如果是你，你是不是也提不起興趣？

所以說，不管有多喜歡這個女生，自己還是應該保留一點自我，多花一些精力在自己身上。當你把自己的事情都做好了、變得更優秀了，那你對女生的吸引力就是會源源不斷的，這樣的感情相處模式，是不是才能更長久，對吧？

總結

有75%的女生，對於突然被男生表白，心裡是這麼認為的：

他向我表白了，我該如何面對他呢？雖然他是個好人，但是即使這樣我也不可能接受他，可是又不忍說出狠心的話，又怕有太多回應的話他會更加窮追不捨，還是不要再理他了吧，嗯！不再聯繫了。

你看，想要表白的男生或是想要快速跟女生推進關係的，想著自己要給女生帶來幸福，卻一下子讓女生陷入到一個難以應付的突發局面，因為討厭別人讓自己陷入一個需要做出選擇，而且這個選擇，很可能導致自己或者別人的生活陷入不可預期的後果，這種壓力會讓很多人覺得厭煩。

你突然打破了一個女生內心和生活原有的平衡，讓她感到了壓力，覺得沒有安全感，安全感對於大部分女生真的非常非常重要，如果她覺得你不能給她這種感受，覺得你是一個莽撞的男人，如果你不能給她這樣基本的安全感，她自然也不會接受你，最極端的反應就是乾脆不理你。

女生會覺得這樣的男生，既幼稚又無法把握，因為他竟然會一直做這種讓自己尷尬的事情或是突然表白，說不定以後來會做出什麼別的事情的，或者我無法接受的事情呢。

想要突然闖入女生的生活製造一場完美的浪漫，最後卻被拒絕，就是因為太讓女生感到有壓力了，破壞了她的內心安全感啊。

今天的分享就到這裡啦，大家如果有什麼想法的話，都可以留言告訴我哦。

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本文經幸福拼圖ZEC99授權轉載，原文發表於此

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航