5分鐘即完成開戶！國泰世華掌握消費者需求，讓手機就是銀行

一場疫情，帶來史上最強的數位轉型動力，銀行業也必須面對這場衝擊。根據安永會計師事務所（EY）所發布的報告，自疫情導致封城以來，歐洲地區FinTech App的使用率成長了72%。

現在，消費者想要找尋最方便的金融服務，對銀行業來說則是搶攻心占率的戰場，安永的報告中也提到：「疫情帶來的數位變革對銀行來說很嚴峻，但長遠來看，這是提高盈利能力與回報的基本。」

回歸到原點，消費者期望銀行做些什麼？在不想群聚、避免出門，卻又無法離開各種金融服務的狀況下，無接觸、手機上的銀行就是最迫切的需求，這不只是銀行業最大的挑戰，還是會不斷進化的難關。因為放眼未來，當無接觸成為新常態，今日的各種理所當然，在明日都會以全新的面貌問世。

降低疫情風險，不用臨櫃、5分鐘完成帳戶開設

從金融服務最基本的開始——開戶來說，過去的經驗中總是離不開號碼牌、冗長的等待、繁瑣的紙本文件，這些經驗在疫情間也都成為了危機四伏的動作。

試想一下，如果這些步驟都可以在手機上完成呢？

Photo Credit：國泰世華

國泰世華銀行（以下簡稱國泰）做到了，更將開戶時間壓縮到最快只要5分鐘，只要有智慧型手機與雙證件，就能開設符合基礎需求的數位帳戶。

線上申辦的數位帳戶已能滿足存、提、轉、匯等消費者日常最常使用的功能，國泰也提供加開證券戶，讓消費者能夠進行投資理財。如需較高的轉帳額度，或者貸款等功能，消費者可以在家裡先申請、填寫相關資料，減少臨櫃的等待時間。畢竟現在每縮短一點等待時間，就多添增了一分安全。

自動化、即時的轉帳，毫無疑問是國泰所提供的基礎功能，也完全符合J.P. Morgan認為2021年數位銀行應該具備的能力趨勢。

Photo Credit：國泰世華

除此之外，國泰還推出了母子帳戶功能，在App中就能一鍵加開子帳戶。每一個母帳戶可以加開5個子帳戶，並可以設定「目標儲蓄」的功能，每月自動撥款進入子帳戶。

舉例來說，想在疫情解封後到日本重溫好久不見的景色、到美國看場球賽，甚至來趟豪華的台灣本地旅遊，現在就可以開始每月設定固定金額的自動撥款，在邊境解封後無痛地來場旅遊。母子帳戶也是許多理財專家大推的財務管理方法，透過專款專戶的方式，輕鬆檢視且靈活應對收支狀況。

以「人」出發，國泰為消費者設身處地思考

Photo Credit：國泰世華

J.P. Morgan所提出的報告中指出，個人化是數位銀行趨勢中重要的一環。網路銀行或數位帳戶，不是把銀行服務搬到手機上就完事了，而是需要從消費者的角度，並以「人」為出發點設身處地思考。

像是「詐騙問題」，可能是許多消費者對於線上金融服務卻步的原因。國泰提供帳戶綁定LINE的服務，不管是轉帳、提領、刷卡、繳費，都會同步傳遞LINE訊息通知，化身個人守衛，把關每一分消費者辛苦存下的金額。

除了最基礎的存、提、轉、匯之外，國泰網路銀行App還有外幣買賣、繳費、手機提款等功能。

Photo Credit：國泰世華

外幣從頁面上就能看到最長1年的匯率走勢，還能設定匯率到價通知，不錯過任何進場的時機；繳費功能則涵蓋了電信費、水電費、繳稅、停車費等，生活大小事中的費用幾乎都涵蓋其中；在投資當道、少年股神頻出的年代，國泰也提供加開證券戶功能，讓消費者可以快速地開設，自由地買賣股票，不錯過航海王、鋼鐵人的盛會，挑選喜愛的標的，投資未來生活。

更重要的是，並不只是在功能上，國泰網路銀行致力於強化App的使用體驗。網路銀行App最為人詬病之處就是延遲，點選每一個功能都必須等上好幾秒，在行動化的時代，每一秒都可能讓消費者感到不耐。順暢使用就是最不起眼，但是最符合人性的隱藏功夫。

本文係由國泰世華邀稿