國產疫苗能否加入抗疫行列？專家預期高端通過EUA，但保護效果不如莫德納

COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）本土疫情仍屬嚴峻，Delta變異病毒株在屏東出現群聚感染，新興科技媒體中心今（29）早邀集中央研究院院士陳建仁、長庚大學新興病毒感染研究中心主任施信如，以及馬偕醫院兒童感染科醫師邱南昌等專家，就Delta變異株以及疫苗研發分享專業意見。

陳建仁提到，在台灣疫苗施打的策略上，台灣現在目標仍以Alpha變異株為主，所以透過疫苗和公衛措施壓低疫情是最重要的目標。至於部分縣市以施打疫苗作為防疫策略，陳建仁表示如果某些地區已出現大規模的變異株，確實可以考慮以疫苗接種加上公共衛生防疫來應對。

施信如表示，若以國際標準單位而言，高端疫苗的中和抗體數值與阿斯特捷利康（AstraZeneca，以下簡稱AZ）疫苗較為接近，可以預期高端疫苗應會順利通過緊急使用授權（EUA），但保護效果應該是不會比莫德納來得高。

施打疫苗作為防疫策略？陳建仁：再搭配公衛措施，確實能控制熱區疫情

邱南昌醫師從臨床角度說明，疫苗對不同變種的保護效果一定有差，台灣現在流行的變異株不是Delta，所以邊境要守好，但萬一Delta不幸進入社區，有打還是比沒打好。邱南昌表示，AZ與輝瑞疫苗對Delta的數據已發表在醫學期刊上，預期莫德納也會把數據公開，高端與莫德納疫苗都是針對新冠病毒上較穩定的S2P蛋白結構去設計，若莫德納對Delta的效果還不錯，那依據學理的推測，高端的結果應該也可期待。

在疫苗的實質效益上，邱南昌指出，疫苗最重要的效益是：避免感染、避免症狀、避免重症住院、死亡以及避免傳播，在已有社區傳播的情況下，重點應放在避免重症跟死亡。邱南昌進一步解釋，冠狀病毒的變異相比流感病毒較慢，如果全球大部份的多數人都打了疫苗，壓制病毒的大量傳播也就相對減低變種的機會，現在能打得到的疫苗就是好的疫苗。

陳建仁院士以流行病學的角度分析，在評估疫苗保護力，要去看不同臨床結果的差異，區分死亡率、重症、產生疾病或感染率的下降。疫苗不是打了就不會被感染，是一旦感染，被訓練過的免疫系統能不能有效降低體內的病毒量，這牽涉到是否會感染別人，以及能否有效減少症狀。

陳建仁認為，還需要更多的研究數據、臨床資料才能明確判斷疫苗對Delta變異株的致病率、重症率和死亡率的保護效果，了解Delta疫情的嚴重程度。陳建仁提到，在台灣疫苗施打的策略上，台灣現在目標仍以Alpha為主，所以透過疫苗和公衛措施壓低疫情是最重要的目標，而莫德納跟AZ在對Alpha變異株還是有一定的保護效果，同時台灣也要建立監測系統去防堵Delta或其他變異株的傳播。

針對近日台北市針對批發市場、屏東縣針對Delta變異株群聚感染施打疫苗作為防疫策略，陳建仁表示如果某些地方是高風險地區，或是該地區人群感染風險高，透過疫苗施打加上公衛防疫措施，確實能夠讓疫情在熱區獲得控制。陳建仁表示，疫苗接種有兩個優先，分別是感染的風險，以及感染後演變為重症的風險。他表示如果某些地區已出現大規模的變異株，確實可以考慮以疫苗接種加上公共衛生防疫來應對。

陳建仁表示，以屏東縣目前採行的防疫措施，若確診者的每位接觸者資料都得找得到，也確實隔離，目前的防疫措施確實是符合所需的。陳建仁表示，Delta變異株是感染力特別高的病毒，屏東縣政府在疫調以及社區篩檢是有加碼進行，是好的現象。

Photo Credit: 中央社 屏東爆發首起Delta變異株疫情，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中26日表示，目前正在屏東特定區域內積極圍堵，各界都在努力控制疫情，因應各種情形快速處理，也將當地超市、超商、餐廳、市場等通通關閉。圖為屏東枋山當地加強清消。

施信如：可預期高端通過EUA，但保護效果不如莫德納

民眾目前對於國產疫苗仍十分擔憂，食藥署提出COVID-19疫苗EUA，擬用免疫橋接是否能真實反應出保護力？邱南昌醫師認為，疫苗的三大重點是有效性、安全性、時效性，現有疫苗緊急授權就是為了時效性。若要以其他疫苗當作對照有相當難度，要選用哪個緊急授權的疫苗來比較也需要考量的。第三期臨床試驗仍該持續進行，但希望搶時間提供民眾有足夠的抵抗力，所以才需考量免疫橋接，以最合理的方式趕上時效性。

邱南昌指出，疫苗臨床試驗需先評估參與試驗的人數達多少才能得知疫苗有效性，先前台灣較少新冠肺炎的案例，所以很難得知疫苗有效性。以目前台灣的感染率，可能需要約十萬人才能做出有效性的差異，而若要與其他緊急授權的疫苗比較，需要的人數據估要再多三倍。

陳建仁指出，在台灣做AZ疫苗的免疫橋接測試時，須區分出自然感染產生的抗體和打疫苗產生的抗體，以免影響測試的結果。現在全球時間急迫性很重要，與過往狀況不一樣，若全球78億總人口需有65%疫苗施打率，現有緊急授權疫苗在未來一年半內是不足以應付這55億的人口打完兩劑，所以免疫橋接是有其必要性。

施信如表示，免疫橋接標準如何制定都需進一步討論。WHO會議上就建議各國可以視自身情況去做免疫橋接，給予各國自行判斷的決策。如果用中和抗體和AZ疫苗相比，可以得出國產疫苗的保護效果，這樣大家也會比較有信心。不過她仍要提醒民眾就算打了疫苗，也要注重個人防疫。

施信如表示，國產疫苗高端和聯亞的試驗結果都是在中研院進行，具有一定程度的可比性。至於與其他外國疫苗的比較，施信如表示如果以國際標準單位而言，莫德納、輝瑞和Novavax中和抗體數值約莫在1500-2000之間，AZ疫苗則是500左右。高端的數值與AZ疫苗較為接近。

施信如表示，可以預期高端疫苗應會順利通過EUA，但保護效果應該是不會比莫德納來得高。因為在臨床試驗表現中，高端產生的抗體效價與輝瑞、莫德納等疫苗相較之下較低，加上mRNA 的特性本身能產生的免疫反應也比較好。但不管是哪一種疫苗，有打疫苗都可以提升整體的保護力。

有媒體提問能否以其他免疫細胞（例如T細胞）作為評估疫苗保護力的指標，施信如表示其他免疫細胞當然也很重要，但要評估並不容易，因此疫苗的保護力確實是得在第三期試驗才能觀察。國衛院感染症與疫苗研究所副研究員劉家齊表示，以T細胞免疫作為評估，以臨床試驗而言有個顧慮是，能否在受試者身上抽取這麼多的血液。

劉家齊表示，一般的疫苗試驗對受試者不會抽這麼多血，若是多次抽取，中間受試者的身體出現變化，可能也會影響數據的判讀。劉家齊表示，後續若真的有需要以T免疫細胞來評估，還是建議交由法規監管部門評估。

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新聞來源：「COVID-19疫苗線上記者會」會前新聞稿（新興科技媒體中心）

核稿編輯：楊士範