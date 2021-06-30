【消費知識科普】你買的空氣清淨機，可以對付哪一種病毒？盤點 3 大品牌可抑制新冠病毒

隨著疫情爆發，大家長時間待在家裡不出門，是不是開始覺得室內空氣品質格外重要呢？一整天都在家中活動，又盡量少開門窗的狀況下，空氣悶、熱、濕、黏的感覺越發明顯。空氣清淨機，成為疫情下家家戶戶必備的熱銷產品之一。看著琳瑯滿目的商品介紹，擁有認證 99% 去除細菌、病毒的空氣淨化器比比皆是，但細菌、病毒這麼多種，到底人們最關心的新冠病毒，有沒有包含在內呢？

看懂認證很重要！細菌、病毒名稱都有寫

由於細菌與病毒的種類實在太多，不可能每一種都檢測，因此實務上廠商會挑幾個比較重要的做，例如 H1N1、冠狀病毒等，其中「冠狀病毒」特別容易讓消費者聯想成是導致 COVID-19 的「新型冠病毒 SARS-CoV-2」，但其實這兩者是不同的病毒，在下單前請詳細閱讀認證報告，以免買錯。

能夠抑制新冠病毒的空氣清淨機 Blueair、Panasonic、POIEMA

筆者上網搜尋了一下，擁有公正第三方單位檢驗報告、可抑制新冠病毒的空氣清淨機品牌其實不多，符合條件的就只有 Blueair、Panasonic、POIEMA 三個品牌。（若有遺漏，歡迎大家留言補充）

Blueair 是在美國 MRIGlobal 完成實驗，而 Panasonic 與 POIEMA 則是在法國 Texcell 生物實驗室，MRIGlobal 與 Texcell 皆為成立超過 30 年的研究機構，其信用可受公評。

清淨技術各有不同，POIEMA 免濾網最高 CP 值

上述三家廠牌中，主打免濾網技術、市場公開最多認證報告的 POIEMA 可以說是尤為突出，光是免濾網這點，相比一般機種每年就可省下數千元的濾網購置費用，也減少了垃圾產出。（編按：濾網是不可回收垃圾）

而在 PM2.5、寵物毛髮、細菌、TVOCs 等常見空氣汙染物方面，POIEMA 也可以拿得出 SGS、TUV 等權威機構認證，99% 清除上述汙染物，見到 POIEMA 在技術面的成功，不禁令人期待，未來的某一天，濾網與濾芯這類副產品也許會從家裡消失。

本文由「POIEMA」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。