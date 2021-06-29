《玩命關頭9》北美上映破票房紀錄，耗資上億的好萊塢電影在串流與傳統電影院之間拔河

受到COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）影響，台灣正處於疫情緊張的階段，電影院持續關閉；地球另一端，北美電影院則是逐漸復甦。由台裔美籍導演林詣彬回歸執導，馮迪索（Vin Diesel）、莎莉賽隆（Charlize Theron）、海倫米蘭（Helen Mirren）等人主演的《玩命關頭9》，終於在6月25日於北美上映。

《玩命關頭9》也不負眾望，在這全球最大的電影市場，首週末三天收下7000萬美金，這個數字是繼2019年《STAR WARS：天行者的崛起》的1.77億美金後的最佳首週末票房，刷新疫情之下的紀錄，也正代表北美觀眾悶壞後的反彈力道持續升溫。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

全世界籠罩於COVID-19的陰影下，為避免群聚，諸多產業連帶遭受重創，包含旅遊業、表演藝文產業等等，電影院更是首當其衝。從去（2020）年3月COVID-19在北美爆發後，北美各大電影院立即關閉，其中包含全美最大的幾家連鎖戲院AMC、Regal、Cinemark等等，股價也大跌。到了今（2021）年4月，經營超過半世紀的弧光電影院（Arclight Cinemas），也永久關閉包含位於洛杉磯日落大道的電影院ArcLight Cinemas and Pacific Theatres，令許多影迷不捨。

除了連鎖大型影城之外，獨立戲院自然也紛紛關閉，當中最知名的，就屬昆汀塔倫提諾（Quentin Tarantino）旗下的新比佛利戲院（New Beverly Cinema）。然而，經過一年多的等待，美國民眾陸續接種疫苗，經濟復甦之際，連鎖戲院、獨立戲院慢慢恢復生機，新比佛利戲院在6月1日正式重新營業，重啟後的開幕片是昆汀塔倫提諾執導的作品《從前，有個好萊塢》，票券也立刻銷售一空。

至於連鎖戲院播映的商業大作，就屬《玩命關頭9》做為代表，首週末的7000萬美金，超越疫情前2019年外傳《玩命關頭：特別行動》在北美首週末的 6000萬美金，而 《玩命關頭：特別行動》最終成績落在北美 1.73億美金，全球7.59億美金。至於《玩命關頭》系列票房表現最亮眼的則是2015年的《玩命關頭7》，當時北美首週末進帳1.47億美金， 最終在北美和全球分別獲得3.53億美元和15.15億美金的票房，目前於影史票房排行第9。

根據《Variety》報導，票房分析師Jeff Bock說：「電影院需要《玩命關頭9》，在疫情下能賣到7000萬美金是奇蹟，但是，為了保持正確的路線，還是必須觀察，往後的電影院需要的不僅是馮迪索（Vin Diesel）。」

專門提供電影諮詢的公司Franchise Entertainment Research 的David A. Gross就表示，《玩命關頭9》擁有絕佳開場，David A. Gross說：「在過去的一個月裡，能看見電影展現出真正的力量，《玩命關頭9》和《噤界2》都是系列作品，且都採取電影院放映，沒同步於串流上架，此成績可供給片廠們做後疫情的解讀。」

而全美最大連鎖戲院AMC首席執行長Adam Aron則一份聲明中表示：「廣泛接種疫苗和再次上映大片的結合，證明了電影的回歸。我們對重啟後的紀錄週末，以及今年夏天及和往後即將上映的更多大片感到相當興奮。」

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不過 《玩命關頭9》後續的票房漲幅仍有待觀察。主因北美電影院席位還未回到疫情前的開放數字，根據《Variety》指出目前僅開放80%，且 佔北美收入一部分的加拿大票房，其電影院仍幾乎關閉。 《玩命關頭9》7000萬美金的數字是在4179間電影院開出來的成績，首週末的觀眾60%為男性， 51%的購票者年齡在25歲以下，而按人口統計分析，37%的電影觀眾是西班牙裔、35%是白人、16%是黑人，8%是亞洲人。觀眾的群象相當多元。

至於《玩命關頭9》離開北美後的海外成績，則突破了3億美金，上週從45個海外市場增加3800萬美金，使其國際票房收入達到3.35億美元，全球票房收入達到4.05億美金。在國際市場上，又以中國貢獻的2.03億美金最為驚人，其次分別為南韓的1913萬美金，不過第二名的南韓甚至連中國的10%都不到。

《玩命關頭9》在中國5月21日上映當天，午夜場共收穫5900萬人民幣，其中在IMAX拿下860萬人民幣，佔比接近15％，成為系列新高。這個數字，也是中國IMAX市場繼《復仇者聯盟4：終局之戰》之後，表現最好的電影。至於首日午夜場的5900萬人民幣也打破了《玩命關頭8》的5500萬人民幣，同樣寫下此系列的紀錄。

《玩命關頭9》在中國上映3天，就進帳8.8億人民幣，相當於1.37億美金，這也是繼2019年底的《STAR WARS：天行者的崛起》之後，首部電影在單一市場開票破億美金的好萊塢電影。而《玩命關頭9》在5月19日起陸續於各地上映，經過首週末後，於全球收下1.63億美金票房數字，其中中國的1.37億美金，佔比將近85％，換句話說，在疫情干擾，北美市場疲弱的狀態之下，好萊塢耗資破億的商業大作，要回收票房，目前表現最強勢的國家正是中國。

綜觀《玩命關頭》系列，中國也的確是金雞母，其中《玩命關頭7》、《玩命關頭8》分別以總票房24.26億人民幣、28.26億人民幣佔居中國影史票房第18名和15名。從票房數字上來看，好萊塢只會越來越重視中國市場，近年中國市場也的確成為全球第二大票倉，對於《玩命關頭9》這類製作預算2億美金的大型鉅作來說，中國票房可說越來越重要，也不難想見好萊塢靠攏中國。

拉回北美票房，在《玩命關頭9》之前，有約翰卡拉辛斯基（John Krasinski）執導，艾蜜莉布朗（Emily Blunt）等人回歸的《噤界2》，上映首週末就強勢收下5708萬美金的票房成績，甚至高於首集5000萬美金的開票數字。

《噤界2》在北美上映一個月有餘，票房累積1.36億美金，有望追趕甚至超越首集在北美市場的總票房1.88億美金，此數字也正有效代表北美電影市場的觀眾回籠。而連鎖戲院AMC上週末在美國各地的據點迎來超過200萬名觀眾，這是自2019年以來的最高數字。《噤界2》與《玩命關頭9》的表現，的確給了傳統電影院一劑強心針。

《噤界2》目前的累積票房，也強壓華納《哥吉拉大戰金剛》的1億美金、迪士尼《時尚惡女：庫伊拉》的7130萬美金，暫居今年票房冠軍。不過，值得注意的是，《哥吉拉大戰金剛》、《時尚惡女：庫伊拉》等商業大片，華納與迪士尼都是選擇在北美上映當天同步上架於旗下的串流平台HBO Max、DIsney+，此做法使得傳統電影院的票房數字被串流平台所分散，而派拉蒙對於《噤界2》的做法是上映45天後，才於自家串流平台Paramount+亮相，在電影院的票房數字上自然有比較大的彈性空間與較高的天花板。

Photo Credit: 《噤界2》

因應疫情影響了過往電影院的商業規則，好萊塢各大片廠在去年的掙扎之際，當然也發展了相對的對應之道，其中一個最重要的變革，就是「電影院」與「串流」同步上映的商業模式，使得傳統電影院少了「窗期」保護，票房當然就不是一部商業電影唯一的衡量標準。

除了《哥吉拉大戰金剛》、《時尚惡女：庫伊拉》之外，今年環球的動畫續作《寶貝老闆：家大業大》將在旗下串流平台Peacock與電影院同步上映，而Peacock的訂戶可以免費觀看；迪士尼的《黑寡婦》也在電影院與串流同步上映，但串流訂戶需額外支付30美金才能觀看；皮克斯的動畫新片《Luca》跳過院線直接上架Disney+，且不用額外付費；還有未來華納的十餘部大作，如《駭客任務4》、《沙丘》、《自殺突擊隊：集結》都將採取電影院與串流的同步上映。

令人眼花撩亂的觀看管道與收費方式，讓觀眾進入體驗電影的全新方式，目前電影院與串流的界線越來越模糊，也混淆了北美觀眾，讓觀眾在找一部電影時，必須耗費更多力氣才能找到收看渠道。根據《Variety》的報導，做了一份針對600位觀眾的問卷調查，其中數據顯示，只有39%受訪者知道新片《殺手保鏢2》獨家在電影院播映，沒有上串流；只有21%受訪者知道《Luca》在Disney+觀賞，43%的受訪者認為《Luca》也在電影院上映。

這樣的狀況讓北美迎來史上最混亂的暑期商業檔期，每一部商業大片幾乎都有不同的購買模式，也讓各家片廠的行銷與公關，耗費更多力氣與觀眾溝通——「在哪裡」才能看見新片。根據問卷指出，有34%的人知道已經能觀看《Luca》；至於《殺手保鏢2》則是僅有23%的受訪者知道已經上映。

即將在北美暑期檔登場的還有《黑寡婦》、《無限殺戮日》、《寶貝老闆：家大業大》、《詭老》、《特種部隊：蛇眼之戰》、《脫稿玩家》、《怪物奇兵：全新世代》、《叢林奇航》、《自殺突擊隊：集結》等片，而秋季檔打頭陣的是漫威影業排定在9月勞動節週末的《尚氣與十環傳奇》。這些新電影各被所屬的片廠賦予不同任務，獨家上映電影院、同步串流等等，新電影的上映該如何宣傳，各大片廠在提升串流平台的競爭力時，又如何穩固傳統電影院的票房成績，都是未來電影產業變動的關注焦點。

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核稿編輯：楊士範