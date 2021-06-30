【評測】Coway空氣清淨循環扇Storm AP-1516D & My Storm AP-1220B空氣清淨機+循環扇二合一，節電、強效輸出風力、空氣防禦一機多效分析

新冠肺炎疫情再度升溫，又碰上炎熱夏季，絕大多數人都盡量待在家避免外出，這時候，室內的空氣品質更為重要，在家長時間開啟冷氣耗電的問題，如何有效解決空氣警報及電費成為關鍵！Coway AP-1220B與AP-1516D不僅擁有強大的空氣淨化力，還具備循環扇功能，提供多種風向模式、一機抵多機使用，讓你在家也能隨時享有好空氣。

擁有高效清淨過濾的空氣清淨機 同時具備長距離噴射的循環扇

Coway AP-1220B與Coway AP-1516D為市面上少見具備高效空氣清淨過濾功能的循環扇，兩者最大特點為導入噴射循環系統將康達效應利用雙氣流方式效率最大化，加上具備長庚大學新興流行病研究所認證的強大空氣過濾能力，不只抗敏，能快速有效淨化空氣中的超細粉塵、病毒( A、B型流感、冠狀病毒)達99.99%，優勢在於運用Green HEPA-兼具H13大家熟知的醫界認可的過濾濾網外，雙效防禦塗層能有效分解病毒蛋白活性的過濾效能外，還能均勻把潔淨的空氣輸送到空間各處。

循環扇功能最大優勢在於夏天能搭配冷氣、冬天可搭配暖氣，提升冷暖房效率，一年四季都能使用，有效提升室內溫度流動，讓空間各角落空氣清淨如一。

Photo Credit:TNL Brand Studio

Coway在設計上導入類傢具概念，機身散發出簡約時尚的氛圍，完全不破壞空間美感，其中Coway AP-1516D專為家中開闊空間及大坪數打造，最大可至20坪，除了一般家庭，也適合放在工作室、辦公室等坪數較大的空間。

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Coway AP-1220B與Coway AP-1516D兩者皆預載三層濾網，由左至右分別為Green HEPA雙效防禦濾網（可抑制AB型流感病毒活性99.99%與空氣中懸浮微粒與過敏原）、蜂巢式活性碳除臭濾網（可吸附微塵、異味、揮發性有機化合物）與前置水洗濾網（預先攔阻毛髮、灰塵…等大體積污染物）。

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Coway AP-1220B與Coway AP-1516D還可依個人需求加購客製化濾網，提供甲醛、黃塵、強效除臭與超微塵濾網（照片中由左至右）。

Photo Credit:Coway

4種客製化濾網特性都不同，可依照個人或場域需求挑選，使用時直接夾在前置水洗濾網與蜂巢式活性碳除臭濾網之間即可，附上官方介紹給大家參考。

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Storm AP-1516D機身上配置一整排觸控鍵，包括有風速、風向模式、定時，循環功能則提供長距噴射、環狀氣流與急速循環潔淨 多重模式可選，滿足不同需求情境。

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Coway AP-1220B，相較於AP-1516D體積縮小，雖然適用坪數最大可至15坪內，較AP-1516D小一些，吹送距離可達至12米之內較短，但輕薄機身更適合普遍小家庭使用，無論放在客廳、臥室或書房都很適合，夏天就是一台美型的循環風扇，連收納都不需擔心。

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Coway AP-1220B機身上方同樣可見到風速、模式、燈號開關等觸控鍵，若需要重置濾網也有貼心提示；與Coway AP-1516D不同的是，機身側邊配置旋鈕，讓使用者可手動啟動長距噴射功能。

Storm Tech噴射循環科技

能抑制空氣 99.9% 病毒 內建多種循環潔淨模式 搭配冷暖器達到更快均溫效果

Coway AP-1220B與Coway AP-1516D兩者皆擁有強大的空氣清淨力，上市以來孔劉代言的AP-1516D『孔劉機光環』帶來極大的討論度背後，人性化且多重功能帶動複合式空氣清淨機的新主流，即使是大坪數空間，也能在最短時間內達到防護空氣的任務，且100%提供的潔淨空氣與號稱可達遠距/節電這些效能上，加上提供多種氣流模式隨選，提供使用者更多彈性。

也因此我們準備了空氣品質檢測儀與各式各樣道具，包含使用者日常生活常見的空氣汙染源——燒香、二手煙、甲醛等情境，觀察在特定時間內搭配不同濾網測試空氣中各項髒污數值下降幅度; 更針對風量加入對比傳統風扇(AC/DC)來做PK。

基本空氣淨化力測試

首先我們在不加裝客製化濾網的情況下，測試Coway AP-1516D與Coway AP-1220B在5分鐘內PM2.5空氣清淨力。

Photo Credit:TNL Brand Studio 先看看Coway AP-1516D，從14:50～14:55只花了5分鐘，PM2.5就從117μg/m3降到9μg/m3。

Photo Credit:TNL Brand Studio 接著輪到Coway AP-1220B，從14:35～14:40花了5分鐘，PM2.5就從105μg/m3降到13μg/m3。

耗電量測試

耗電量最低僅 4.3瓦 比 DC 風扇還省電！

接下來我們測試Coway AP-1220B與Coway AP-1516D的耗電量，準備電力電費監控器測功率，觀察低速（靜音模式）與高速（強力運轉）狀態下的耗電量。

Photo Credit:TNL Brand Studio 先看看Coway AP-1516D，靜音模式下功率僅4.3 瓦（左），就算在強力運轉之下，功率也只有64.6瓦。

Photo Credit:TNL Brand Studio 接著是Coway AP-1220B，靜音模式下功率僅4.5瓦（左），就算開啟強力運轉模式，功率也只有23.4瓦。

噪音測試

噪音測試部份，我們使用測分貝APP，並把手機放在Coway AP-1220B與Coway AP-1516D出風口附近，分別測試靜音、自動與強力運轉三種模式下的音量。(實測環境音約為25分貝)

實測結果，扣除環境音後，實際上運轉除高速外，幾乎感覺不到運轉噪音，在音量表現上非常優異。

Photo Credit:TNL Brand Studio Coway AP-1516D在靜音、自動與強力運轉三種模式下音量大小分別為31.3dB、45.0dB、64.6dB。

Photo Credit:TNL Brand Studio Coway AP-1220B在靜音、自動與強力運轉三種模式下音量大小分別為33.8dB、45.1dB、61.3dB。

長距噴射測試 室內動態風可達距離更遠

Coway AP-1220B與AP-1516D兩台皆內建長距噴射循環功能，我們把彩帶分別放置距離機器5公尺、10公尺與14公尺處，觀察Coway與一般AC風扇的吹送情形。

透過影片可以發現彩帶在AP-1516D強風吹送下，即便測試環境非完全密閉空間，最遠到14公尺仍可以明顯感受到風力，且特別的是，相較於傳統風扇直吹不舒適且吵雜的痛點，Coway噴射循環的氣流，實際上並非中心點直吹，而是越遠距越擴大的渦流風感，創造出自然風吹拂的舒適感令人驚艷。 AP-1516D的長距噴射氣流在實驗室測試下，更可高達20公尺的遠距吹送，不難想像一般家庭公共空間或挑高套房基本上可以不移動機器本體，僅改變出風方向（長距）幾乎可以吹送到各角落，更符合台灣空間使用者友善的需求，不須隨著使用者空間，經常移動機器。

冷房效率測試 10分鐘快速均溫

我們分別測試沒有使用空氣清淨機、以及使用Coway AP-1220B與AP-1516D兩台機器運轉15分鐘後的冷房效果。主要是因為經常發現冷氣設定溫度到實際體感溫度之間常有時間差，在成年人尚未感受到調控溫度之前，常常會不自覺再調低溫度，但較接近地面的孩童與寵物卻因為高度溫差，實際上感受到的溫度可以高達兩度以上，所以我們針對這兩台具雙向空氣循環功能機種測試對於快速均溫或是快速冷房是否有效果。

在沒有啟動 Coway 空氣清淨機前，地板溫度為25.4°C、天花板溫度為27.3°C，溫差達到1.9°C。當開啟Coway AP-1220B自動模式後，地板溫度為25.5°C、天花板溫度下降至26°C，溫差縮小為0.5°C。AP-1516D同樣也在使用自動模式時，地板溫度為25.8°C、天花板溫度再下降至25.9°C，溫差僅有0.1°C。由此可知兩台機器的冷房效率皆相當顯著，而AP-1516D的均溫效果更加快速平均。

強效除臭濾網測試

Photo Credit:TNL Brand Studio

我們分別為Coway AP-1516D、Coway AP-1220B加裝一片強效除臭濾網，並在機器旁邊點燃香菸，觀察空氣品質檢測儀，等甲醛與 TVOC 值飆高後，立刻把香菸移走、同時開啟強力運轉模式，觀察相同時間內髒污數值變化。

Coway AP-1516D

Photo Credit:TNL Brand Studio 由照片中可見，在14:06～14:11短短5 分鐘之內，甲醛從0.221mg/m3降到0.031mg/m3，TVOC從1.595mg/m3降到0.081mg/m3，兩者都從原本的超標恢復到正常值。

Coway AP-1220B

Photo Credit:TNL Brand Studio 由照片中可見，在12:25～12:30短短5分鐘之內，甲醛從0.209mg/m3降到0.110mg/m3，TVOC則從1.582mg/m3降到0.250mg/m3，兩者也都從原本超標恢復到正常值。

黃塵濾網測試

Photo Credit:TNL Brand Studio

接著我們分別為Coway AP-1516D、Coway AP-1220B換裝黃塵濾網，並在機器旁邊點燃蚊香，觀察空氣品質檢測儀，等PM2.5值飆高後，立刻把蚊香移走、同時開啟強力運轉模式，並觀察相同時間內髒污數值變化。

Coway AP-1516D

Photo Credit:TNL Brand Studio 由照片中可見，在13:22～13:27短短5分鐘之內，PM2.5從399μg/m3降到正常值9μg/m3，下降幅度非常大，可見到Coway AP-1516D瞬間淨化力確實強大。

Coway AP-1220B

Photo Credit:TNL Brand Studio 由照片中可見，在13:32～13:37短短5分鐘之內，PM2.5從365μg/m3降到正常值14μg/m3，下降幅度表現也不錯。

超微塵濾網測試

Photo Credit:TNL Brand Studio

接著我們換裝超微塵濾網，並準備芳香噴霧劑在機器旁邊噴，觀察空氣品質檢測儀，等 TVOC 值飆高後，立刻停止噴霧、同時開啟強力運轉模式，並觀察相同時間內髒污數值變化。

Coway AP-1516D

Photo Credit:TNL Brand Studio 由照片中可見，在13:42～13:47短短5分鐘之內，TVOC從原本的高標6.200mg/m3，降到 0.197mg/m3正常值。

Coway AP-1220B

Photo Credit:TNL Brand Studio 由照片中可見，在13:54～13:59短短5分鐘之內，TVOC從原本的高標5.885mg/m3，降到0.379mg/m3正常值。

甲醛濾網測試

Photo Credit:TNL Brand Studio

最後我們為Coway AP-1516D、Coway AP-1220B換裝甲醛濾網，並在機器旁的木板上噴油漆，觀察空氣品質檢測儀，等甲醛值飆高後，立刻停止噴漆、同時開啟強力運轉模式，並觀察相同時間內髒污數值變化。

Coway AP-1516D

Photo Credit:TNL Brand Studio 由照片中可見，在14:18～14:23短短5分鐘之內，甲醛從原本過高的0.323mg/m3，降到0.024mg/m3的正常數值。

Coway AP-1220B

Photo Credit:TNL Brand Studio 由照片中可見，在14:31～14:35短短5分鐘之內，甲醛從原本過高的0.306mg/m3，降到0.060mg/m3的正常數值。

由以上的客製化濾網測試可以看到Coway AP-1516D與Coway AP-1220B兩台在短時間內的清淨力表現都相當不錯，特別是在同樣時間內，AP-1516D所得到的數值表現更加優異！

Coway AP-1516D搭配各種客製濾網5分鐘內空氣髒污數值變化

強效除臭濾網 黃塵濾網 超微塵濾網 甲醛濾網 無添加客製濾網 甲醛 0.221mg/m3 →0.031mg/m3 0.396mg/m3 →0.096mg/m3 1.035mg/m3 →0.031mg/m3 0.323mg/m3 →0.024mg/m3 0.042mg/m3 →0.008mg/m3 PM2.5 159μg/m3 →3μg/m3 399μg/m3 →9μg/m3 34μg/m3 →2μg/m3 25μg/m3 →3μg/m3 117μg/m3 →9μg/m3 TVOC 1.595mg/m3 →0.081mg/m3 2.378mg/m3 →0.086mg/m3 6.200mg/m3 →0.197mg/m3 2.239mg/m3 →0.551mg/m3 0.273mg/m3 →0.107mg/m3

Coway AP-1220B搭配各種客製濾網5分鐘內空氣髒污數值變化

強效除臭濾網 黃塵濾網 超微塵濾網 甲醛濾網 無添加客製濾網 甲醛 0.209mg/m3 →0.110mg/m3 0.336mg/m3 →0.134mg/m3 0.931mg/m3 →0.230mg/m3 0.306mg/m3 →0.06mg/m3 0.034mg/m3 →0.019mg/m3 PM2.5 155μg/m3 →8μg/m3 365μg/m3 →14μg/m3 32μg/m3 →9μg/m3 24μg/m3 →6μg/m3 105μg/m3 →13μg/m3 TVOC 1.582mg/m3 →0.250mg/m3 2.205mg/m3 →0.205mg/m3 5.885mg/m3 →0.379mg/m3 2.141mg/m3 →1.160mg/m3 0.210mg/m3 →0.138mg/m3

實測均溫有感、省電、涼爽多效有感 四季皆適用的空氣清淨機

透過本文設計一連串的實際測試，無論是Coway My Storm AP-1220B或Coway Storm AP-1516D，在測試中都得到不錯成績，相較於僅使用單台傳統風扇、或是一般傳統空氣清淨機，Storm Tech兩台機種不僅擁有強大的醫療機構認證空氣防禦力，還能搭配循環扇功能的輔助，能更有效率迅速傳播乾淨的冷/熱空氣，不僅省電，二合一功能只需要一台空氣清淨機的空間，省電又安靜，相對於傳統電扇、空氣清淨機，Coway Storm Tech噴射循環空氣清淨機在使用者友善的設計的巧思，也體現在AP-1516D出風口可轉開清潔，相較於傳統風扇難以清潔的麻煩，這裡也可見Coway在複合型機種上針對傳統循環扇上的改良。