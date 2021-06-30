2021/06/30,
社會

丈夫與同性外遇，可以控告男性小三「侵害配偶權」嗎？

丈夫與同性外遇，可以控告男性小三「侵害配偶權」嗎？
Photo Credit: Shutterstock/達志影像

我們想讓你知道的是

無論是與異性或同性有過分親密曖昧的行為，或直接發生性行為、婚外情等情況，都會可能侵害配偶權，有關同性間的婚外情也有相關的實務判決，法院認為屬於破壞婚姻關係與配偶間的誠信原則。

高雄有名男子，被妻子發現在平時常用的袋子裡有潤滑劑、保險套，甚至是旅館折價券等物品，妻子開始懷疑丈夫有外遇，於是找了徵信社跟蹤，赫然發現丈夫竟然是跟另一名男子到汽車旅館。妻子感到難以置信，在受到打擊後選擇離婚並向那名男性小三提起侵害配偶權之訴。

配偶權是什麼？

通常我們提到侵害配偶權的案例，比較常見是與配偶以外的異性有出現過分親密的行為，或直接發生婚外情，有這樣逾越普通認知中朋友社交往來的行為，因而侵害破壞了婚姻關係的圓滿以及對配偶的不誠實，就會屬於侵害配偶權的範圍。

另外，對於侵害配偶權的行為實際上會是不同案件來進行判別，而比較會被視為是侵害配偶權的行為。除了親吻、擁抱、牽手，傳送曖昧訊息、兩人在外過夜、發生性行為，都是很常見的案例。

上述這些講到侵害配偶權的案例與相關定義，基本上都只有提到行為以及對於配偶間誠信的破壞，卻沒有明確指出侵害配偶權的對象是否與異性、同性有所關聯。

是否只有跟異性發生婚外情，才屬於侵害配偶？

實際上，無論是與異性或同性有過分親密曖昧的行為，或直接發生性行為、婚外情等情況，都會有可能侵害配偶權，有關同性間的婚外情也有相關的實務判決，法院認為屬於破壞婚姻關係與配偶間的誠信原則。

因此無關乎異性或同性，只要是在知道對方已經有配偶的情況下，還去做出造成對方配偶損害的行為，就會成立侵害配偶權。

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Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

而這名男性小三聲稱自己不知道對方已婚，因為對方在交友軟體上都用匿名且註記未婚，他也沒想到對方會有異性妻子，法院認為這名小三確實是不知情的，因此如同前面所說，儘管他的確有做出一些侵害對方配偶權利的行為，但他一直以來都不知道對方已婚，所以並不成立侵害配偶權。

雖然無法向外遇對象求償，不過這名妻子仍然能夠因為丈夫的外遇行為去向法院提起離婚訴訟，並且也可以向丈夫請求離因損害的賠償，因為丈夫外遇的行為不僅傷害了這段婚姻，也對妻子造成精神上嚴重的打擊。

從這個實際的案例中，我們能明確了解到對於侵害配偶權的成立或是提起離婚的事由，並不會因為配偶外遇對象的性別而有所不同，法院主要還是會以雙方做出的行為當成是判斷標準，所以只要發現配偶有外遇情況，都能夠以侵害配偶權向對方求償來維護自身的權利！

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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航


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