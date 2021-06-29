左派護理師擊敗現任老將，紐約水牛城有機會出現美國60年來首位社會主義市長

編譯：吳宗宜

水牛城市長初選爆冷門，左派護理師擊敗四屆老市長

首次參選紐約州第二大城水牛城（Buffalo）市長的38歲社會運動者、護理師華爾頓（India Walton）在6月23日的民主黨初選中，以52％：44％的得票率，擊敗連任4屆、62歲現任市長布朗（Byron Brown），贏得民主黨提名。

自1965年以來，水牛城就不曾有過共和黨籍市長，因此華爾頓幾乎篤定可以在今（2021）年11月2日水牛城市長選舉中當選，將會是水牛城史上第一位女市長，也是自1960年威斯康辛州密爾瓦基市長柴德勒（Frank Zeidler）以來，首位身為社會主義者的大城市市長；這可能會顛覆紐約州的政治格局，並顯示民主黨的左派力量崛起。

華爾頓的參選獲得全美最大社會主義組織「美國民主社會主義者」（Democratic Socialists of America）以及左派工人家庭黨（Working Families Party）的背書，她的勝選是美國民主社會主義運動最新取得的勝利。

《CNN》、《NPR》和《Politico》皆報導了華爾頓的勝利，《紐約時報》寫道：「社會主義者候選人讓連任多年的水牛城市長在選舉中大吃一驚。」

華爾頓告訴《水牛城時報》（Buffalo News）：「這太不可思議了，雖然我參加初選的目的是獲勝，我不做沒有把握的事，但實際贏得這場競選還是令人難以置信。我擁有最好的團隊，16位全國級人物背書和工人家庭黨的支持，這是水牛城前所未見等級的競選活動，我非常自豪。」

她在勝選感言中指出：「我相信我們因為團結與明確分工贏得了選戰，我們向水牛城的人民傳達了關懷、愛和希望的訊息，讓勞工階層產生共鳴，選舉的結果證明，水牛城人希望具有社區意識、以人為本的政府，而我們已準備好為他們服務。長久以來，我們的城市為了政客、地產開發商、警察工會服務，而不是為普通勞工家庭服務。在我們的城市，每個人都應該擁有參與決策的權力。」

華爾頓也表示，若她在11月順利當選市長，她的首要任務將包括採用庇護城市規則（sanctuary city rules）來保護非法移民、為租房者提供更有力的保護，並停止派遣警察處理緊急的精神健康案件。

「我的優先處理事項，是將資源投入社區以真正解決貧困問題，水牛城是美國此種規模的城市中第三貧困的，這讓人不能接受。」

許多人則認為，她能當選是由於布朗沒有積極參加競選活動，並拒絕與華爾頓進行政策辯論，他更常定期與紐約州長古莫（Andrew Cuomo）一同出席州長記者會，促進重新開放該州的經濟活動。

相對地，華爾頓依賴草根組織的支持以取得大量募款，她並吸收許多州長古莫的反對者，包括工人家庭黨和即將角逐9月民主黨紐約州州長初選的美國女星辛西亞・尼克森（Cynthia Nixon）的支持。

從小媽媽到領袖

華爾頓是獨自撫養4個孩子的單親媽媽，她在生第一個孩子時只有14歲；懷著雙胞胎兒子時，獲得了GED學位（同等美國高中畢業），這讓她後來成為一名護理師。她先在醫院的新生兒科上班，後來到水牛城公立學校任職。她成為「1199 SEIU」工會的代表，後來成為社區組織「Open Buffalo」的成員，負責處理刑事司法、大麻合法化和公平住房等問題。

她與五大湖區水果帶（Fruit Belt）19個社區組織，共組社區優先聯盟（Community First Alliance）合作，於2016年推動停車許可證制，為社區的居民保留了一半的路邊停車位；此前由於水牛城尼阿格拉醫學園區（Buffalo Niagara Medical Campus）的員工數量不斷擴大，幾乎壟斷了所有的路邊免費停車位。

隨後，華爾頓還成為土地信託的執行董事，以確保非外人和民代控制校園附近閒置的城市土地。「我對這個社區有責任……我正在這裡撫養我的孩子。我知道水牛城的潛力……希望水牛城的每個人都有機會過上好的生活。我相信在我的領導下，這是可能的，我們會實現這個目標。」

雖然華爾頓以民主黨候選人的身份參選，但她認為自己是社會主義者，並為此感到自豪。「這意味著我把人民放在第一位，人民高於企業獲利；我代表工人階級、窮人、和那些被遺忘的人。」

華爾頓制定了雄心勃勃的進步派議程，涉及警政改革、基礎設施、保護租戶權益、制定氣候行動計劃和建立公共銀行等。

她競選的主要政見是警政改革與公共安全，她提出不再讓警察處理大多數緊急的精神健康案件，然後是交通與一些生活相關（如抓蛇等）案件，「那些不是警察真正的業務，我們用警察代替心理健康諮商，這是不對的。」她還希望將持有少量毒品除罪化，且不僅包含大麻。「我相信監獄不是用來處理濫用藥物的人的地方。」

她預計削減750萬美元的警察預算，水牛城警察局2021－22年的預算為8530萬美元，她希望通過限制警察的加班費來實現此目標。

她指出將引入「促進和平」（Advance Peace）這個全國性非政府組織，該組織的總部設在加州，旨在減少全國城市社區槍支暴力。「如果我們的社區和警察的關係已出現問題，人們不信任警察，更多的警察也不會帶來幫助。」

華爾頓表示她的首要問題是解決社區暴力，她認為社區暴力上升是因為水牛城的年輕人，沒有更多的選擇和機會。「我們的社區中心仍然關閉，城市裡沒有足夠的資源給人們。」

此外，華爾頓完全贊成應該限制任期，對於現任水牛城市長布朗連任4屆，她表示：「我認為同一個人執政16年真的太長了，若城市要向前邁進，我們需要新的想法。」

如果6個月後順利當選市長，華爾頓表示她還未決定將任命誰擔任什麼職位，但她保證會對市政府的運作做出一些重大改變。「我絕對不需要2個副市長，絕對不需要9個通訊部門的人，不需要警察局告訴我人身安全保護的細節。」

「我真正想要的是敞開市政廳的大門，歡迎我的居民進入市政廳，在街道和社區與他們交談，弄清楚該如何使水牛城變成我們知道他可以成為的更好的樣子。」

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：楊士範