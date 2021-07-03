2021/07/03,
動物

疫情休園少了人潮，嘉義阿里山、新北滿月圓成為野生動物的休憩天堂

疫情休園少了人潮，嘉義阿里山、新北滿月圓成為野生動物的休憩天堂
Photo Credit: 嘉義林管處

我們想讓你知道的是

阿里山國家森林遊樂區休園一個月期間，常能看見動物們休養生息的活動，像是成群的台灣獼猴家族在草原上休憩、鳥類自在的覓食，還有帝雉優游自在的在小笠原觀景台附近漫步，享受無人好時光。

文：許祖菱（環境資訊中心記者）

配合疫情三級警戒，各地國家森林遊樂區持續休園。不過新北滿月圓國家森林遊樂區裡的野生動物依舊生氣蓬勃，新竹林管處自今（2021）年2月起架設兩台紅外線自動相機，截至本月22日止，共累積80筆野生動物活動紀錄，拍下包括食蟹獴、山羌、鼬獾、台灣獼猴等六種哺乳類，以及藍腹鷴、台灣竹雞等三種鳥類。

嘉義林管處近日也公布在阿里山國家森林遊樂區內拍到的野生動物，休園期間雖然少了遊客，但是山羌、台灣獼猴、黑長尾雉、酒紅朱雀等野生動物們紛紛自在的出來覓食，疫情讓許多野生動物迎來難得的「悠閒時光」。

配合疫情休園，新北滿月圓發現少見鳥類大方現身

新竹林管處表示，自中央流行疫情指揮中心宣布第三級警戒後，滿月圓國家森林遊樂區暫停開放入園，但園區依舊生氣蓬勃。在紅外線自動相機紀錄中發現，山羌不管在白天或是夜晚皆穿梭於園區自在覓食、活動。

園區工作人員更於步道上發現平常只聞其聲，不見其影的台灣紫嘯鶇，另外青蛇、黑冠麻鷺也都大方現身。

紅外線自動相機記錄到藍腹鷴 |圖片來源：新竹林管處

除了架設紅外線自動相機，新竹林管處在「iNaturalist」公民科學平台上也開設「滿月圓國家森林遊樂區」專案，鼓勵民眾下載「iNaturalist」App，上傳在滿月圓拍攝到的生物照片，與園區工作人員及國家森林志工一同進行觀察記錄。

滿月圓國家森林遊樂區雖然從5月15日起至7月12日暫停開放，新竹林管處仍期待透過公民科學家的加入，一起建構滿月圓的生物資源資料庫，當作滿月圓國家森林遊樂區經營管理的重要參考。

嘉義林管處例行性巡檢，發現成群台灣獼猴、帝雉家族

另外，嘉義林管處也發現，阿里山國家森林遊樂區休園一個月期間，常能看見動物們休養生息的活動。

工作人員於例行性巡檢時，在著名的賞花景點沼平公園一帶，見到成群的台灣獼猴家族，大帶小、母抱子，輕鬆在開闊的草原上休憩；各種鳥類也自在的覓食，如園區中的黑長尾雉（即帝雉）優游自在的在小笠原觀景台附近漫步，享受無人的好時光。

阿里山國家森林遊樂區出現帝雉（亞成鳥）成群在路旁活動 | 圖片來源：嘉義林管處
台灣獼猴被拍下在鐵道上悠閒漫步 | 圖片來源：嘉義林管處

嘉義林管處提醒，雖然現在能輕易目睹野生動物，但在休園期間仍須將人為干擾降低。工作人員在野外巧遇野生動物時，皆以「不接觸、不干擾、不餵食」為原則，尊重並儘量不影響牠們的生活與習慣，讓野生動物可以在山林裡生生不息。

嘉義林管處表示，期待日後園區重新開放，民眾亦保有這樣的行為，讓這片山林的動物擁有自在的環境；另外提到，疫情期間為讓民眾親近自然不間斷，阿里山國家森林遊樂區將透過臉書，持續發布園區美景、動植物照片。

帝雉在無人的園區內漫步 | 圖片來源：嘉義林管處
松鴉銜植物準備築巢 | 圖片來源：嘉義林管處
小笠原觀景台附近出現可愛的山羌 | 圖片來源：嘉義林管處

本文經環境資訊中心授權刊登，原文發表於此

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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航


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