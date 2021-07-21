【專訪】《1+1+1》作者藍聖傑：「成為父母」不是內建的，而是經歷了血淋淋的混亂過程

文：翟翱｜攝影：賴智揚

「小時候看《哆啦Ａ夢》大雄穿越未來，我想像自己的未來會是怎樣。如果以前的我搭時光機到現在，大概會覺得，欸怎麼是這樣？」正式成為單親爸爸已經兩年多，將出版圖文新作《1+1+1》，剛忙著用酒精為我們消毒的藍聖傑說道。

疫病之年，當個單親父親不容易。下午時分，我們趁藍聖傑兒子上學不在家，同攝影師到他住家兼工作室採訪。一進門，藍聖傑為我們消毒，從雙手到鞋子，連門把都不放過。我暗想，我們離開後，他是否會再消毒一遍。

有了小孩改變了一切

為人父，真會改變一個人嗎？現年38歲的藍聖傑六點半起床，弄完6歲兒的早餐，幫他打理書包，便叫他起床，不過藍聖傑都用搔癢遊戲的方式，「因為不想讓兒子一早就被人吼。」七點半送兒子到幼稚園後，便隨意買個三明治當早餐，吃完就開始畫畫。畫到中午休息，下午再繼續畫到五點多，然後接兒子放學。成為單親父親，改變了藍聖傑的生活與他的作品，「以前我從沒想過我變成親子插畫家。」

「現在我還有強迫症，到處清潔就怕細菌。兒子生病，帶他到診所看病，要他乖乖坐在我腿上，擔心他東摸西摸，把細菌摸上身。」所以藍聖傑畫了一幅他跟兒子木然坐在診所裡的畫：他抬頭望天花板，兒子眼巴巴盯著旁邊看故事書的小孩。

連載兩年多的圖文專欄「單親爸爸週記」，多是抒發這樣的心情——如父如子，又各懷所思，爸爸為兒子擔心，兒子為無聊發愁。藍聖傑說，或許這正是他畫與兒子互動引人共鳴之處——「實在的生活感。」大寫的父（母）愛與辛勞，天天都被歌頌，卻很少有人描繪親子相處的邊角：小而勞形，卻能搔到其他為人父母者的心窩。

例如踩到兒子忘記收的樂高，或是慶幸他學會用電動牙刷之餘，同時感慨「以後他不會需要我幫他了」。藍聖傑說，牽手也是，「看到路上青少年，總讓我想兒子的手還能牽多久？會不會再過幾歲，他就不喜歡跟我牽手了。」

藍聖傑畫「單親爸爸週記」，很多時候偌大場景裡只有他們父子倆，而他不止一次提到現在最害怕自己生病倒下，兒子無人照顧。我想起戈馬克．麥卡錫（Cormac McCarthy）的《長路》。末日之後，一對父子在文明廢墟間踽踽向前。世界是灰敗的，父親仍告訴兒子未來值得期待。

Photo Credit: 鏡文學提供 以前藍聖傑喜歡畫異色獵奇，兒子出生後，開始用畫記錄育兒點滴。2018年，藍聖傑成為鏡文學職人經紀作者，在鏡週刊連載「單親爸爸週記」圖文。

還在煩惱爸爸怎麼當

世界失了顏色，藍聖傑還有畫筆。2002年，他從景文技術學院視傳系畢業，曾短暫在動畫公司工作，辭職後靠接案維生，一度無以為繼，跑到澎湖當民宿司機。之後他就讀師大美術所，沉潛再出發。以前他喜歡畫異色獵奇，兒子出生後，開始用畫記錄育兒點滴。2018年，藍聖傑成為鏡文學職人經紀作者，在鏡週刊連載「單親爸爸週記」圖文。

大家都說為父（母）則強，藍聖傑用圖畫告訴讀者，「成為父母」不是內建的，而是經歷混亂，「過程很血淋淋。」很多讀者覺得藍聖傑是好爸爸，其實他一路走來戰戰兢兢，直到現在還是常常懷疑自己「夠格」嗎？

怎樣算夠格？藍聖傑心中有所謂的模範父親嗎？「我看YouTube上有的爸爸帶小孩上山下海，都覺得自己好不足。有人會唸我怎麼都不帶兒子出去，我內心也覺得好像應該帶他上山露營，體驗大自然，可是我又很怕鬼。」此時，已為人父的藍聖傑彷彿退回成學生，還在抄寫成為好爸爸的答案。可是好爸爸究竟要怎麼當？因為從來不會有人告訴一個男孩，以後你可能會成一名單親父親。

甚且，小時候看動漫，是無形的價值觀規訓，讓我們長成某種面孔，服膺他處的信仰，然而動漫裡總是「缺席的爸爸」讓藍聖傑初為人父時不知所措，「我以前總覺得自己會有老婆、房子組成的家庭，結果現在這兩個都沒有。」藍聖傑不無自嘲的說。

「（離婚後）一開始很怕，我常常聽幼教相關的東西，讓自己更快速像個爸爸。例如小孩跌倒，以前我會覺得我已經很累了，小孩怎麼還這麼不小心，後來才知道要趕快去了解小孩的心情，幫助他理解當下的心理反應，例如他會不會覺得很丟臉？會不會痛？很多時候我們覺得自然而然的反應，對小孩而言都是嶄新的，大人要幫助他們辨認。」

本來就常常想太多的藍聖傑，有了小孩後更是三省吾身，「有時我會想，小孩回家做什麼都要跟我報告，這是小孩本該有的樣子嗎？小孩是不是也需要自由意志？我常常擔心自己沒站在他的立場去思考。」與小孩換位思考，促成「單親爸爸週記」源源不絕的點子。

當了父親才理解父親

藍聖傑在台中長大，原生家庭很傳統，爸媽都是公務人員，還有一個弟弟。他的爸爸是台灣常見的嚴父形象，「以前我爸對我很嚴厲，三天兩頭被打，直到當了爸爸，我才能同理我爸的『堅毅』，無論是對小孩，還是看待自己的工作。」

藍聖傑爸爸以前任職農會，退休後鑽研茶葉，在業內頗具名氣。或許是父親的職人精神，曾問他：「名聲跟金錢，哪個比較重要？」當時藍聖傑回答「名聲」，父親說：「我跟你一樣。」因此，從學畫到成為插畫家，父親都支持他選擇這個在一般人眼中較崎嶇的道路。

「一份工作最重要的，是你能不能在裡頭『保持存在感』。」藍聖傑說這是他父親給他的啟示。同樣扮演父親角色，藍聖傑與他的爸爸如此不同，我故意問他，會不會覺得自己更稱職？藍聖傑急忙道，「我一直在想爸爸要怎樣當，我也不能當嚴父，因為凶完兒子，兒子也只能找我討抱。」

如父如子，這句話在藍聖傑身上既成立又否。工作志趣上，他跟父親一樣，然而他扮演的父職角色與他的父親截然不同。因此，「成為」父親，也是一種換位，讓藍聖傑意識自己跟父親，以及阿公的交流其實很少。

「我常跟兒子說，要多跟阿公聊天。因為我雖然是長孫，跟阿公很親，但不知道怎麼跟他聊天。我阿公當過日本兵，背負很多故事，但他很少談這方面的事。就連我阿嬤日本時代讀過帝大（現今台灣大學），我也是長大才知道。以前聽說阿嬤看報紙學認字，就以為她書讀不多，後來才知道她是因為以前學日文長大，日文被禁後，不得不靠看報紙學漢字。」

藍聖傑說，先前李登輝過世讓他感觸很深，「與我阿公同一個時代的人正在消逝，而我們還沒機會好好好了解他們。」我們怎麼看待過去的人，正影響小孩未來怎麼看待我們。

新作擴充對家的想像

新作《1+1+1》，耗時近八個月，宛若濃縮在一個夏日的《年少時代》——隨時間長大的，不止是孩子，還有跌跌撞撞的大人們。

《1+1+1》，書名看似便是「我們仨」，除了延續「單親爸爸週記」基調——單親爸爸帶著不知煩惱為何物的小孩——還加入半虛構故事：蟬鳴大作的夏天，甫離婚的「藍聖傑」搬離舊家，與兒子迎接二人生活。父親還在學著當個父親，兒子則因生活劇變而被迫一夕長大。

此時，染著一頭海藍髮色的女子，悄悄進入父子倆生活。因緣際會之下，他們得知女子是開業獸醫，陪她照顧一隻奄奄一息的流浪犬「小白兔」。我們仨，還有一隻狗，無以名狀的情感隨炎日的空氣蒸騰，然而女子也有自己的生命意義與困惑，需要追尋與解答。散聚有時，家的意義卻也在此匯聚。

「有時我會想，我們對家庭的想像是從何而來的？」藍聖傑創作時浮現這個念頭。《1+1+1》最後，一切復歸原狀又有所不同。成長是偷天換日，讓我們變成不同的樣子，就像家的樣態在藍聖傑身上歷經各種變化，從原生家庭到婚後的小家庭，再到離婚後的單親生活。

「除了原生家庭的影響，動漫也扮演了很重要的角色，例如《哆啦Ａ夢》或《小丸子》，出來管小孩、嘮叨的，永遠是媽媽。」然而，「爸爸去哪裡了？」藍聖傑希望能有一個新的範例，讓讀者知道一個家只有父子也很好。同時，屋簷延伸，家也具備為更多成員遮風避雨的功能，「家庭不是只有固定的樣子。」

兒子成長也在遠離他

我好奇藍聖傑兒子怎麼看待「沒有媽媽」？「其實兒子問過我為什麼媽媽不能跟我們一起住。我跟他說，我們住在一起會吵架，分開住比較開心。我不知道他有沒有真的理解。之後他從媽媽那回來，有時也會問一些媽媽的問題，不過比較像疑問，而不是困擾媽媽怎麼沒跟我在一塊。」

什麼時候覺得自己「真的」可以一個人住在台北照顧小孩？藍聖傑回答，搬到新家一兩個月後。「其實之前也多是我在帶小孩，但搬出來後，只有我跟他，才發現，啊真的一個人也沒問題。」

「不過有時我會夢到跟前妻住的舊家，想到我曾有一個那樣的家庭。」藍聖傑坦承，他對家的想像還是偏傳統，「偶爾會覺得現在少了些什麼。」看到情侶或夫妻，也會羨慕，可是隨即想到那些其實都是自己的來時路，「走過一遭之後，就是現在這個樣子。」創作《1+1+1》，想像家庭有新成員，不過藍聖傑說，「我問過兒子：『爸爸交一個女朋友好不好？』他說不要。」

藍聖傑常常煩惱如何成為一個父親，其實兒子正不知不覺帶領著他。藍聖傑透露，兒子到髮廊會翻出週刊，找到專欄那一頁跟每個人說「你看，這是我」。「不過他現在已經習慣了，不再是我的忠實讀者。」會不會擔心兒子長大後不讓他畫？「會啊，他現在有時候看到畫，會跟我爭論自己才沒有這樣。所以現在我一邊畫一邊珍惜。」

「或許未來有一天，兒子跟我都忘了這段歷程，會慶幸還好有畫下來，能好好記住。」

後記

採訪時，藍聖傑的經紀人在旁。我問藍聖傑從單打獨鬥到有職人經紀，有何不同？他回答，文書作業。

原來藍聖傑有閱讀障礙，兒子做健康檢查，一堆文件資料就讓他頭痛不已。從前接案時，「文書蓋章來來去去，通常一天就沒了」，現在有經紀人幫忙，才得以專注在畫畫上。此外，以前個體戶難免遇到「不知行情」的業主，現在則有經紀人幫忙擋。「有些人不了解創作要付出什麼，」藍聖傑經紀人在旁說，「很多我都先幫他把關了。」

藍聖傑最近手上案子很多，包括「桃園市政府青埔旅遊線推廣」插畫、基隆市刊 《魅力基隆》 封面，還有「兒福聯盟助養計畫2020 」主視覺設計。藍聖傑說，以前接案是一波一波的，有了職人經紀才得以預排計畫。那麼業主看上的是藍聖傑作品中哪個部分？經紀人說，「主要還是他畫親子關係與表現創意。」從獵奇女體畫家到親子插畫家，「兒子真的改變了我的世界。」藍聖傑說。

本文經鏡文學授權轉載，原文發表於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：王祖鵬