德國職場霸凌其實非常普遍，他們最會用「語言能力」來堵外國人

服務事業

在德國從事服務工作已有多年經驗，工作合約通常都會寫明了雙方的權益，但到了評選時刻，德國中間層級主管常常會耍暗招，使得員工為此爭議，經常不歡而散。個人從事的是護理工作，在復健醫院視病人傷口癒合情形更換包紮繃帶，在開完刀傷口癒合良好時拆線或釘針，並需為每個入院收案的病人抽血以便提供檢驗，另外也必須接新個案，評估新入院病人活動能力。

主管耍詐不再當冤大頭

個人因為喜歡幫助別人，過去也在精神科服務過，與病患及同事相處愉快，短時間內就得到病患正面的肯定。除了例行的工作外，我也關心病患整體身心狀況，適時放慢腳步，讓一個個病患都被當成是不同的個體被看待，而不是只看到他的一個傷口而已。

漸漸熟悉任內工作以後，在繁忙的時刻也和同事一起撐起急促又任務繁重的工作。因為看起來容易的工作，經常病患都會在同一段時間到來，並且要迅速完成，因此雖然看似評估傷口更換繃帶很是容易，但是兩、三個鐘頭內就得完成20到30人更新纏繞彈性繃帶、消毒更換繃帶，以及拆線或釘針的工作，要求準確、迅速以及親切體貼。

還好個人語言能力較好，說話也清楚，因此早上11點以後接新個案就成了我最喜愛的任務了，因為那樣我終於有時間可以坐下來和人談話，並評估他的活動能力與必要的協助。雖然德國勞基法規定，工作六小時以上就必須給勞工半小時的休息時間，這半小時不算工資。

但是護理工作沒法有半小時休息，所以大家就拼命做，只能喝個水，吃飯也必須在員工休息室吃，保持待命狀態，經常我都感到雙腿痠麻，只有上廁所才能坐下來。

這份工作的試用期是三個月，合約約定如有一方解約，必須在四週以前通知並於月底解約。個人雖然覺得生活換新，也自認可以勝任，但因為工作是直接向不同的同事學習，往往資訊來源不同，也就常常得到錯誤或不一致的訊息。第一個月下來，覺得都是自己在摸索，有問才會有答案，而且答案還不一致，亂七八糟，沒有系統地帶領新人，到了一定時間檢視起來，就覺得自己即使得到錯誤訊息也無能確認。

一個月下來，個人就決定做到第二個月結束，因為學習起來完全沒有頭緒。看到我要辭職，老闆馬上把護理部主任請來，告知再給我延長時間學習，個人也就暫緩辭職。護理部主任會談後對我說，六月份有比較多的人力，承諾會有時間帶我學習。之後個人拿到的七月班表就只有排到一半，問起護理長，她只回答，要我問護理部主任，讓人感覺不太對勁。

六月的班表是第一及最後一週假日必須來上班，到了即將上第一週假日班的最後一刻，我才被提醒隔天的假日無須上班，護理部主任還說她因為要帶另一位新人，所以我就不用來了。

接下來六月過半之後，個人把六月班表再印出一次，卻又發現最後一週的假日班也被刪，並且與貼在公佈欄上的班表不同。這代表每天我們的班表都會暗自被更動，而不會被事前通知，如果我傻傻地按公布的班表上班，可能也不會被計工時。在我告知老闆後，隔天護理部主任與護理長才肯約我坐下來談。

沒有尊嚴的工作棄之如敝屣

會談中她們明確告知我動作太慢、語言能力不好，所以不適用。個人的經驗就是，外國人做得再多、再累，德國人都看不到，他們最會用「語言能力」來堵外國人，我心想這種把人使喚來、使喚去的工作也不適合我。於是我提他們變換班表不事前通知的情形，非常不合理，如果覺得不適用，她們可以當面說。

兩位負責排班的主管眼睛都放空，不敢直視我，同一陣線的護理長只是輕鬆地回說：「有些人來到醫院，得知可以當天不上班，他們高興都來不及呢！」聽到這些話語，就知道她們完全不把人的尊嚴當成是一回事。於是我也告知，我不想做到試用期結束的七月，六月底上完班就離開。

繞過被霸凌的陷阱

德國職場霸凌其實非常普遍，一問起來，不論是否為德國人，許多人都有類似的經驗。奧步到處都有，德國又常有一些讓人百思不解的烏龍狀況，個人只能告訴自己，我已經不是20年前傻傻的自己，自己的尊嚴不容他人踐踏。

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航