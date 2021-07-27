【圖表】拚疫苗覆蓋率（上）：全台超過675萬人已接種疫苗，和各國相比我們打得快嗎？

文：李秉芳｜圖：If Lin

今（27）日是全台疫情警戒從3級降至2級管制首日，各行各業規定鬆綁，室內、室外人數限制放寬，然而國內仍有群聚或不明感染源個案，雖然疫苗覆蓋率為防疫帶來曙光，但仍擔心變種病毒增加變數。指揮中心指揮官陳時中表示，今年台灣的防疫將集中精神在提升「疫苗覆蓋率」。

台灣已有948萬劑疫苗到貨，701萬人次接種疫苗，675萬人至少已經接種1劑疫苗，覆蓋率達到28.74%，目前繼續往更低的年齡層開放登記預約；這樣的施打成績和國際相比為何？有哪些縣市打得特別快或者特別慢？可能的原因是什麼？面對Delta變種病毒在亞洲各地肆虐，疫苗策略該如何因應？

全台拚打疫苗，和國際比我們打得快嗎？

亞洲多數國家都在2021年第二季才開始陸續衝刺疫苗覆蓋率，而這時印度Delta病毒株已擴散到各地，國際疫苗非常搶手，去年也同樣被譽為「防疫模範生」的越南也面臨疫情爆發但疫苗到貨量不足的狀況；只有新加坡已超過50%的覆蓋率，而已採購大量疫苗但覆蓋率一直沒有明顯提升的包括日本、韓國，目前也都因Delta病毒疫情維持首都圈的高度防疫警戒。

在7月19日宣告「全面解封」的英國，則有將近7成的覆蓋率，另外施打2劑的人也過半，雖然確診人數仍持續增加，但是重症住院和死亡的比例並未明顯爬升，也因此英國政府認為已看到疫苗效果，為兼顧經濟和社會需求才選擇解封，但同時也有不少公衛專家不認同這樣的政策，因為打了疫苗不代表就能完全防止感染。

台灣一開始在疫情爆發的1個月內疫苗數量吃緊，僅有少部分醫護、防疫人員可接種，後來所幸日本、美國陸續一口氣捐贈台灣百萬劑疫苗，6月15開始擴大接種，開放75歲以上長者施打後一路往下，目前開放到38歲以上民眾皆可預約施打。

大量疫苗陸續配發後，施打速度才逐漸提升，現在需要造冊施打的前10類族群覆蓋率，大部分都已經超過7成，陸續開放一般民眾預約施打，每日施打數量平均約25萬；和其他國家相比，台灣的覆蓋率成長曲線和日本接近，相較於東南亞各國如泰國、印尼、菲律賓和越南等較快，後續能否持續往6成覆蓋率的目標，須看疫苗能否穩定到貨，以及民眾的施打意願。

已有7個縣市達成30%覆蓋率目標

目前全台各縣市覆蓋率，在本島最高的是台北市（38.3%）、嘉義市（35.2%）、花蓮縣（30.2％）、台東縣（30.2％）、屏東縣（30.1%），這幾個縣市的覆蓋率都已經超過7月底突破30%的目標，而離島縣市中的連江縣（67.4%）和澎湖縣（41.2%）也有亮眼成績。

而覆蓋率最低的則是新竹縣（21.1%）、苗栗縣（23.2%），離島的金門縣（23.3%）日前一直要求「入境普篩」，但其疫苗覆蓋率則遠低於連江和澎湖。

不過新竹縣長楊文科不太滿意施打進度一直被「做文章」，日前曾投書媒體控訴中央配發疫苗不公平，新竹縣獲中央撥配11萬2420劑疫苗，占18歲以上人口總數的24.63％，排名全國各縣市的倒數第二少，即使用最快速度把這些疫苗全部打完，涵蓋率也衝不上去。

另外楊文科也表示，新竹市的人口比例跟新竹縣相近，年輕人口比例更是全國最高，但從疫苗累積配送數占人口數的比例就可以發現，在疫苗數占總人口比例上，新竹市比新竹縣多了4.17％，疫苗數占18歲以上人口比例，兩者更是相差5.53％。

在疫苗使用上，剩下最多疫苗的縣市為基隆市（26.41%）、宜蘭縣（23.41%）、桃園市（21.45%）、離島則是連江縣（33.4%）剩下最多。

醫師：施打進度不慢，願意的人先趕快打

台北市聯合醫院醫師姜冠宇表示，其實台灣施打的速度算快的，沒有「最佳的疫苗策略」，因為病毒不斷變種，相關的實驗和研究都還在進行中，現有的疫苗什麼時候會變成保護力不足都還是未知數，有時候需要決策者「賭一把」。他指出，台灣這波本土疫情的主流病毒株是alpha英國變異株病毒，面對這樣的病毒可以透過邊境的強化管制以及目前廣打第一劑來壓制疫情。

不過如果是Delta病毒株就沒這麼容易，「有人打兩劑疫苗都還是感染了」。姜冠宇認為，台灣下一階段再爆發很大機率是Delta，因為像日本、韓國都是如此。因為台灣不像新加坡那樣有非常強的開放邊境的壓力，趁著邊境管制依然奏效，大家也都戴著口罩做好防護時趕快打疫苗，還是現階段很重要的任務。

姜冠宇也以美國為例，美國疫苗第一劑覆蓋率目前差不多6成，而有完整接種兩劑的人則差不多5成，這表示「有一群人就是不管怎樣都不會去打疫苗，那也不能強求，因為這是人民的選擇權」，在台灣也是一樣，不願意打的人會一直都在，要有足夠的心理準備和醫療量能去應對未來疫情假如再爆發，這些人可能還是會因重症住院、死亡。

有些公衛專家主張應該打到6成覆蓋率才考量降級解封，也有些人認為必須兼顧社會和經濟運作；台灣目前至少一劑的覆蓋率28%，剛剛超過了世界平均27.5%，未來要如何在疫苗持續施打，搭配邊境管制、落實日常生活防疫中繼續前進，將是全民的課題和挑戰。

延伸閱讀：

核稿編輯：翁世航