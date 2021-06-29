新增54例本土個案、8例死亡，陳時中：屏東群聚案沒有擴散跡象

中央流行疫情指揮中心今（29）日公布國內新增54例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，均為本土個案；另確診個案中新增8例死亡。

指揮官陳時中表示，目前屏東群聚案沒有擴散的跡象。而因開刀前篩檢發現確診的果農案14734，基因定序確定是Delta變異株，但還沒有找到關聯的感染源，懷疑是否為醫院接觸。

新增54例本土個案、8例死亡

指揮中心表示，今日新增之54例本土病例，其中17例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者，包含19例男性、35例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，發病日介於6月16日至6月28日。個案分布以新北市22例最多，其次為台北市20例、桃園市及新竹縣各4例，彰化縣2例，基隆市及屏東縣各1例；其中31例為已知感染源、5例關聯不明、18例調查中，相關疫情調查持續進行中。

指揮中心說明，今日新增8例死亡個案為5例男性、3例女性，年齡介於60多歲至80多歲，發病日介於5月9日至6月19日，確診日介於5月15日至6月20日，死亡日介於6月25日至6月27日。

陳時中表示，病例數漸漸在往下降，疫情爆發以來可說是相對的低點，但也不排除是週日的採檢量較低的緣故。

陳時中也事先澄清，目前針對規模1000人以上的中央政府機關，已經開始對有意願施打疫苗的人做造冊，但僅做為預先準備，不是施打依據，未來在做疫苗分配的規劃上會做參考。

實聯制必要性澄清

日前警方運用簡訊實聯制辦案的疑問，指揮中心今日表示，簡訊實聯制均有其合法性、正當性、必要性，且絕無違法情事。簡訊實聯制並不會留下個資給店家，簡訊只會由電信業者保留28天，僅供指揮中心疫調使用。

針對必要性的部分，在疫調工作中，適當運用簡訊實聯制的資訊，有助衛生單位人員掌握個案活動資訊，進而進行接觸者匡列。簡訊實聯制自6月3日起啟用資料調用機制，截至6月29日，已有16個縣市政府、衛生局調用303項資料，調用量前3名依序為桃園市衛生局、高雄市衛生局、台中市衛生局。

屏東群聚案沒有擴散跡象，採檢持續進行

屏東枋山群聚案中，因開刀前篩檢發現確診的果農案14734，基因定序確定是Delta變異株。陳時中指出，這應該是Delta變異株的群聚，但還沒有找到關聯的感染源，懷疑是否為醫院接觸。由於醫院有接觸到其他確診者，因此暫停門診、急診做清消，門診的就醫民眾也都列為居家檢疫，並針對全院工作人員採檢。目前只有一位陽性，就是果農的妻子案14816。

此群聚案目前已居家隔離176人，5位檢驗中、另171人陰性，此外，返台祖孫的同班機接觸者有39名，其中38位PCR檢測為陰性、1位已經出境。

至於台南群聚案，在確定基因定序後，還是英國變異株，因此和枋山的群聚案應該是沒有關係。

陳時中表示，屏東這幾天針對群聚案非常積極、鄉民也很配合，光是昨天就做了2197人的篩檢，總共做了3697人，目前沒有看到擴散跡象，採檢仍持續進行，並評估是否在枋寮加設篩檢站。

Photo Credit:中央流行疫情指揮中心

110萬劑莫德納將開打，依3原則分配

針對110萬劑莫德納的分配，陳時中表示有3個原則，首先是第五類長照機構及其他機構，如矯正機關尚未接種工作人員。第二是各縣市莫德納疫苗第一劑接種人口中，除了還沒有接種的民眾外，也依照已經分配下去的數目分配第二劑給政府。第三則是按照65至74歲長者的30%人口數做分配。

至於是否要爭取莫德納疫苗量產，國衛院院長梁賡義在記者會中指出，雖然爭取代工的成功機會全球都不一定高，但絕對會努力。目前正在聯手食藥署及經濟部工業局，進行量產能量的盤點，日後才有可能和莫德納或其他廠商協商設廠。在廠商本身有意願的情況下，外交人員會盡力牽線，指揮中心也將全力配合支援。

疑接種後死亡最新近況，33例慢性病相關

發言人莊人祥在會中也更新了疑似疫苗施打後死亡的不良事件最新近況，28日共新增14例死亡不良事件，為10名女性、4名男性，年齡介於56至89歲之間，其中有9人是75歲以上，有3例是分別在原通報危及生命導致病人住院、延長病人住院時間的追蹤後死亡。這17例中有3例在機構死亡、13例有慢性病史。

在今日有新增解剖報告後，目前已經對疑似接種後死亡個案解剖了44例，有33例和慢性病相關、1例為吸入食物窒息、2例頸椎骨折、1例嗆噎窒息、1例顱內出血、2例疑似肺炎、2例泌尿道感染，另有2例待釐清。

為何不入境兩篩？陳時中：避免隔離者移動風險

有媒體問到北農與屏東群聚案加發疫苗的原因，陳時中解釋，是為讓高風險區域的疫情不至於擴散。儘管疫苗不是治療藥物，但過了一段時間會有一定程度的保護力，經過篩檢、匡列的社區也許還有漏網之魚，為避免疫情復燃影響整個社區，才會有這樣的策略。屏東則是因為不希望傳染力強的Delta變異株延燒到其他區域，才會加發疫苗施打。

至於目前為何不採取入境兩篩，陳時中表示，畢竟不論是14天後、或中間發病都篩檢得出來，為了避免隔離者移動時對社區的風險，所以不採取入境兩篩。

陳時中解釋，集中檢疫所有護理人員在，比較容易顧及採檢的安全性，但一般隔離者住在防護旅館，地點散得很開，調動醫生過去有困難，若讓隔離者出門篩檢又有移動的風險，必須考量相關風險和成本效益。

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責任編輯：李芯

核稿編輯：楊士範