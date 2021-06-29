中國積極斬斷加密貨幣與金融體系的連結，比特大陸撐不下去停售挖礦機

近期中國不斷打擊加密貨幣挖礦，除今年首次向內蒙古加密幣礦場開第一槍後，又對四川礦場全面停電。昨（27）日礦機大廠比特大陸已經正式對外證實，將暫停全球礦機現貨的販售活動，近來中國客戶一直在轉手加密貨幣礦機，並且陸續撤回資金，亦使國際比特幣市場面臨壓力。

專家指出，隨中國支付寶、微信支付接受度越高，表示國家主導的支付業務，被民間拿走大部分的份額，對中國監管和稅收都有影響，基於金融穩定與風險考量，中國政府正想盡辦法將加密資產與金融體系的連結給切斷。

受中國打擊，比特大陸撐不下去停售挖礦機

隨著近期中國大力打擊加密貨幣挖礦活動，今年三月中國首次向內蒙古加密幣礦場開第一槍，直到近日中國政府則下令，將在兩天後完成四川礦場全面停機作業，連帶使國際比特幣市場受到影響。

一波三折，昨日比特大陸已經正式對外證實，近來中國客戶一直在轉手加密貨幣礦機，並且陸續撤回資金，亦使礦機二手市場面臨壓力。

比特大陸（Bitmain）是一家總部於2013年創立在中國北京，以設計比特幣礦機和定製晶片著名的半導體公司。

比特大陸宣布，為協助業界順利渡過過轉換期，旗下螞蟻礦機（Antminer）將暫停全球礦機現貨市場的販售活動 。不過，比特大陸強調，已下單的客戶不受影響，公司會繼續銷售9月之後的訂單，但6月到8月的現貨單則會暫停銷售。

市場預期，比特大陸暫停銷售礦機的舉動，是希望能維持二手市場的價格，幫助欲退出該產業的礦工獲得更佳的機器售價。

《關鍵評論網》訪談不具名比特幣投資人指出，中國打擊加密貨幣的動作越來越大，除了為遏止因挖礦產生的電力消耗外，另一方面則是想整頓加中國國內的加密貨幣產業。從比特大陸的停售礦機一事，代表中國政策已經產生初步效果。

中共將切斷加密資產與金融體系的連結

前一陣子因為比特幣價格大漲屢創新高，帶動輝達（NVIDIA）挖礦顯卡產品一卡難求，但近日隨著比特幣價格下跌，顯卡售價跟著下滑，從高點回落近五成，同時導致輝達修正在台積電第4季下單量。

《關鍵評論網》訪談謙和投資社社長余哲安說明，中國領地幅員遼闊金融活動複雜，其中紙幣破損、造假問題最為嚴重，當局到偏遠地區回收問題紙幣非常不易。因此，催生民間對於支付寶、微信支付等電子付費形式。

余哲安強調，隨著支付寶、微信支付接受度越高，這也表示由國家主導的支付業務，被民間拿走大部分的份額，對於國家監管和稅收都有影響。而且民間電子支付基於商業競爭，無法互相支援也導致金融體系變得破碎。

余哲安指出，以上原因讓中國政府認為有必要加速推行由國家主導的數位人民幣支付。不過余哲安卻說，加密貨幣本質和數位人民幣大不同，前者比較接近「另類資產」，後者才是貨幣。

他解釋，比特幣問世至今已經超過十年了，只有少數人直接拿比特幣做為主要的支付工具，反而是美元存款與商業票據成為背書，讓美元體系成為加密貨幣的計價工具，種種案例皆可看出加密貨幣並不是貨幣。

余哲安也解釋，市場傳出中國打壓加密貨幣，是為了推行自己的加密貨幣，他卻認為中國主管機關主要考量是加密資產的價格波動，將嚴重影響金融穩定。

余哲安繼續說明，一般而言，金融業務與其他產業不同，金融系統發生狀況，涉及的層面將會非常廣，尤其是「支付業務」，也代表倘若該業務出了問題，民間機構與金融機構都會受波及。因此，基於金融穩定與各種風險考量，中國政府正想辦法將加密資產與國內金融體系的連結給切斷。

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核稿編輯：翁世航