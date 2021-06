香港媒體人因「串謀勾結外國勢力」被拘捕，可能變成影響深遠的「連坐罪」

串謀勾結外國勢力罪為何容易變為連坐法

在香港警方的步步阻擊下,香港《蘋果日報》出版了6月24日(星期四)最後一期。其實,《蘋果日報》原定在星期五或星期六才出最後一期,之所以提早到星期四的原因,是星期三發生了《蘋果日報》主筆筆名「李平」的媒體人,被以《港區國安法》拘捕之事。

這是「蘋果日報案」中第七位因《港區國安法》被捕的壹傳媒人士,也是其中第四個從事内容生產的人。李平和其他三人(總編、副社長、動新聞總監)不同,他並非「管理層」,或許他也部分負責論壇版,但主要工作是寫社論。

因此,某種意義上說,他是首個純粹因「言論而被捕」的媒體人。這令報方憂慮其他員工的安全問題,不得不提早結業。繼「李平」後,警方6月27日在機場再多拘捕一位《蘋果日報》主要從事内容生產的媒體人,這次是報筆名為「盧峰」的前《蘋果日報》主筆,也是《蘋果日報》結束前的英文版總編。他的情況大約也是和李平近似,主要因撰寫社論而被捕。

筆者此前分析過,儘管在《港區國安法》中有關「勾結外國勢力」中沒有和「四大罪」(分裂國家、顛覆政權、恐怖活動和勾結外國勢力)的其他三項罪名類似的相應「煽動罪」,但其中的「請求」外國干預及「非法引起憎恨」都足以「言論入罪」。

有意思的是,目前香港警方拘捕和控告這些媒體人的罪名,卻並非「請求」外國勢力,而是「勾結外國勢力」和「串謀勾結外國勢力」。這令人不得不深入解構這個「串謀」的罪名。

簡單地說,如果說「勾結外國勢力罪」裡面的「請求」可往「言論罪」上靠的話,那麼與「請求」並列的是「串謀」,有可能演變為「連坐罪」。

引用一下《港區國安法》「勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」的定罪條件:

第四節 勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪 第二十九條 為外國或者境外機構、組織、人員竊取、刺探、收買、非法提供涉及國家安全的國家秘密或者情報的;請求外國或者境外機構、組織、人員實施,與外國或者境外機構、組織、人員串謀實施,或者直接或者間接接受外國或者境外機構、組織、人員的指使、控制、資助或者其他形式的支援實施以下行為之一的,均屬犯罪: (一)對中華人民共和國發動戰爭,或者以武力或者武力相威脅,對中華人民共和國主權、統一和領土完整造成嚴重危害; (二)對香港特別行政區政府或者中央人民政府制定和執行法律、政策進行嚴重阻撓並可能造成嚴重後果; (三)對香港特別行政區選舉進行操控、破壞並可能造成嚴重後果; (四)對香港特別行政區或者中華人民共和國進行制裁、封鎖或者採取其他敵對行動; (五)通過各種非法方式引發香港特別行政區居民對中央人民政府或者香港特別行政區政府的憎恨並可能造成嚴重後果。

從條文看,「勾結外國勢力」分兩類,第一類是為外國提供情報,即通常「間諜罪」。第二類是「請求外國」、「串謀外國」和「接受外國指使或支援」實施「五大行為」。

值得注意的是,這裡把「勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」簡稱為「勾結外國勢力罪」。媒體通常場合下也為簡潔之故用此簡稱。但其實這裡的「外國勢力」包括「外國和境外勢力」兩類。這部法律是中國人大常委編寫的,與香港本地編寫的法律在用語上有很大差別,尤其是缺乏普通法系統中「釋義」這一欄。

所以這裡的「境外」勢力包括什麼地方,值得考究。「境外勢力」是中國的傳統說法,「境外」即不被中國大陸法域管轄,但中國又認為是本國的地區,因為「政治正確」之故不能說成是「外國」,只能用「境外」而和「外國」並列起來。在大陸語境下的「境外」包括香港、澳門和台灣三地。

然而,這部法律本身就是針對香港的,所以在香港中的「境外」,理應就不包括香港自己。在中國制定法律的視角,境外大概應該專指「台灣」,但「澳門」是否包括在内,中文版本並不清晰,從中國傳統「境外」的含義理解,似乎「澳門」也在香港《港區國安法》的「境外勢力」之内。

但根據中國新華社提供的「翻譯版本」,澳門並不是「境外勢力」。當然,《港區國安法》以中文版本為準,所有的英文版都只是「參考」(Reference only),所以這是否最終的說法有待確認。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

另外值得指出的是,警方控告了「勾結外國或者境外勢力」和「串謀勾結外國或者境外勢力」這兩項罪名。根據中國刑法的傳統,具體罪名都必須是刑法上寫的罪名。比如中國刑法105條的「顛覆國家政權罪」,在第一款中只要「組織、策劃、實施顛覆國家政權」都算「顛覆國家政權罪」,沒有單獨一個「組織顛覆國家政權罪」或「策劃顛覆國家政權罪」。另一個罪名「煽動顛覆國家政權」專門以第二款的形式寫出來。

但根據香港的法例,在實體罪名之外還有「意圖、策劃、串謀」等「附屬」或「擴展」的罪名。比如這次,「勾結外國勢力」和「串謀勾結外國勢力」可是兩條單獨的罪名。在某種意義上,可以認為「串謀勾結」是「勾結」的交替控罪,意思是即便沒有「勾結」,但只要「串謀去勾結」,同樣可以入罪,儘管可能被視為程度較輕(當然,由於這一點誰也說不準)。這樣可以加大成功入罪的可能,相應地增加了被控者的定罪風險。

從條文上看,「與外國或者境外機構、組織、人員串謀實施」,必須有「串謀」這個行為。對「串謀」二字如何理解,成為控罪關鍵。

根據一般普通法的理解,串謀必須有具體的行為。近年來最有名的在普通法系統下的「串謀案」,非美國前總統川普(Donald Trump)的「通俄案」莫屬。媒體對「通俄案」報導的用詞是「Collusion」,而不是「Conspiracy」。Collusion和Conspiracy在通常意思上幾乎一致,但作為法律用語,兩者有明確的區別:Conspiracy要求雙方(或多方)必須商議出具體的計劃,而但Collusion則只需要「雙方有心照不宣的默契」即可,不一定需要具體的計劃。

在法律上,Conspiracy是真正的「串謀」罪(felony),但Collusion在法律上最多是「不當行為」(Misdemeanor)。在川普私人律師朱利安尼(Rudy Giuliani)說,即使川普有Collusion的行為,但「Collusion」不是犯罪的時,引起媒體譁然,但嚴格說來,他的說法沒有錯。

這樣,在調查川普有否與俄羅斯「串謀」(Conspiracy)時,檢控方需要找到實質證據證明雙方有具體的計劃。

儘管川普在選舉時多次「呼籲俄羅斯公開希拉蕊(Hillry Clinton)的郵件」,有確實的證據表明把盜竊民主黨的郵件並公開在維基解密上發佈乃俄羅斯黑客所為,俄羅斯也大規模實施了網絡假新聞宣傳戰意圖影響美國大選,俄羅斯所作所為也有利川普選舉,甚至也找到了川普團隊與俄羅斯有關人員的會面。雙方至少心照不宣地影響選舉的意圖和行為非常明顯,但最後由於沒有找到川普本人和團隊與俄羅斯的制定的具體計劃,所以「串謀」指控沒有被認定。

可見,在普通法中,以Conspiracy的「串謀罪」入罪是個定罪元素頗高的罪行,如果找不到具體直接的「串謀」行為,就很難告得入。

但在香港的《港區國安法》下恐怕有不同的邏輯。雖然在「《港區國安法》英文譯本」中,有關「串謀」的用詞是「Conspiracy」而不是「Collusion」,但按中國法律的理解(再一次說明這個英文版只供參考),恐怕只要是雙方有接觸加上有心照不宣的默契,就可以被以「串謀」定罪,不需要具體計劃。

對「串謀」更令人擔憂是容易被「連坐」化。

根據《港區國安法》,必須與「外國或者境外機構、組織、人員串謀實施」。這說明,要入罪必須有外國(境外)的參與,在英文版中也有「conspires with a foreign country or an institution, organisation or individual outside the mainland, Hong Kong and Macao of the People’s Republic of China.」

然而,如果「有人與外國串謀」,而這個人又與其他人「串謀」,那麼其他人即便不直接地與外國串謀,也有可能被視為「與外國串謀」。這就是文中指的「連坐」:A和外國串謀,B和A串謀,則相當於B和外國串謀,B和外國通過A而被「連坐」在一起。

以《蘋果日報》為例,如果(說的是假設)黎智英與外國助手Mark Simon(一直有傳言是美國情報人員,現被香港通緝)「串謀」,制定了「港獨」宣傳計劃,那麼黎智英和《蘋果日報》其他高層以及採編人員開會討論《蘋果日報》出版事務,也可能把其他人員變成「串謀外國勢力」。那些人員並不一定要直接和「外國勢力」勾結才足以被定罪。

這非常容易針對媒體「秋後算賬」,因為媒體開會討論版務是慣例,這種討論版務的日常工作就可以被定義為「串謀」。只要有人和「勾結外國勢力」,其他人就都變成高風險一族。

更有甚者,由於在香港有很多人有外國國籍,所以如何認定「外國勢力」時,只要當局願意,恐怕很容易把有外國國籍的人士就說成「外國勢力」,即便他有香港身份證,長期在香港生活,甚至有特區護照。萬一真的如此,那麼在香港和其他人開會討論「敏感話題」,恐怕要先查一下對方的國籍了。

當然,從《港區國安法》第29條「勾結外國勢力」串謀罪看,要告得入還必須實施了「五大行為」。「五大行為」包羅萬有,很容易就墮入法網。比如「引起憎恨」就非常容易入罪。更有甚者的是,在《港區國安法》第30條還有:「為實施本法第二十條、第二十二條規定的犯罪,與外國或者境外機構、組織、人員串謀,或者直接或者間接接受外國或者境外機構、組織、人員的指使、控制、資助或者其他形式的支援的,依照本法第二十條、第二十二條的規定從重處罰。」

這意味著,「勾結外國勢力」中的「串謀」和「受指使」而實施的行為,並不限於「五大行為」(這和「請求」有所區別),而包括了「分裂國家」和「顛覆政權」的串謀行為。舉個例子,如果有香港人在台灣搞了一個討論會「宣揚港獨」,這除了涉嫌犯下「分裂國家」、「煽動分裂國家」之外,還涉嫌「勾結外國或境外勢力」罪,需要「從重處罰」。這進一步擴大了「勾結外國勢力」的波及面。

責任編輯:羅元祺

核稿編輯:翁世航