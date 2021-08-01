《閱讀夏LaLa》Ep. 28：既然遲早都得面對，何不現在就擁抱自己的脆弱？

文字：沈眠

（警語：本集超深情又超好笑，收聽時請小心，笑一笑會哭出來。）

你常常覺得寂寞嗎？是否曾對著手機發呆，等待有人回覆簡訊？本集《閱讀夏LaLa》，夏宇童與陳夏民分享了交換日記、寫信、MSN和BBCall等待回音的成長故事，也聊起面對情緒與寂寞時的反應，當然也聊起了訊息傳情與殘酷的簡訊分手。穿插了驚人深情（？）朗讀片段、超級荒謬的一集，有悲有喜必須要聽！

遲早都得面對，何不現在就擁抱自己的脆弱？

夏宇童的推薦書是莫卡娜．歐亭（Amours Solitaires）的《孤獨戀語》（遠流），作者曾經在一家專門出版偉大作家書信集的出版社從事編輯工作，其IG有90萬人關注，帳號為amours_solitaires（孤獨戀者），而《孤獨戀語》由278則真實訊息所拼貼、集結而成的動人無比都會愛情小說，藉由他人不同的愛情對話、事件重整為一個愛情故事，有著相當特殊的形式。

「就很像在路上撿到一隻手機，然後在偷看別人的訊息一樣啊這本書。呈現的模式是固定的，左邊是男生的簡訊，右邊則是女生的部分，兩人一來一往的訊息回覆，從相遇開始，到確定彼此的愛情，但女生很快就出國了，於是展開了遠距離戀愛，最後土崩瓦解。」夏宇童讚嘆地說道：「其中有一段是，男生找不到女生，就感慨地問有沒有妳的使用說明書？而後女生回訊了，說是要隨時找到網路有點困難，跟著就是空白的頁面，沒有訊息與對話，男生一直沒有回，隔了幾天，才忽然炸出一大篇。我覺得這種編排的方式十分厲害，讓讀者能夠確實地感受到兩位當事者的情緒變化和反應。」

陳夏民也認為《孤獨戀語》是一本善於使用形式說故事的作品。同時，他忍不住地回味過往90年代人手一隻的BB.Call，也會透過簡單的訊息，尤其是數字去組合成訊息，比如1314、520、530等，當時也風行錄語音訊息，透過BB.Call傳遞，接收的人則要打電話聽。陳夏民說道：「當然也就有經由簡訊、語音進行分手的事，現在仔細一想，其實也算是滿乾脆的，不用糾纏，一了百了。」

「簡訊分手很機車啊！」夏宇童非常直率地講出感想，「有時候被告知的人是接受不了的，因為沒有真的面對面說，也就不會覺得結束了，每個人的時間出發點、結束點都是不同的。」瞬間化身為愛情論大師的夏宇童精闢地述說著。

旋即，夏宇童回到《孤獨戀語》，「我喜歡這本書是因為，它裡面會透露出某種信號，我們現代人好像都太習慣把感覺捨棄掉，拚命壓抑自己的情緒，警戒自己不要多愁善感，不要哭、不要怕，不可以把脆弱的那一面表現出來。但其實，沒有擁抱自己的脆弱，我們就無法成長吧。所以，作者會寫說，我們會因為愛著卻拒絕愛情，相當悲哀，又或是無論是愛人某個人或讓某個人愛上我都好，停止偽裝吧。這類的金句，會讓人多思考一些。當然了，我是不喜歡欲擒故縱或什麼曖昧期啦。我一向喜歡直球對決。」

長期與夏宇童主持節目的陳夏民點頭如搗蒜：「直球對決根本是妳的人生觀。」

願意坦露內在感受，需要無比的勇氣

洪射的《隔間無神／暗裏有光》（獨立出版）是陳夏民的推薦良品書，他以為可以與《孤獨戀語》有所回應，此書為雙書名，也是雙頭書――左邊翻過來是《隔間無神》，從右邊翻閱的則是《暗裏有光》。

陳夏民直指這本詩文集的核心精神：「洪射自言，她跟自己好若相處在隔間裡，雖然陰暗無光，唯烏漆抹黑裡隱隱透出光，這樣的看見無法被給予，即使是全知全能的神。另外，她也覺得，自己索愛的力度像在跟人索命，還有沒有人不愛你了，只剩下你不愛你自己而已。抑或，她一路走來，被黑暗吞噬，與黑暗並存，看見黑暗與光明的兩面性。裡面大多是這樣一則一則的短文，像日記，也像是筆記，充滿自我審視的深切意味。洪射想要以此鼓勵有相同處境的人們。」

陳夏民強調：「洪射患有憂鬱症，感覺就像是被關在黑暗的小包廂，如同《咒術迴戰》的帳，她一個人被關在漆黑的帳裡，情緒無法流動，也不能對誰開口訴說，所以她就用筆寫下來，藉由創作來跟自己對話，也就逐漸找到出口。」

「她說的沒錯，在愛情關係裡，我跟索命鬼沒兩樣啊。」夏宇童忍不住脫口而出。隨後，她也說道：「把心裡的情緒解決掉這件事，真的好困難，尤其是不在行把感覺說出來的人更需要練習，必須把負面能量往外丟，不能一直囤積在體內哦。」

陳夏民的語氣略為哀戚：「人呢，不是只會把訊息傳給別人而已，有時候也會傳訊息給自己，像日記、筆記本的句子、臉書與IG上的心情，都是留給自己隻字片語的真實記錄。洪射透過文字解決自己的問題，包含因為她很倔強，所以當沒有把自己整理好之前，就已經把內在的脆弱暴露出來，是因為喜歡對方之類的。對喜歡的人，露出溫柔的死角，真的需要很大的運氣啊，因為一個不好就變成你的致命傷。願意坦露脆弱，超級需要勇氣哪！」

「每個人在各種關係裡，都會有坦露與摧毀的不同面向。我們都既是溫柔的好人，但同時也會變成傷害者的角色。我想，我或許也曾經造成誰的致命傷吧。」夏宇童有感而發地講出真心話。

本文經逗點文創結社授權刊登，原文發表於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航