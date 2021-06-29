上星期《蘋果日報》消失翌日，行政長官林鄭月娥被記者問及：沒有七一遊行及《蘋果日報》的香港，是否她口中的「美麗新香港」？

林鄭信心滿滿答道，「美麗新香港」是指準確全面貫徹一國兩制、以一國為本、善用兩制、有高度開放型經濟，以及維護市民依法享有權利及自由的香港，並強調法治精神是違法必究，基本法及國安法都有清晰條文維護市民依法享有的自由。[注]

法，法，法，法，法，法，法，法⋯⋯

重要的話只須講三次，講一百次的，可能是大話。

若害怕市民忘記香港是「法治社會」，我有小小建議：可仿效赫胥黎（Aldous Huxley）小說《美麗新世界》（Brave New World）描述的未來「烏托邦」那樣，用睡眠教育法（hypnopaedia）向大眾灌輸正確思想，比如把特首上述講話製成錄音廣播，規定市民睡眠時必須在耳邊不停播放，保證有妙不可言之效。

一輩子是工作狂的林鄭，連和家人聊天的時間也未必有，會看《美麗新世界》這種書嗎？如果看過，該不會理直氣壯用「美麗新香港」五字吧？當然，林鄭不是常人，即使看過，也可以像「嗰個女仔」一樣，笑笑口跟全世界說：「If Hong Kong is a brave new world, why not?」

赫胥黎在一九三二年發表的《美麗新世界》，是與奧威爾《一九八四》齊名的二十世紀「反烏托邦」（dystopian）經典小說。書名來自莎士比亞《暴風雨》——「brave」譯「美麗」，是因為在莎翁時代，這個字還有「優秀」、「華麗」等意思。

赫胥黎寫《美》，原意是惡搞威爾斯（H. G. Wells）的烏托邦小說，於是構想出公元二五四〇年一個高科技「理想社會」，刻劃其荒謬和陰暗的一面，概念類似英劇《黑鏡》。在那社會，歷史科早就不教了，人們被灌輸「歷史是胡說」（History is bunk）的想法，基督教也被廢除，詩和聖經都成禁書。

人是從實驗室直接生產出來，按「種姓」嚴格分為五等，等級名稱像肺炎病毒，以希臘字母表示，最高級的叫Alpha，然後是Beta、Gamma、Delta和Epsilon。人人各安其位，各司其職，命運在未出世的時候，已被精準規劃了。

這種社會穩定嗎？非常穩定，因為人人都很滿足，幸福感一地都係。你不開心的時候，只要服一種叫soma的藥，心情即舒暢起來，劑量加多一點，還可以做個飄飄欲仙的美夢。赫胥黎筆下這個超級安全穩定的「美麗新世界」，什麼都「完善」，只是沒有自由，也許是藍絲的伊甸園，中共的理想國。

林鄭講「美麗新香港」的時候，知道自己在說什麼嗎？「美麗新XX」這構詞，自赫胥黎小說問世後，自然是帶貶義的，跟police state沒有誰比誰更高尚。假如林鄭明白這文學典故，即使心底依然冷笑why not，但按照官場套語標準，也沒理由吃了誠實豆沙包，直認不諱。

年年考第一，卻不懂「美麗新」的諷刺，香港有這位特首，太幸福了，因為ignorance is bliss。

注釋：《蘋果日報》停刊 林鄭月娥：違國安法必究（25-6-2021，商業電台）

文章獲授權轉載，原文見此。

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