《閱讀夏LaLa》Ep. 29：台味十足的推理小說，追尋台灣人共同失去的記憶

文字：沈眠

推理小說中，每一個偵探推究真相的過程，或許也還原了某些世代的集體記憶與庶民生活。如今，越來越多推理小說以台灣作為背景，翻開紙頁，發現熟悉的路邊攤、熱炒店或是便利商店成為偵探辦案的故事場景，感覺超酷的！

本集《閱讀夏LaLa》，夏宇童、陳夏民介紹「疑案辦」與「碎夢大道三部曲」，討論兩者如何透過台味十足的推理小說，去追尋台灣人共同失去的記憶。

未解決的疑案，是社會歷史遺落的篇章

夏宇童本週帶來的書目是唐嘉邦《疑案辦：血色芙蓉》（凌宇）。首先，她先解釋何謂疑案辦：「疑案辦，全名是重大歷史懸疑案調查辦公室，是一個網站或說是網路平台，顧名思義就是在探討過去台灣所發生的各種懸案或重大案件的始末。」

其中的單元之一名為「台灣疑案錄」，分有四個時期，清朝、日治、戰後到解嚴前、解嚴後，裡頭所敘述的，全都是有血有肉的真實案件，包含當時社會風氣的逆溯與描繪等等。最近期的如玫瑰少年葉永鋕的故事，作者便詳述了案情、事件的過程、法院判決書、法醫鑑定、媽媽鍥而不捨地追查等，「我長期看疑案辦網站下來的心得是，這群寫作者絕非獵奇心態，對他們來說真相不是最重要的，重點是在葉永鋕已經離開了21年以來，究竟我們的性平等走到哪裡了，經過了這麼久，當時的困境與問題是否都已經解決了？我想，他們是藉由過去的懸案重新省視現在的台灣。」

1993年，內湖某住宅冒出熊熊濃煙，消防隊前往撲滅火勢後，發現了一具年輕女性的焦屍，且有八點檔《雨中的彩虹》劇本，赫然察覺是已在電視劇中嶄露頭角的年輕演員湛蓉。夏宇童說道：「湛蓉謀殺事件至今未有破案，當時沸沸揚揚，後面就不了了之，有興趣的人可以到疑案辦網站的〈【湛蓉謀殺案】消逝的彩虹〉系列閱讀，該篇文章裡就詳述了偵辦四年間各種曲折離奇的調查過程。」

陳夏民語氣震驚地說：「那一年我才13歲，當時是資訊封閉的時代，只有老三台跟報紙。我完全不記得有這樣的事件。但一搜尋，維基百科上面的事件描述就讓我毛骨悚然了，一看到湛蓉的照片，我就想起來了，我有看過她的戲劇欸。我想，疑案辦在做的努力，是從我們這個時代，回過頭去看和思考究竟台灣一路以來發生了什麼事，有什麼樣的歷史與變化。」

《疑案辦：血色芙蓉》即是依據年轟動一時、卻無疾而終的湛蓉事件做出小說化的改編，且讓虛構的疑案辦在書裡成真，變為台灣官方機構，且翔實地描繪著疑案辦所面臨的內部打壓，畢竟新單位的成立就是在打臉過去警察群體的辦案能力，會因為各種權力的糾葛，而遭遇其他單位的壓制，也是在情在理吧。

夏宇童分享她的心得，「小說裡有許多真實的背景元素，真實的生活場景，比如老三台的戲劇、中華職棒的獅象冠軍戰，還有感覺就是我有去過的港式飲茶餐廳，場景讓人有熟悉感，容易投入。更重要的還是，主角們在推敲疑點的過程哩，重點總是放在究竟人為什麼要做出某些事情，背後的動機與原因，而不是一昧糾結於真相，計較究竟誰才是真兇。」

失憶的偵探其實是失憶的台灣

陳夏民想要推薦的是臥斧的《低價夢想》（春山出版），「臥斧呢，是相當特別的朋友，他目前在電子書公司上班，會採訪、寫報導，平常還練武術，還有忙碌於推廣推理小說，基本上睡眠時間應該很少吧，但他每天會規定自己必須要寫一定字量的作品，是十分有紀律的創作者，這人根本是時間管理大師啦。」陳夏民嘖嘖稱奇。

臥斧的推理小說有碎夢三部曲（電子書皆為春山出版），即是2014年《碎夢大道》，2016年《抵達夢土通知我》，再來是2020第三部《低價夢想》，中間還出版了文集《硬漢有時軟軟的：向銀幕硬漢學習柔軟心法。男人該know，女孩兒更該懂的「硬漢軟軟學」！》（逗點文創），以台灣冤獄為題的短篇小說集《FIX》（衛城出版）、主角是廚師的《螞蟻上樹》（馬可孛羅）等等，創作能量充沛得驚人無比。

而碎夢三部曲的主人翁有特別的能力，當別人睡著時，只要他的手指頭去觸摸對象的頭，一拉開就有銀色絲線，同時也就讀見他人的記憶。陳夏民興致勃勃地說明：「更有趣的還在於他是一名失去記憶的人，起因於多年前火車出軌，他被拋到車窗外所致，現在說起來，很有既視感啊。但他沒辦法讀到自己的記憶，究竟自己是誰，他一無所知。但腦袋裡有相當多的電影、音樂和書等方面的知識，就是擁有一座龐大的資料庫，卻不知道來源，這讓他非常困擾。總之，是相當棒的人物設定。」

夏宇童繼續有感而發，「我很喜歡主角失憶這樣的設定，因為我們常常不曉得自己究竟在幹嘛。台灣人可以接受很多新事物，但對自身卻不是那麼明確。而且台灣有很多民族和語言，但大家都對過往遷徙的歷史都很陌生、失去記憶，我們真的跟主角的狀態很像。」

碎夢三部曲都有明確的主題，如《碎夢大道》是在尋找失蹤舞孃的過程，發現了居然跟都市更新的龐大利益有關，《抵達夢土通知我》則是以太陽花運動當背景，並涉及移工連環殺人事件，第三部《低價夢想》則是有小學生被綁架，當主人翁查訪後，一步步深入到宗教團體背後的暗面。

陳夏民真誠地說著：「我總覺得，那個主角隱喻著台灣，就像他拚命要搞清楚自己到底是誰，其實台灣也是這樣子啊，正試著找回自己的記憶。臥斧小說也很生活場景，比如熱炒店、夜店之類的。而他透過小說在做的事，包含根據台灣真實冤獄案件去改編如KTV殺人事件的《FIX》，也跟疑案辦暗暗呼應，都是整理不同時代的疑案，重新詮釋事件背後的複雜因素。唯有當疑問被解釋清楚，我們才能往下走吧。」

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本文經逗點文創結社授權刊登，原文發表於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航