【專訪】新媒體藝術團隊「何理互動」：藝術搭配技術，實踐腦海裡的天馬行空

文：Stella Tsai

科技的發展牽動著產業的方向，同時也快速地擾動時代的語彙，影響著藝術的表現。近年新媒體藝術正熱，台灣也有多組數位藝術創作團隊浮上檯面，他們多半不賣個人光環，主打團體戰，集結團隊的眾人之力，發揮各自專業創造超乎人類想像的視覺饗宴，打開大家的腦洞與視野。

忠孝東路巷內，新媒體藝術團隊「何理互動WHYIXD」（以下簡稱：何理）的辦公室，小巧的公寓一樓仔細保留天窗引入自然光，讓夥伴們能在陽光灑落的會議室討論、分享，吸收有機的自然能量。

Photo Credit: 何理互動提供 巷弄內的辦公室，何理團隊在日光灑落的空間發揮創意、實現想像。

散落各處的電子材料，一堆堆自成秩序，何理從三個人起家，成立至今邁入第十年，從最初的三人到現在擴張至十多人的團隊，當年的創始組合葉彥伯、莊杰霖，與魏子菁一個也沒少，只是組織分工更精細，並以葉彥伯為首，接起團隊與外界的橋樑，將客戶期待的絢爛，轉譯成團隊腦中的無限想像，並進一步具體化成為空間中的精采。

唸資工時做設計、唸藝術時寫程式

何理的三人各有所長，共通點是都對電子材料的開發與延伸的藝術創意充滿熱情。他們相遇於台北藝術大學科技藝術研究所（現為新媒體藝術研究所），在那個混融多重背景的地方，每個學生都來自不同領域，從會計、物理，到舞蹈、資工都有，也在這裡培養了溝通與解譯彼此的本領。

葉彥伯笑說，課堂上分享創作的過程，常常是一個作品、各自表述，「不用管脈絡，大膽用你的所知所想去超譯其他人的作品，創造全新的解釋方式。」而他認為這樣的練習，反而放寬了所有人的視野框架，往後不管彼此說什麼、做什麼，都能夠互相溝通和理解。這不僅是觀看藝術的方式，也成為何理團隊內重要的溝通核心。

Photo Credit: 何理互動提供 何理互動負責人——葉彥伯

從小唸美術班，大學主修資工，科技藝術正好結合了葉彥伯的兩項專業，讓他一頭栽入鑽研至今。他熱愛研究材料、研發新的技術，辦公桌旁滿滿的哆啦A夢公仔，呼應了他從小就熱愛發掘和創造事物的性格。

他在研究所遇上擅長空間與美感塑造的魏子菁，與熱愛媒材與研究材料的莊杰霖，三人一路合作、一起「玩」到畢業，有感於體制對藝術創作者的綁手綁腳，而決定聯手創立「何理互動」，自己動手做，將徜徉在各自腦海中的天馬行空，變成真實世界的視覺震撼。

Photo Credit: 何理互動提供 何理互動創始團隊由三人組成（由左至右）葉彥伯、莊杰霖、魏子菁。

不設框架的訓練 助長創意的跨界共生

「簡單來說，我們就是看到東西動起來就會很興奮。」葉彥伯笑說，身為技術控的團隊，何理的風格就是玩轉各種技術，試著將電子零件排列組合，設計出精采的視覺與互動的能力。過去的他，在唸資工時做設計、唸藝術時寫程式，彼時看似不專心致志，現在看來，卻像是一種對現況不滿的反動。

為了讓一切按照腦中的想像成型，葉彥伯總是自主學習新技能，親自掌控成品的細節與成果。何理的辦公室裡堆滿各式機具，還有媲美五金行的材料收納櫃，以及一台方便製模的3D列印機，讓每一個出自何理的想法，都能從思考、設計、研發製作、打樣，以至現場安裝，都由團隊親手打造，貼近最初的想像。

團隊畢業後的第一個跨界合作，是2011年為一當代舞團YiLab的舞作《W.A.V.E. 城市微幅》設計舞台的動力演出裝置，5米高的劇場裡，無數垂吊的LED燈具，可被控制高低起伏、與舞者互動，創造光影的無限層次，也突破劇場的黑盒子框架，一舉獲得2017年WSD世界劇場設計獎金獎，更堅定了何理往後的創作念想。

Photo Credit: 何理互動提供 當代舞團 YiLab《W.A.V.E. 城市微幅》舞台設計。

轉譯故事的電子造景 樹立舞台視覺標竿

2013年香港演唱會導演JP在網路上看到何理的作品，二話不說飛來台灣遞出邀請，三人帶著想法與技術，飛到香港打造劉德華演唱會的開場視覺。從5米高的劇場殿堂，上升到20米高的演唱會舞台；三人不敢大意，不但親自動手製作每一盞燈具、掌握每一處製作環節，更戮力參與表演的討論設計。

這場令人難忘的開場秀，由上百顆燈具如夢似幻地降落、排列，如舞者般充滿生機；演唱會主角劉德華自天空降下，歌聲中與裝置交錯、排列，360度無死角的震撼畫面，自此樹立了演唱會的舞台標竿，也開啟了何理的演唱會之路。

Photo Credit: 何理互動提供 2013年，何理團隊為劉德華演唱會展開的大規模系統與效果測試。

後來他們與JP導演於2018年再次攜手，打造了歌手薛之謙《摩天大樓演唱會》的舞台，透過視覺轉譯歌曲故事，讓電子材料打造的佈景成為歌曲演繹的重要襯托，甚至引領觀眾的感受。這些年巡迴兩岸三地，一同在異鄉打拼、解決各種不可能，甚至挺過四萬多人演出的壓力測試，為團隊建立了難能可貴的革命情感。

Photo Credit: 何理互動提供 薛之謙《摩天大樓演唱會》舞台裝置。

藝術搭配技術 實踐腦海裡的天馬行空

一如傳統的繪畫、雕塑，何理拿電子材料與新媒材做創作，在現有的空間中創造新的景觀，他們將這樣的作品定義為「電子造景」。

「裝置藝術最有趣的地方就是會進化。」葉彥伯說，每個作品都會隨著時間、空間、單位的需求，而逐步長成不同的模樣。舉例來說，2016年於上海金橋國際商業廣場打造的《TransLight》，透過光構動力裝置，以視覺暫留為概念，製造出介於實體與虛幻之間的感受；此一作品又在隔年進化成新版本《絮絮》，並在2018年嘉義台灣燈會，融入傳統線香與阿里山的形貌，化身為當年燈會絕美又具台味亮點的作品。

Photo Credit: 何理互動提供 為上海金橋廣場打造的《TransLight》進化版《絮絮》。

Photo Credit: 何理互動提供 嘉義台灣燈會延伸版《TransLight: Mount Ali》。

另一件讓人記憶猶新的，是2018年新竹交通大學「觀月計畫」，重現月亮的陰晴圓缺，轉動時如懸月般如夢似幻。這個創作意外獲得國際高度關注，尤其是對月亮有所崇拜的中國與中東伊斯蘭教國家等。葉彥伯認為，當「美」和「感受」成為共通語言，搭配各自表述的藝術解讀，就能讓一個作品的影響力超越國家與種族。這兩年未曾間斷的海外邀約，就是最大的證明。「我相信外國人都在超譯這個作品，但這就是藝術最有趣的地方。」他說。

Photo Credit: 何理互動提供 《#define Moon_觀月計畫》

Photo Credit: 何理互動提供 《觀月計畫》北京798版本

跨域分享美學 亂入建築的派對

2020年邁入第七屆的台北市立美術館X-SITE計畫，主題「多重真實」，破天荒地選了沒有建築背景的何理的作品《膜》為首獎。他們以偏光片作為主要材質，透過單片或兩片以上互疊，打造出異質性的牆面與空間，每個人在裡頭看到的畫面都不一樣，引導觀者思考何謂真實。他們打破了過往建築導向的思考模式，為這個定型已久的競賽開啟嶄新的思考面向，攪動建築界的討論與思辨，或許這就是評審大膽給獎的主因，而葉彥伯則對此笑稱：「我們就是亂入別人的Party。」

一如先前的每個作品，葉彥伯將之視為Version 1，不是最好的版本，曲面、皺褶、反射光也都還需要改進，但他們拋出了一個可能性，未來這個材料、想法會如何演進，才是這場擾動最重要的目的。

問及科技藝術令其著迷的原因，葉彥伯深思後，拋出了「未被定義」的理由。他認為是這種沒有對錯、無從評比的特質，讓他熱情始終不滅，也讓團隊始終有東西可以玩、可以挑戰。

「當然這一切都跟信任有關，新媒體創作在真正被做出來前，都只是腦袋裡的幻想。」他認為這樣的不可預期，同時考驗了甲乙方的信任基石，何理花了十年的時間，創造足夠的信任，讓這時代的業主對於他們操刀的作品有信心，也才能讓科技藝術得以在這個時代持續拓寬、開展新紀元。

Photo Credit: 何理互動提供 2020年北美館X-SITE計畫首獎作品：《膜》

如今的葉彥伯，早已從當年親力親為的技術宅進化成獨挑大樑、負責溝通與轉譯業主需求的重要角色，而三人經營的何理依然保有當年北藝大山上的好奇心，以極度扁平的組織架構在對待團隊裡的每一位員工。

「在我們刻意去中心化的架構裡，任何人的任何一句話，都有機會讓設計翻盤。」葉彥伯信誓旦旦地說，只要你不喜歡，就想辦法讓這件事變成你想要的方式，這個概念深植於何理的核心，鼓勵著團隊的每一個人。而他也樂觀地相信，透過如此的正循環，就有機會推著公司、甚至整個大環境，朝向更好的明天邁進。

Photo Credit: 何理互動提供 何理互動是第一個獲選北美館X-SITE計畫首獎的非建築背景團隊。

Photo Credit: 何理互動提供 《膜》施工現場。何理以簡約的透黑圓型裝置，重新解構人對「真實」與「空間」的概念。

本文經臺北文創授權轉載，原文刊載於此

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航