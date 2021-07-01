科特勒《行銷5.0》：5A顧客消費路徑，為數位世界提供「人機整合」的基礎

文：菲利浦．科特勒（Philip Kotler）、陳就學（Hermawan Kartajaya）、伊萬．塞提亞宛（Iwan Setiawan）

全新顧客體驗

機器雖然酷炫，真人才夠溫暖

2015年，日本奇怪飯店（変なホテル）開業，金氏世界紀錄正式認定其為世界上第一家全以機器人擔任員工的飯店。精通多語的櫃台機器人配備了人臉辨識功能，幫助房客辦理入住和退房手續；機械手臂則在櫃台幫忙寄放行李；機器禮賓人員協助計程車叫車服務；機器手推車則把行李送到房間，房務機器人則負責打掃房間。飯店內大部分設施也都配備了高科技，例如每間客房都有人臉辨識門鎖和與蒸汽電子衣櫥。

最初，使用機器人是飯店業者克服日本員工短缺的策略。當時希望壓低員工人數來管理飯店，以降低人力成本。然而，機器人產生了不少問題，令客人大失所望，反而增加飯店員工的工作負擔，只為了解決這些問題。客訴的例子之一是某間客房內桌面機器人把打鼾聲誤認為詢問，導致一再吵醒熟睡的房客。因此，該飯店遂減少自動化，「開除」了一半的機器人。

這個案例凸顯了全自動化的侷限，高度依賴人際互動的飯店業尤其如此，全機器接觸點畢竟未必是最佳選項，並非所有的任務都能實現自動化，因為人與人之間的連結仍然不可或缺。機器人的確很酷炫，但事實證明，真人才有溫度。兩者的結合才反映了顧客體驗的未來。

這項觀點的證據就是，時下有愈來愈多的顧客同時使用線上和線下通路。麥肯錫的研究顯示，全球有44％的顧客線上搜尋後到店內購買（webrooming），而23％的顧客會到店內體驗後在線上購買（showrooming）。特思爾大宇宙集團（transcosmos）在亞洲十座大城市的研究則發現，大多數顧客針對不同的產品種類，可能交替使用這兩種購物方式。這類混合型的顧客旅程需要全方位的顧客體驗，即兼顧高科技與高感動的方法。

重新檢視數位世界的顧客體驗

顧客體驗並不是全新的概念。1998年，派恩（B. Joseph Pine II）和吉爾摩（James H. Gilmore）首次提出了顧客體驗的概念，他們認為，商品和服務過去曾是創新的主要載體，但如今已缺乏差異化，如果不進行策略升級，就不可能訂出高於同類商品的加值定價（premium pricing）。

產品功能上的些微差異也許有助避免顧客投向競爭對手的懷抱，但很難提高支付的意願。企業必須展開經濟價值進程的下一個步驟：體驗。假如以劇場當作比喻，注重體驗的企業便是以商品為道具、把服務當舞台，與顧客進行難忘的互動。

隨著數位化的興起，這項概念受到了更多主流的關注。首先，網際網路的透明化讓顧客很容易就能比較產品和服務，導致商品化的速度加快。因此，企業必須在基本的產品服務之外進行體驗創新。最重要的是，顧客一直期盼與品牌建立真心的連結，矛盾的是，這在網路時代已是可遇不可求。因此，現今企業不得不透過網際網路與其他數位科技，才能與顧客進行互動和接觸。

隨著不同產品的商品化，企業現在將創新的重點轉向產品周邊的每個接觸點。如今，與產品互動的新方式比產品本身更具吸引力，贏得競爭的關鍵不再只是產品本身，而是在於顧客如何評價、購買、使用和推薦產品。基本上，顧客體驗已成為企業創造與提供更多顧客價值的全新方式。

實際上，顧客體驗是商業成果的主要動力。根據Salesforce的調查，三分之一的網路顧客願意為一流的顧客體驗支付更高的費用。資誠（PwC）這家專業諮詢機構的一項研究也發現，有近四分之三的顧客表示，頂級顧客體驗不僅有助維持忠誠度，顧客也願意為此額外支付高達16％的溢價。

追蹤接觸點：5A

由於顧客體驗的概念是拓展產品創新原本狹隘的聚焦範圍，那宏觀的視野就極為重要。顧客體驗不僅僅是攸關購買體驗或客服，而是早在顧客購買產品之前就已開始了，並且持續到消費後很長一段時間，其中包含了顧客與產品的所有接觸點：品牌傳播、零售體驗、銷售團隊互動、產品使用、客服以及跟其他顧客的對話。企業必須協調所有接觸點，設法提供無縫接軌的顧客體驗，讓顧客感到深具意義又難忘。

在行銷4.0中，我們導入了一個框架來呈現這些接觸點，同時打造卓越的顧客體驗。5A的顧客消費路徑（customer path）囊括了顧客在數位世界中，購買與消費產品服務的整個歷程，參見圖7.1。

Photo Credit: 天下雜誌提供

這個框架是十分彈性的工具，適用於所有產業。在描述顧客行為時，這個路徑勾勒的面貌更接近於實際的顧客旅程，不僅在現今仍然具有實際意義，而且還提供了堅實的基礎，可以看到如何在整個顧客體驗中進行人機整合。

5A反映了許多看似個人的顧客購買決策，本質上其實是社會化的決策。隨著生活節奏加快、內容爆增、注意力降低，顧客在制定決策時遇到不小的難題。因此，他們求助於自己最值得信賴的推薦來源：親朋好友。現今，顧客會主動聯繫、詢問有關品牌的問題，並向他人推薦。因此，衡量顧客忠誠度的標準也從單純的留存率與回購率，轉變為是否會幫品牌宣傳。

在「認知」（aware）階段，顧客從經驗、行銷傳播或他人的宣傳中接觸到一大堆品牌。認識到數個品牌後，顧客就會消化自己接觸到的所有資訊，會創造短期記憶或放大長期記憶，然後只受到少數品牌的吸引，這就是「打動」（appeal）階段。在好奇心的驅使下，顧客通常會積極地研究吸引自己的品牌，從親朋好友、媒體或直接從品牌端獲取更多資訊，這就是「詢問」（ask）階段。

如果在詢問階段接觸更多資訊而受到說服，顧客就會決定採取「行動」（act）。重要的是要記住，理想中的顧客行動並不限於購買活動。在購買品牌後，顧客會透過消費、使用以及售後服務進行更深入的互動。時間一久，顧客可能會對品牌產生忠誠度，這會反映於留存率、回購率，以及最終向外代言，這就是「倡導」（advocate）階段。

每家企業的最終目標，就是在整個歷程中提供出色的互動，藉此推動客戶從認知階段轉移到宣傳階段。為了實現這項目標，企業必須精心設計每個接觸點，並決定何時使用自動化、何時使用人性化接觸。顧客僅僅要求速度和效率時，例如在預訂和付款的步驟，自動化通常十分有用。另一方面，人類仍然更擅長執行需要彈性與脈絡理解的工作，例如餐旅業或諮詢相關的互動。

全新顧客體驗中的人類與機器

在混合型顧客體驗中，人類和機器的角色同等關鍵。兩者不僅擅長不一樣的事物，還能相輔相成。電腦的速度和效率給予人類更多自由，可以進行其他需要想像力的活動。自動化是把我們的創造力提升到更高層次的跳板。就這項意義來說，社會大眾必須正視科技推動、加速創新的事實，也符合科技發明的初衷：解放人力資源。

在深入探討機器與人類各自的優勢之前，我們需要先了解何謂莫拉維克悖論（Moravec’s paradox）。專精研究人工智慧的學者漢斯．莫拉維克（Hans Moravec）曾提出一項著名觀點：提升電腦的智力測驗成績相對容易，但想讓電腦擁有一歲幼兒的感知與運動能力卻難如登天。

推理這項人類的高階能力，電腦可以輕鬆學會，因為這牽涉一輩子的有意識學習。由於我們明白箇中原理，便可以單純地運用同樣的邏輯、極為直觀的過程來訓練電腦，而電腦具備更強大的運算能力，想必會比我們學得更快、推理能力也更加牢靠。

相較之下，感覺動作（sensorimotor）知識，也就是我們對周圍環境的感知與反應，機器較難學會。這似乎是在學齡前階段，孩子輕鬆地與周遭的人和環境互動，就能學會的低階能力。這攸關本能地理解他人的感受與擁有同理心。沒有人曉得孩子是如何發展出這類能力，因為大多來自於人類數百萬年演化過程中，所累積的潛意識學習。因此，我們實在難以把自己都不理解的事物教會機器。

人工智慧科學家一直想對無意識的學習進行逆向工程，方法便是運用有意識的流程。電腦分析數十億張面孔與其特徵，以辨識每一張人臉，甚至預測潛在的情緒。研究聲音和語言也是如法炮製。目前的研究結果相當出色，但需要幾十年才能實現。在機器人方面，成果則十分有限。機器人已成功複製了我們遇到外部刺激時，身體動作會有的反應，但未能兼顧動作的優雅。

電腦可以輕易地超越人類的能力，即大多數人心目中最了不起的資產，包括邏輯思維和推理能力；相較之下，人類學習起來再自然不過的事物，卻需要機器花費數十年時間、龐大的運算處理能力來模仿。部分人經常認為理所當然的能力，例如，常識和同理心正是我們與電腦的差異。這就是悖論所在。

書籍介紹

本文摘錄自《行銷5.0：科技與人性完美融合時代的全方位戰略，運用MarTech，設計顧客旅程，開啟數位消費新商機》，天下雜誌出版

作者：菲利浦．科特勒（Philip Kotler）、陳就學（Hermawan Kartajaya）、伊萬．塞提亞宛（Iwan Setiawan）

譯者：林步昇

掌握MarTech策略佈局的關鍵與戰術，啟動後疫情時代的長期商機！

史上第一次，我們同時面對橫跨5個世代的消費族群，該如何觸及？

我們第一次，擁有會學習進步的智慧MarTech，可以如何運用？

最權威的行銷大師科特勒帶你看清楚加速數位轉型的消費者與商業世界，

每一次趨勢改變、方向不清時，行銷大師菲利浦．科特勒博士都會站出來定義新典範、描繪行銷的新價值，成為全球行銷人遵循的圭臬，也為企業指引商機新方向，其著作更是被譽為行銷學的聖經。

從翻譯成 27 種語言、探討行銷差異化的《行銷3.0》開始；再到指引企業數位轉型的《行銷4.0》；在新冠肺炎COVID-19大流行之際，《行銷5.0》更是回應當今行銷人員面臨的重大變動，說明市場、商業和科技面對的新挑戰與孕育的新機會。

科特勒博士認為，行銷的目的始終是要改善日常生活品質、促進共同利益。在本書中，科特勒博士、亞洲行銷專家陳就學和伊萬．塞提亞宛首先說明了這個時代面對的三大挑戰，包括：

五個世代共同生活在地球上，各有各的態度、偏好與行為，造成世代鴻溝；

財富分配不均，繁榮兩極化，永續發展成為企業的新力量；

數位落差帶來失業、不信任、安全隱私等新風險。

所謂行銷5.0，是指應用更智慧的MarTech科技提升整個顧客旅程的價值。而人工智慧再強，也需要行銷人員解讀和制定策略，才能在顧客旅程中創造最大價值，打造一對一的全新顧客體驗。

行銷5.0的成功戰術：2大功夫+ 3大應用

行銷5.0的首要之務是先在組織內部建立兩項功夫，以達成三項應用，結合人工智慧、自然語言處理、感測器、機器人、AR、VR、區塊鏈等，為企業帶來最高價值。

功夫1：資料行銷：所有決策都必須有足夠的資料在手，以分析大數據，制定行銷決策。

功夫2：敏捷行銷：利用去中心化的跨部門團隊，更快速地持續監測、因應不斷變動的環境。

應用1：預測行銷：建立和使用預測分析，設想消費者的反應，提前部署以影響市場。

應用2：場景行銷：根據顧客情境即時進行一對一行銷，讓顧客感受無縫接軌的全方位通路體驗。

應用3：增強行銷：利用模仿人類的數位科技，確保行銷人員結合數位的便利，以及人本溫暖與同理。

人的智慧結合科技的力量，更早掌握先機、更快採取行動，帶來更長久優勢！

Photo Credit: 天下雜誌

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航