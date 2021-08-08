《閱讀夏LaLa》Ep. 30：疫情期間在家工作，或許是檢視自身「工作體質」的最好時刻

文：沈眠

工作可以當作興趣嗎？如果發生職業倦怠怎麼辦？疫情期間，多數人work from home，或許也是檢視自身「工作體質」的最好時刻！很多職場達人都有自己的工作法，但沒有任何一種模式可以直接套用在你身上。

本集《閱讀夏LaLa》，夏宇童與陳夏民透過書本分享了如何靠學習提昇工作效能以及重新面對工作本質的方法。立刻收聽，馬上檢視工作體質！

一直學習卻沒有輸出，無法改變生活！

關於樺澤紫苑的《最高學以致用法：讓學習發揮最大成果的輸出大全》（春天出版社），夏宇童首先就相當喜歡它的美術設計，「感覺很日本，簡潔有力，而且主題和讀書方法，都整理得一目了然，讀起來很舒服。這本書真的是打開了我的開關，對我大有助益。作者強調，讀一百本書，沒有完整地輸出，就只是腦袋中的資訊，真實的世界不會改變。而所謂的輸入是說和聽，輸出則是說和寫，換言之就是對外界的表達。樺澤紫苑認為，學以致用絕不是默背、做表格和筆記，而是跟身邊人分享，落實應用在生活、工作裡。」

樺澤紫苑此人呢，職業是精神科醫師，他讓夏宇童佩服得五體投地，簡直想要膜拜的特點包含：每天寫電子報持續了13年、臉書每日更新持續八年、YouTube每日更新已經五年、每天規律三小時寫作持續了11年、每年會有兩三本出版品已連續10年、九年來每個月的書籍講座有兩場。乍聽之下，會讓人懷疑他還有時間睡覺嗎，家庭生活與休閒時光不都被犧牲了嗎？實則，他六點後不工作，每個月會看10部電影、20本書，而且每個星期上健身房四到五次，每個月也會跟親友有10場聚餐，每年出國旅行至少30天，種種凡此。

陳夏民聽得咋舌不已，滿臉不敢置信：「他哪來那麼多時間，做這麼多事？」

「所以，這本書就是在教我們要怎麼樣學習與應用，讓時間多出來，也讓腦袋變成完整的資料庫。書上說，重點是輸出量，而非輸入量。讀三本書能夠可以說出內容的人，輸出量當然比較大，而有九成的人都沒有將知識轉換記憶儲存在大腦。作者建議必須採用運動性記憶的做法，比如唸出聲音或用手寫下來，都會讓學習變得更有效，也才能轉換為腦中的重要情報，儲存下來。因為人類的小腦、海馬迴，跟大腦聯合區之間有許多神經細胞，如果能讓學習保持運動狀態，就會有非常好的效果。」夏宇童詳細解說。

另外，《最高學以致用法》也談到溝通與表達是輸出很重要的部分。夏宇童一邊認真凝視鏡頭，一邊講解著：「其中，對話時的眼神接觸很必要，因為眼神可以表達想法和情感，也會刺激多巴胺分泌，會讓人開心，一旦有快樂的感覺，也就能提高動力。作者就明白寫到，說什麼是語言溝通的問題，怎麼說則是非語言的溝通。而聲音、手勢和表情的非語言溝通，是超有力的輸出方法。」

陳夏民的經驗確實也是如此，「有時候文字訊息就是很容易讓人會錯意、誤解，因為沒有辦法確認情緒、精神與當下現場狀態，這些判斷與理解都很重要。良好的溝通，真的是工作與社會最需要的關鍵啊。」

如果工作毀了你？要如何重建身心？

劉揚銘《我喜歡工作，如果可以，不上班的工作更好》（悅知文化）是陳夏民的本週力薦書，書主要是在談作者的自我發現、省思與體驗，比如上班生活讓他焦慮到在路上走，撞倒了一個路人，心裡覺得對方擋住自己的路，還怒目瞪視，女友後來就直接跟他把話挑明，說他整個人都變得不正常，他明明不是這樣的人，如果把自己逼垮了，反而會對別人造成困擾，要他別再逞強云云。

陳夏民說：「在那一次撞路人事件的兩個月後，劉揚銘罹患了病毒性腸胃炎，持續上吐下瀉，但因為他負責大型商業雜誌封面上的專題，如果不做，會讓雜誌開天窗，他還是去上班了。但總編輯發現後，就下令他離開辦公室、去醫院就診，因為他的狀態只會影響別人，不可能把事情做好。後來，他足足躺在床上三天下不了床。也就是那個時候，他才驚覺，這一切都是不對勁的，他的熱情可能已經燃燒殆盡了，也許，離開是最好的選項。於是，他休息了一年，成為自由接案者，但結果呢，某一天在陽台上中午澆花，忽然臉朝下昏倒，直接撞斷門牙。」

夏宇童一臉的於心不忍，「自由接案的工作壓力超大，畢竟沒有穩定的收入。」

陳夏民轉而談到夏宇童在YouTube開設的頻道都會搞事喜劇《夏女物語》的第一集，「妳飾演的角色不是近乎孤注一擲地要展開運動新生活嗎，甚至買了超閃亮外套，還換了姓名、身分證？結果呢，發現自己沒有辦法跑，只好搭計程車回家。劉揚銘在那段時期就類似這種感覺吧，想要全新的開始，卻是一而再回到會累倒的原點。」

夏宇童講起跟編導朱凱柏一起合作的《夏女物語》，「最初，是因為我們一起做了舞台劇《女人的中指》，探討女性的年紀、形象等諸多問題與處境。後來，我們就想要用反諷形式去展示各種社會人物與生活的觀察。你講的第一集就是從我出發，但又不止是我而已的日常情境，透過延伸與誇大的即興表演方式，演繹當代人許多奇怪的面貌。」

最後，陳夏民說回劉揚銘並沒有放棄，而是開始進行人生修道的歷練，「他慢慢懂得休息與工作時間的調配，去思考如何持久與穩定的接案工作，如何讓業主、顧客滿意，除了鍛鍊作品以外，工作態度方面也要斟酌。這本書還找了不少人跟他對談，包含前老闆城邦的何飛鵬，裡面就講到一個很重要的概念，就是好的員工會懂得拒絕，意思是你對自己的能力有把握，不是對抗公司體制不敢說不的風氣，而是找到適切方法與理由去拒絕超過工作量的指派。」

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本文經逗點文創結社授權刊登，原文發表於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航