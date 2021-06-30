社會安全網的破洞：八大行業為何難以獲得紓困補貼？

文：Purple Ning

八大行業因為疫情被迫停業，直觀上來看或許能夠藉由降低群聚風險而達到防疫效果。但若從八大行業工作模式的特殊性來看，這樣的防疫手法是否會造成從業者的基本權利受到損害，又或者在看不到的暗處更容易產生防疫漏洞呢？

何謂八大行業？

根據《臺北市舞廳舞場酒家酒吧及特種咖啡茶室管理自治條例》規定，臺北市的特種行業中，舞廳、酒家、酒吧、特種咖啡茶室是提供陪侍服務的營業場所，且須經主管機關許可才能營業。但這些只是形式上的定義，真正構成問題的地方潛藏在行政框架背後。

特種行業的從業者經常是處在社會邊緣的弱勢族群，像是由於學歷不高、家庭破碎、貧窮、精神疾病等因素，無法順利融入社會。而且這些行業經常遊走法律邊緣，為避免違反規定遭罰，或是避免經營得太招搖而牽扯上黑道或金錢糾葛，經常有許多私下經營的店面，成為了不被保障的黑數。而這波疫情就如一面鏡子，讓平常在社會保障以外遭受遺忘的角落一一顯現。

紓困金幫不了他們嗎？

今年（2021）疫情再起，讓政府一改去年只對八大行業下限制的做法，對各大服務業統一發下營業限制。為了維持受限制業者的生存權，6月時繼而推出了商業服務紓困金，針對特定服務業者提出紓困方案。那麼，特種行業的人們是否有一線生機了呢？

首先，此次紓困方案的申請資格為有稅籍登記的內需型服務企業，如此一來，許多未正常登記、卻仍受影響的業者便失去了獲得補助的機會。雖然他們在營業時沒有依循法律程序，在法律上失去了正當性，但是造成這樣模糊的商家存在的原因，以及造成他們不得不如此冒險營業的苦衷，是疫情之前政府就應該留意之處。

再來，由八大行業的組成族群來看，因為其就業門檻較低，常吸引許多在生活上走投無路或是教育程度低的人投入。也就是說，從業者大多資訊接收管道受限、資訊接收程度不高。有些年紀較長的從業者更因為沒有其他路可以選擇，一輩子待在同一個環境，年輕時沒有更多學習機會，年長後也少有機會了解新穎的電子設備，不管是正式文件處理，或是此次紓困方案推出的線上申請，他們都不一定可以獨立完成程序，為自己爭取權利。

最後，由遭停業的時間來看，八大行業是所有服務業中受疫情影響最為深遠的行業之一。該行業在2020年4月就曾被停業，一個半月後開放有條件復業，直到2021年5月再度被停業，受影響程度比其他服務業來得明顯且久遠。而在此次紓困方案中，卻要與廣大服務業共同爭取，又有上述的資格和能力問題，於是不少特種行業幾乎難以獲得紓困。

特殊性被過度負面強調

關於特種行業紓困方案，「臺北市娛樂公關經紀職業工會」建議：申請資格的工作證明可以由在職證明、從業對話紀錄或照片來佐證。此舉顯示出八大行業相較於其他服務業的特殊性：因為其容易地下化，加上買賣方之間的互動程度高，讓對話紀錄和照片這樣非官方的資料也可以加以佐證。

同時，這也顯示政府對於特種行業保障的不足。因為特種行業中有許多沒有正式官方證明的勞動黑數，因此必須由非官方的私人資料加以證明，才能讓行政外的弱勢族群有重新走進社會安全網的機會。

因此，我認為政府應該進行更多保障與政策調整。一方面協助相關從業者的基本生計，保護其疫情影響下的生存權，照顧到更多受停業威脅的從業者外。另一方面，也不要把那些被迫投入該行業的人們全數視為「防疫漏洞」，而是需要更多關照的弱勢族群。

2020年4月導致全國八大行業停業的公關確診案例曝光後，就有相關從業者被房東趕走，就因為他也是公關。還有今年茶室有多名確診案例，在網路上引起一陣撻伐風潮，許多人製作迷因或留下惡意言論，針對陪伴服務中的親密互動性質加以嘲諷。

同樣是人與人接觸頻繁的服務業，八大行業卻成了千夫所指，這是否是一種對於陪伴服務的歧視和不尊重？2020年，因為一名公關確診便特別針對八大行業作出限制，是否有失公平，並且負面地強調了陪伴服務的特殊性？

八大行業的確有其特殊性，但政府要做的，應該是照顧這些特殊性下衍生的困難，像是這些行業因為高度地下化，可能產生防疫漏洞；或是考量到弱勢族群在自我權利保障上有其困境。而不是單純因為其服務有較為明顯的近距離交流，就全面禁止且不提供完整配套，讓從業者陷入更多困境，例如維生困難和輿論壓力。

比起疫情爆發後才嚴加禁止，政府應該對特殊行業和其中的弱勢族群提供更多保障與重視。

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責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航