藝術是一個「未完・待續」的使命，疫情可能是文明演化第四波的前奏曲

文：劉馬利（國立臺灣師範大學音樂學博士、專業媒體人）

根據地質年代記錄，地球上曾發生過五次的大滅絕，每次滅絕後，生物又繁衍起來。根據《聖經・創世記》的記載，挪亞方舟就是為了躲避一場大洪水災難而建造的，花了幾十年才完工，為了讓挪亞與他的家人，以及世界上的各種陸上生物得以避難，這似乎也在數千年後呼應「居家隔離」的意義，存活的意義，不僅是「浩劫餘生」，更要能繁衍生息，開創未來。

而從去年 （2020年） COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情至今，藝文界的朋友不是也正身處「方舟」裡閉關練功、養精蓄銳的階段嗎？更何況，這絕不是世界末日，只是陷入了一段「冰河期」，未來「解封」之後的大展鴻圖是指日可待的，那麼是否也是一個人類文明再進化的契機呢？

Photo Credit: 中央社

前車之鑑，太陽之眼

除了《創世紀》所提到的洪水浩劫，撫今追昔，不論是天災還是人禍，俯仰於經典文學作品的文字裡，走進大時代的帷幕中，就像是聽見擲地有聲的一記警鐘，尤其在疫情蔓延的當下，更顯得後勁十足。

譬如英國19世紀作家狄更斯（Charles Dickens, 1812-1870） 他的歷史小說《雙城記》（A Tale of Two Cities, 1859），糊化了二元對立的疆界，最著名的莫過於：「這是最好的時代，也是最壞的時代，這是有智慧的時代，也是有愚蠢的時代…，我們擁有一切，卻又一無所有。」，不但揭櫫法國大革命的時代滄桑、人性之間的複雜的愛恨情仇，也有如同「太陽之眼」，見證了過往，也預示了未來，更為借古喻今留下最雋永的詮釋。

80年之後，法國作家卡繆（Albert Camus, 1913-1960）也在小說《瘟疫》（La Peste, 1947） 描寫了20世紀中期，位於阿爾及利亞的奧蘭城 （Oran） 所爆發的黑死病，是以存在主義的哲思為基礎，再用第三者的視角，用平鋪直敘的筆觸重新建立道德價值的尺度。在探討病毒與人性之間的關聯時，就好比是一面面的「人性照妖鏡」，或是一篇篇的「官場現形記」。雖然如此，整本書的字裡行間，卻像是精神喊話般的，帶給讀者積極的思考與溫暖的安慰。

《瘟疫》也呼應了《雙城記》的二元論點，如危機與轉機、生存和死亡、自由和拘束，都解釋為一連串緊密的因果關係而形成的生命網絡。

當我們浸潤於狄更斯與卡繆的筆墨丹青時，是否有收醍醐灌頂之效呢？ 尤其面對疾病與所有的不可逆的自然現象，身為人類，不是更應該要虛懷若谷、哀矜勿喜嗎？

這是文明演化第四波的前奏曲嗎？

美國未來學家阿爾文・托夫勒 （Alvin Toffler, 1928-2016） 在1980年的著作《三波論》（The Third Wave），將人類的文明演化約略分成三個階段，第一波就是發生在西元前10000年至4500年之後的「新石器時代」（Neolithic），人類開始進入「農業時代」（Agricultural Society）；第二波則是18世紀後半的「工業革命」（Industrial Revolution），從1760年代興起，持續到1830年代至1840年代；第三波則是1960年代之後的「後工業社會」（Post-Industrial），進入了資訊年代 （Information Age）。

Photo Credit: 劉馬利提供

從歷時性端看，這三波的所發生的時程是越來越密切，分別相隔約6000年與100年。而進入科技發展一日千里的21世紀，各式各樣的新型產物倏然的發展出2.0以上的版本，知識與訊息、硬體與軟體，皆有革命性的更迭。因此，再從共時性觀察，似乎第四波的演化將可能無痕的發生在不久的將來，相信在疫情出現曙光的同時，未來的答案呼之欲出。

從遠古以來，藝術也用獨特的方式表述時代的脈動與文化的進程，不論是作品本身與展演形式，也是與當下的社會氛圍緊密相扣。進入21世紀，無論生態文明是如何的以迅雷不及掩耳的節奏不斷更新，藝術又是如何的與之相伴共舞、與時俱進，保有初心是最重要的，是無可取代的感性價值，也是創作恆久不變的本質。

Photo Credit: 兩廳院提供

藝術，一個「未完・待續」的使命

在所有藝術活動停擺的同時，不禁令人思索社會的改變是人類文明的一種進程，此時，應該要更彰顯出藝術家的社會功能。

正如中國文化大學藝術學院院長樊慰慈多次在《PAR表演藝術》雜誌向所有藝文人士精神喊話，強調除了前線的醫護人員，藝術家在「大後方」也能為社會做出有意義的改變，如想要在未來新秩序中站穩腳步，藝術家需要有高度的智慧、勇氣與同理心，也認為創造價值，不只是藝術傳統維繫命脈的不二法門，也是回饋社會唯一途徑。

Photo Credit: 樊慰慈提供 中國文化大學藝術學院院長樊慰慈多次在《PAR表演藝術》雜誌向所有藝文人士精神喊話。

樊慰慈在〈創造價值：藝術傳產維繫命脈的不二法門〉一文中舉了三個文明演化的絕佳案例，包括1960年已飛黃騰達的唱片業與現場演出，非但沒有成為仇寇，反而互相結盟、拉抬。從五百年前瑞士的機械錶、日本的精工錶、廉價的電子錶，到蘋果公司在2015年推出蘋果錶 （Apple Watch），都是一種人類文明的進化過程，但不變的是，工藝性與傳承性是無可取代的價值。

因此，古老與時尚是可以相向互行的，垂直的建構出藝術座標的XY軸，用心雕琢與經營，必能讓兩者成為正比，雙劍合璧。

Photo Credit: 劉馬利提供 手錶與唱片代表一個世代對藝術的追求與平衡。

尤其是在這「同島一命」的當口，在病毒之前人人平等，任何人都無法免於疾病對生命的威脅，更需懷有生死與共，同舟共濟的決心，因為疾病是所有島民共同面對的課題，沒有人是局外人，此時，人們就更需要藝術在心靈上的補給。

所以，身為藝文工作者，親身參與文明演化過程，在這段特別的時光裡，蓄勢待發，思索藝術的永在性，締造出屬於這個世代群體的記憶，也期待人們的參與、互動、對話、共享，最終相互理解。

然而，限制可能帶來突破，被動也可以轉為主動，破繭而出是眾人的期盼，實驗精神是進步的王道，這也是每一個世代永遠「未完・待續」的焦點課題。

延伸閱讀

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航