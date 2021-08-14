《閱讀夏LaLa》Ep. 31：兩本「人與動物」界線模糊的繪本，揭開性與刻板印象的神祕面紗

文：沈眠

「世界是多元的，愛也是多元的！」多數人都理解這個道理，但真要談起愛與性的真諦，好像就會帶點擔憂與害羞。對性遮遮掩掩，對於社會進步沒有實質上的幫助，更可能讓許多人產生錯誤的知識並帶來傷害。本集《閱讀夏LaLa》，夏宇童與陳夏民要分別介紹兩本「人」與「動物」界線模糊的繪圖作品，要帶大家打破規則、一同解放，揭開性與刻板印象的神祕面紗！充滿笑聲與知識的一集，不要錯過了！

性並不骯髒，也不可恥

本週，台灣正進入防疫重要階段，夏宇童帶來小高潮色計事務所的《動物腥球圖鑑》（大塊文化）作為推薦書。她開宗明義地說：「在這種封閉、抑鬱的狀態裡，我們都很需要大解放，所以讓書解放心靈吧。這本書相信可以讓聽眾全身上下所有能夠打開的，全部都打開，讓我們一起以多元、健康的角度來觀賞這樣一本奇特的插畫集。」

在討論書中內容之前，夏宇童提及小高潮色計事務所的實質創作者「色長」的一段話，「『世界是多元，愛是多元的，BL應該和一般男女戀愛漫畫放在一起，而不是擺在禁區。』我是這樣想的，多元成家或性別議題的探討，其實都應該視為很平常、日常的事，而不是冒犯與褻瀆。色長是一位插畫家，用自己的力量跟大家分享性愛的看法，以超級繽紛、可愛的畫風，透過216種動物情慾百科的設想，畫出《動物腥球圖鑑》。」

陳夏民開玩笑地說：「真的是一本超級色的書呢，不過，色長傳遞的訊息是健康而正面的，裡面介紹了很多動物性愛知識，包含牠們如何繁衍，某個層面來說，也讓身為人類的我們能夠重新認識與學習吧。」

夏宇童舉出書中的例子，有一對德國的國王企鵝同志，想要有寶寶，會撿拾石頭當成蛋孵，而且這並非特例，包含英國倫敦、澳洲雪梨、美國紐約等地動物園也都有同志企鵝的現象，「這就是大自然。性與愛本就沒有階級，大自然世界也壓根沒有壁壘分明的性向界線，人類不也是動物嗎？我真心覺得，面對同志的存在，人類社會無需驚慌失措，動物們也示範給我們看了不是嗎？」

隨後，她又談到《動物腥球圖鑑》的另一例子，狗狗們的交配秘辛，因為性器官構造的關係，母狗的陰道會強勁收縮，進而勾鎖住公狗的陰莖，讓精液輸出，所以狗兒性行為往往會持續到一個小時之久。夏宇童語音和緩：「聽過有一些媽媽為了避免小孩看見，會丟石頭阻止狗的性交，這種盲目作為會讓狗狗因為撕扯而受傷，牠們的生理結構天生就是這樣啊，蠻橫的打斷，並不合宜。這本書最重要的就是要平常心地傳達性教育，一方面突破刻板印象與禁忌，一方面也有尊重性自主的意思。裡面繪有動物會喊著iku達到高潮，也很可愛啊。性慾真的不是一件可恥的事啊。」

陳夏民神色莊重道：「在色長的插畫裡有動物打手槍和吃東西的描繪，換言之，食慾與性慾是很自然的訊息。所以，性並不骯髒，性是很正常的事。唯有大家能夠更自在談論、觀看，才能改變總是下意識把性跟骯髒連結在一起的既定看法。」

反叛的精神，跳脫舊有框架看世界

陳夏民想要跟聽眾分享的是阿塔克（ATAK）的繪本《顛狂世界》（大塊文化）。阿塔克，在1967年出生於冷戰德國，從小著迷於波希（Hieronymus Bosch）和老布勒哲爾（Pieter Bruegel the Elder）的全景畫，九歲就開始想當插畫家。他在80年代組龐克樂團ATAK，在垃圾場舉辦幾次演出後解散，而後也就成為他的筆名。他曾在柏林藝術大學修習視覺傳達，並與好友創辦先鋒漫畫刊《Renate》。如今的阿塔克以自由藝術家、插畫家、平面設計師身分，活躍於柏林和斯德哥爾摩。

「很有意思的是，阿塔克說過：『我的創作跟嘻哈很像，就是混音和取樣。』他工作時要聽什麼音樂，會取決於做書的細節，用哪一種紙畫畫，對他來說不是重點，重要的是，有個吹風機和好音樂，才能有愉快的心情把壓克力顏料吹乾。他不喜歡以制式的規格為繪本作畫，認為原畫比成書更重要。《顛狂世界》的畫作基本是樸素、小朋友感，明確地可以感受到反叛的精神，讓讀者跳脫舊有框架去看世界。」陳夏民的語氣裡是滿滿的喜愛。

舉例來說，其中一幅是三隻貓驚恐逃竄，背後一隻老鼠正追著牠們跑；又或是西裝筆挺的上班族，坐地板乞討，一位迷彩褲皮衣頸鍊的龐克人給了他一百塊；還有馬戲團表演的不是動物，而是人，所以也有人在跳火圈的圖像。

夏宇童印象深刻的有，香菇長得很怪誕很繽紛，樹長得如同薑餅人，獅子在籠子外，裡面是人吃熱狗堡，馬師在背馬，馬拿皮鞭抽馬師，兔子拿槍瞄準射擊獵人，凡此種種，「總之是相當有衝擊感的畫面式反思呢。」夏宇童讚嘆地說。

陳夏民直指核心：「《顛狂世界》裡也有卜派、羅賓、蝙蝠俠、超人、黑武士、海綿寶寶、史努比等文化符碼，相當貼近當代生活，但諷刺感又十分的強烈。每一張圖片看似各自獨立，沒有邏輯，但其實有故事線哦，仔細看會發現有固定的元素，每一頁都可看到那隻老鼠，牠始終保持往右邊行進的路線。也就是說，老鼠正在穿越不同的世界，看盡各種奇怪荒謬的現象，而後終於回到家睡覺。這是具備強烈濃厚藝術感的繪本，有很棒的反叛概念蘊藏其中，讓我們可以打破各種既定俗成的思維與觀點。」

夏宇童最後說道：「這樣的繪本，如果是大人們帶小孩去讀，並重新思考，比如不是我們去抓蝴蝶，而是蝴蝶變得超巨大來抓人呢？《動物腥球圖鑑》和《顛狂世界》兩本書互相對話：唯有我們把人類世界的法則拿掉以後，才會顯露世界的另外樣貌，也就有了理解他者的意願與可能。」

本文經逗點文創結社授權刊登，原文發表於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航