美國商務部制裁新疆多晶矽，可能對台灣太陽能產業造成不利影響？

近日美國商務部傳出制裁，中將新疆太陽能原料「多晶矽」，外傳台灣廠商將可能受惠。不過，太陽光電發電系統公會理事長蔡宗融卻強調，台灣目前幾乎都是生產「單晶矽」，若屆時新疆由多晶矽調整產能結構後，改製造單晶矽，恐加劇台灣廠商的競爭。另外他指出，因疫情影響使各類原物料暴漲所致，成本不斷墊高，使得國內太陽能電廠計畫受到影響，業者叫苦連天，盼政府調整「躉購費率」，協助業者度過難關。

太陽能產業受制於中國 晶圓尺寸喬不定陷兩難

台灣自2000年開始發展太陽能產業以來，曾經出現大好榮景，著名太陽能電池大廠益通光能股價一度從218元上漲至1205元，卻由於市場逐漸飽和，受到中國、東南亞等地競爭下，出現供過於求的現象，2010年至今仍未能重返光景。

隨蔡英文政府上台後以2025年非核家園為目標，太陽能產業成為政府5+2產業創新計劃的綠能科技項目之一，並推出太陽能電廠有20年穩定優惠收購費率，太陽能產業也由外銷逐漸調整為內需。

近日美國商務部因為中國新疆穆斯林問題，具體對五家中國太陽能原料多晶矽廠商做出懲處，外傳台灣太陽能供應鏈可能受惠，看似再度產業露出曙光。

不過，太陽光電發電系統公會理事長蔡宗融卻強調，台灣廠商幾乎都是單晶矽，中國新疆則是多晶矽。新疆受制裁後，會刺激該地調整產能，製造更多單晶矽，直接和台灣廠商競爭，反而對台灣造成不良影響，恐使太陽能產業更加嚴峻。

蔡宗融指出，中國在太陽能產業上游，靠著廣大內需市場，成為有制定晶圓尺寸能力的太陽能產業，而台灣下游的太陽能電池商則一直屬於被動的姿態，到時若不跟隨中國改動升級兼容大尺寸太陽能矽晶圓的設備，恐怕面臨無料可用之窘境。

他強調，台灣若升級大尺寸太陽能矽晶圓的設備，必須投入大量資金，卻又沒有相應的市場，將使台灣廠商陷入兩難。

綜合言之，未來台灣太陽能中下游的模組業，很快面臨來自中國上游變革的挑戰，而電池片製造廠商目前也無可匹配的先進產能，如果以台灣電池片廠商及模組廠商持續目前的生產條件，未來的挑戰非常大。

原物料暴漲 太陽能廠商持續苦撐

近日國內太陽能模組漲價，主要因為進口原料，包括鋼材、玻璃以及鋁材等成本上揚。從鋼鐵原料數據來看，中鋼鋼板盤價自2016年就已經開始起漲，到了今年本土疫情爆發後，鋼鐵原料更是屢創新高，這段期間從1萬6877元/噸，就不斷拉高直到2萬6729元/噸，漲幅高達63%

蔡宗融表示，由於原物料漲翻天，已經成為太陽光電業者沈重的負擔，亦連帶造成建設電廠的基樁水漲船高，也可能打亂台灣供電計畫。

他說，原物料漲價以金屬材料最可觀，除了吃掉統包商的利潤，甚至還要倒貼，就連投資資人的投資計畫也全部受到影響。

蔡宗融喊話，經濟部應盡速提升躉購費率，並追溯費率生效日期，加快設置推動。由於客觀環境改變下，現今成本受全球供應鏈成本飆漲，成本與前一年度已截然不同。

躉（ㄉㄨㄣˇ）購（Feed-In Tariff， FIT）：為了推廣再生能源發電，保證收購制度。這和固定金額的補貼不同，躉購是由政府或台電公司以特定費率在特定年限收購所產生的電。目前躉購費率視裝置容量大小，分為政府規定及競標價兩種定價方式。

而且據經濟部每年委託專責研究機構指出，前一年度市場建置電廠的成本結構，輔以國際降幅及投資報酬公式計算出來政府對太陽光電回購費率。蔡宗融說，以去年及今年的再生能源電能躉購費率，對照當下的成本，顯示電廠投資人的困境已迫在眉梢。

最後他強調，因為海運塞港的關係，電廠基樁從東南亞進口，成本又增加一倍以上，盼望能請能源局正視嚴重性，並且及時行動，且因應疫情修正計畫到符合現況。

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核稿編輯：翁世航