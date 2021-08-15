《閱讀夏LaLa》Ep. 33：疫情期間閱讀他人痛苦、思考自身難關，也是一種陪伴

文：沈眠

疫情期間，很多人被太多資訊刺激而焦躁不安，也有人因為長期與親人伴侶相處而覺得苦惱，在這樣的時間點，除了閱讀很「積極向上」的勵志書籍或是逼迫自己趕快振作之外，或許也可以閱讀許多描寫自身痛苦的書籍。透過閱讀他人的痛苦，思考自身的難關，也是一種陪伴。本週《閱讀夏LaLa》，夏宇童與陳夏民介紹兩本痛苦好書，趕快收聽，一起閱讀吧！

紓解苦悶，讀詩是好方法

在歷經了大旱後，台灣終於迎來了有豐沛水量的梅雨季，夏宇童本週也帶來徐珮芬第三本詩集《我只擔心雨會不會一直下到明天早上》（啟明），作為推薦書。她說：「下雨天總不自禁的會特別難過，心情也很容易悶悶的，感覺憂愁會不會每一天都這樣持續呢？當然也就很適合聽情歌，或懷想那些告白失敗的過往，又或者是暗戀的人現在幹嘛呢？雨天好像也十分容易糾結於愛情的網羅裡。不過，如果能買到漂亮的雨傘，好像就能解除雨天的憂鬱了，像我有著兩把透明迪士尼雨傘，打開後上面是我喜歡的米老鼠、阿拉丁，也就沒有那麼憂愁，甚至有點美麗。」

夏宇童朗誦了兩首詩作〈戰爭〉：「我還不想變好／不想跟你一樣／懂得遺忘／你仍然是我的亂世／即便我已不是你的佳人」；〈我們的名字〉：「有人得幻想自己不會死掉／才能活著／另一些人得幻想／自己已經死掉了／才能活著／／有人沒發現／自己的影子／早就被偷走了／也有人是心甘情願／讓自己被影子吃掉的／／有人開車時輾死貓咪／也若無其事／同時有些人若無其事／讓自己被人群輾死／／有些人相信自己不會說謊／也有的人習慣在誠實時／假裝說謊／／有人喜歡曬太陽／同時有人一直在祈禱太陽／趕快爆炸／／有人總是把自己鎖在房間裡面／也有人其實只是故意忘記帶鑰匙／／有些人發明了一個詞叫做「我們」／從此有許多人因為這個詞而消失。」。

夏宇童說：「我滿喜歡徐珮芬對情感細節的描述，那是她的生命歷程，凝視真實的黑暗與痛苦。前首很常在IG上看到轉分享，挺有名的作品。後一首我會想到當身邊有了一個人、有了關係，有時會陷入情緒勒索、言語傷害或暴力的處境。」

陳夏民回應道：「確實如此哦，『我們』是一個群體，在『我們』這個名詞、這樣的關係潛藏著不好察覺到的暴力，讓『我們』變成了奇怪的責任與義務，不管是情感面向或者社會結構裡，『我們』的表述有時會造成痛苦的深淵啊。」

「有些讀者會覺得詩困難，不大容易理解，但徐珮芬的詩就沒有這種問題，都很直接可以入口。現在這種因為疫情得要留在家的時刻，讀詩是對苦悶紓解非常好的方法哦。」夏宇童誠心實意說著。

每個人都必須面對自己的不堪與美麗

陳夏民以原子彈等級來形容欸里的文集《不安於世》（島座放送有限公司），「欸里患有重度憂鬱症、飲食失調，裡面寫的是她個人苦惱的生命史，她如何面對痛苦以及人生壓力，盡力將所有過程都寫下來。老實說，裡面有著滿滿的黑暗，時不時會刺痛，讀起來讓我有心疼的感覺，因為她是這麼誠實地要說出內在的痛楚。我也不免要回到自身，想起那些曾經過不去的各樣情緒關卡。我滿感謝有這樣的書，感覺內心淤積很久的爛泥巴都被翻出來重新檢視了。」

《不安於世》裡寫道：「有人問我為什麼要拍大尺，因為我覺得現在瘦下來的身體很漂亮，是唯一讓我覺得我的努力跟堅持是值得的一件事，是我唯一自信的事情。我必須把她留下來，我不知道她什麼時候又會離開。」、「我只能透過美肌app來看自己，才不會太難過，即使腦袋明白那並非真實。我很常在看到鏡中的自己，或看見別人照片裡的自己時，覺得很醜、很自卑、很絕望。醫生說有些飲食障礙患者會產生妄想症，雖然還沒那麼嚴重，但漸漸愈來愈無法正視自己，而我也的確漸漸開始忘記自己的長相。真希望我也是漫畫裡那樣可愛的人。」

「大尺是指大尺度的照片，書裡也收了相當數量的美麗照片。我覺得整本書是私密書寫的記錄，而欸里對自身的直視，真的讓我敬佩。畢竟有些很心裡的東西，我是無法說出來的。她對自拍照和濾鏡的看法，也提醒了一件事，我們都慢慢活在那樣虛假的狀態裡。當然，這或許也反映了社群時代來自四面八方的眼光注視，讓我們其實焦慮不已，急著想要變成想像中的美好樣貌。」陳夏民字字句句都帶著深切的同理感。

夏宇童也有戚戚焉，「欸里的傷心會引起我們心裡面的共鳴，讓我想起某些絕望、自卑的時刻，明明不是影響健康的肥胖，但我心裡的負擔卻彷彿已經是一兩百公斤那樣的程度。我想，對自身過度的期待以及壓力，讓我們的樣子都扭曲了吧。」

本文經逗點文創結社授權刊登，原文發表於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航