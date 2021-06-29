五夜燒鵝：蔗渣的價錢，交出燒鵝級作品

《香港電台》製作一向講究慢功出細貨，資料搜集充足、場景鋪陳多樣，和商營傳媒大件夾抵食的製作風格有差異。然而2017年《五夜講場》孕育的時候，有人提出以「文、史、哲」（文學、歷史、哲學）作為一周三晚清談節目的主題，大家都嚇了一跳，如此嚴肅艱澀，會不會沒有人收看？香港社會一向被貶為「文化沙漠」，如此學術討論會不會太過冷門小眾？

至2018年「文、史、哲」三晚之後，三個晚上擴充至五晚，加入了「社科（早段是經濟）、科學」，讓《香港電台》的錄影廠要比高等學府更有學術氣息，冷門但尖銳的「暗物質、暗能量」「量子力學」不只是外購西方節目才敢觸及的題材。

白先勇、Serrini、黃秋生也來講文學和哲學，讓尋常百姓也可以一享大學級教育之樂。原來香港的電視台，都可以容納在學術領域上最前瞻的題目。

《五夜講場》能在主流媒體開播，可以讓連上了年紀的師奶，會年輕子女一起於客廳收看，促進世代和諧。有人打開電視，剛好這晚哲學題目講「反啟蒙」。讀飽書的年輕人問阿媽，「妳看得明白嗎？」阿媽被啟蒙了：「看不明白也沒所謂，唔明白都可以看一看。」

公眾教育、讓高等教育不只是一小撮考進大學的人士的專利，而是免費在公眾平台供市民收看，那是公共廣播的使命，也能彌補商營傳媒未能覆蓋的空隙。

這個節目，應該雲集了全香港最多年輕學者的足跡。「學者、教授、博士坐埋一枱，可以隨時jam出個節目來。」以往名嘴們主持清談式節目，和這批年輕學者的風格不同。學者們教慣書，他／她們習慣了備課充足，每集總要塞進最多的知識。「那個訊息量、學術濃度，嚇死你的。」

五個夜晚，五個班底，一班學者在繁忙的教學研究工作外，還不停為這個節目作預備。為了準備一集節目，這些夜貓子學者，習慣了通宵達旦刨書，翻論文，為了這個《五夜講場》節目，也預備得像學術研討會般認真。一個晚上，一覺醒來，打開手機，百幾條短訊在手機下載要足足一分鐘。

這些學者傻的，因為他們太珍惜這個平台。現在當個年輕學者，壓力巨大。博士畢業，才是艱苦的學始。不少博士生替多間大學兼職任教，時薪出糧，暑假零收入，稱為「流浪講師」。

好彩一點，獲得大學聘為「助理教授」，三年又三年，兩張合約，除了教學工作，還要出版國際級學術論文，對學術世界需要有一定影響力，通過層層考核，至第六年若能成功獲得晉升至「副教授」，才能過穩定一點的日子。高壓評核下，不少學者都身心俱疲。

學術是一個孤獨的領域，學者也是枯燥的工作，不少時間是孤單作戰，在象牙塔裡研究一些外人不明白的東西。但愛上學術的人，都是有點瘋狂，他們對自己專長領域熱情澎湃。這群工作壓力甚大，有點孤獨，又有強勁爆炸力的年輕學者，終於在五年前遇上《港台》一樣傻勁的製作人，一拍即合。

這批學者畢竟只有二十至三十多歲，在學術世界尚算十分年輕。Ｗork Hard, play Hard. 《哲學有偈傾》的師兄弟，同期成立《好青年荼毒室》，出版哲學書籍。本來甚少與主流社會交雜的哲學家們，忽然讓不少社會人士，對哲學產生了興趣。

在學術世界掙扎浮沉，在《香港電台》卻找到了一個抒發自己的平台。一位《真係好科學》的主持說：「從小到大，我都夢想香港會有廣東話的科普節目，終於給我在《港台》遇到了。」

本來一班在課室或講堂教書的學者，來到直播室，不少人最初有點生硬、太過嚴肅，嘩，要錄一整個小時的直播節目，廣播技巧不容易。看到《港台》幕後製作人舉高手指倒數「五秒、四、三、二、一」，大光燈在照射，攝影機的小紅燈跳來跳去。內向的學者們，靦腆的書生們，冷汗都要流下來，頻頻食螺絲，最初主持電視節目，嚴肅得像舉行學術研討會。

但節目錄製了五季，已經多達逾六百集，不少最初生硬的學者，基因改造了，現在望着鏡頭眼神自然，對着只有五秒的剩餘時間，也能揮灑自如風度翩翩打圓場。正當學者主持們慢慢進化，在鏡頭前表現自然，像與觀眾閒話家常，又能把艱深的學術概念帶入百姓家的理想狀態，卻又遇上今次《港台》忽然叫停製作。

這個可能是全香港雲集最多學者和博士的節目，但製作成本並不高昂。幕後人員兼任不同崗位，基本上學者們收最實惠出鏡費。加上製作流程順暢，實時錄影減少剪接後期工作，只需1.5小時的開廠時間，便能錄製近1小時的出街節目，效率高，經濟實惠。

我曾經在節目開播，到節目停播的五年之間均有參與《五夜講場》，出席了五集節目，包括「哲學有偈傾」、「文學放得開」、「學人串社科」，談及的題目，由新聞與真相，到紀實文學，到最近的明星與社會文化。

我真切體會到，《五夜講場》是一個香港電視廣播歷史上一個重要的存在。節目從構思到製作，達到多贏局面，既能讓在學府裡的學者把自己的專長講解給普羅大眾知道；也能提升民智；《香港電台》作為公營廣播機構承載着這種教與學的管道，比商營機構更合適，更責無旁貸。

這個節目讓市民安坐家中，也可以放眼世界，以古鑑今；一個開放包容的文明社會，總會想辦法把知識普及化，讓人們多動腦筋多思考。

圖片由作者提供 《五夜講場》啟播及換季時的宣傳活動及錄影廠留影。

年輕學者也珍惜這個平台，他／她們願意奉上自己的所知，為《香港電台》作主持，以「蔗渣的價錢，交出燒鵝級作品」。每個周日晚上，有求知欲的香港公民，安坐家中，可以接受學術啟蒙，這些日子，卻忽然因為《港台》宣佈「節目調動」、「節目有新攻勢」而暫停。

據知，尚有多集已錄起的存貨，都是年輕學者們的寶貴心血結晶，還望《港台》不要浪費寶貴資源，讓這些已錄製好的燒鵝呈上給觀眾，可以讓大家享用這一批最後的學術盛宴。

本文獲授權轉載，題目由編輯所擬，原文見作者Facebook專頁。

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