2021/06/30,
健康

額頭變寬、鞋子變緊、婚戒戴不上，小心腦下垂體腫瘤導致「肢端肥大症」

額頭變寬、鞋子變緊、婚戒戴不上，小心腦下垂體腫瘤導致「肢端肥大症」
Photo credit:AMC鑽石婚戒

我們想讓你知道的是

肢端肥大症是因為生長激素過多，導致外貌產生變化，且可能導致糖尿病、高血壓、心律不整、心血管疾病等多項共病。

「醫師，我爸的脖子好像變得較粗，是甲狀腺有問題嗎？」患者的女兒問道。

仔細端詳患者的臉孔、頸部、手掌後，醫師詢問：「你是否有覺得鞋子變緊？」

「有耶！」患者點點頭，「我前陣子還換了雙大一號的鞋子。」

「你有高血壓嗎？」醫師問。

「有，我每天都吃藥，但是血壓還是很高。」患者說。

高雄榮民總醫院新陳代謝科主任朱志勳醫師分享，該患者的額頭變寬、手腳變大、嘴唇變厚，高血壓較難以控制，所以懷疑是肢端肥大症，經由抽血檢查便可確診肢端肥大症，而後也在進一步的影像檢查中，發現腦下垂體腫瘤。

由於該患者腦下垂體腫瘤較大，手術後生長激素依然有偏高的狀況，需持續使用藥物抑制生長激素，朱志勳主任說，該患者恰好符合健保給付條件，故可使用新型長效注射凝膠劑進行治療，每月施打一次，使用上相當方便且疼痛感較低，目前控制得很穩定。

生長激素過多，導致肢端肥大症

肢端肥大症源於體內生長激素分泌過多，通常是由腦下垂體腫瘤所導致，朱志勳主任指出，生長激素過多會刺激肝臟分泌類胰島素生長因子（Insulin-like growth factor1，IGF-1），進而刺激全身的器官慢慢變大。

生長激素可刺激生長幫助小孩子長高，但過了青春期，骨骼生長板癒合後，就無法再長高，只會變粗。所以肢端肥大症患者的手腳會變粗，鼻子會變大、額頭也會變寬、全身器官都會增生肥大，聲音也較低沉。

「肢端肥大症最常見症狀就是外貌會逐漸改變！」朱志勳主任解釋，「例如患者額頭變得比較寬、比較高，顴骨變高、鼻子變大、嘴唇變厚、舌頭變大，下巴會凸出、戽斗，手腳也會變大。正常的成年人的手腳不會繼續長大，肢端肥大症患者則會覺得鞋子越來越緊，而需持續更換新鞋。有些患者則是因為戴不上婚戒，才發現問題。」

因為是腦下垂體腫瘤，所以患者可能會感到頭痛，隨著腫瘤變大，還可能壓迫視神經，造成視力模糊、或雙眼外側的視野缺損。朱志勳主任提到，患者的內分泌受到干擾，易使女性患者經期紊亂，而男性患者可能出現性功能障礙。

朱志勳主任補充，由於肢端肥大症的疾病進程緩慢，需耗費好幾年才會被發現，若發現自己或周遭親友有類似狀況，應提高警覺及早就診新陳代謝科檢查。

肢端肥大症共病很多樣

生長激素分泌過多會對身體造成全面性影響，使得肢端肥大症的共病多樣，朱志勳主任強調，在生長激素的刺激下，全身組織、內臟、骨骼都持續增大，對心血管系統來說，恐導致高血壓、心肌肥厚、心律不整、動脈粥狀硬化、冠狀動脈疾病；內分泌系統由於生長激素會影響胰島素作用，使患者血糖變高，容易演變成糖尿病；骨頭與關節的部分，可能出現關節炎；甚至導致甲狀腺腫大、大腸息肉、腫瘤，罹癌風險也隨之增加。

朱志勳主任分析，「肢端肥大症患者的壽命通常比一般人短，據統計大概少10年左右，原因跟上述共病症有關！」建議最好能及早診斷、及早治療，減少共病症出現的機會。

肢端肥大症要及早治療 高便利性低疼痛感針劑助改善病況

朱志勳主任解釋，肢端肥大症的治療目標是把生長激素降下來，首先是處理腦下垂體腫瘤，能接受手術的患者，都建議開刀治療，盡量將腦下垂體腫瘤切除乾淨。若腫瘤較大難以完全切除、或無法接受手術治療的患者，會使用藥物治療並視狀況輔以放射線治療。

朱志勳主任說，「根據研究，越早發現腫瘤越小，切除乾淨的機率越高，反之，腫瘤越大，越難完全切除。故能在早期診斷肢端肥大症，實在非常重要！」

治療肢端肥大症的藥物，有些可抑制生長激素分泌，有些是生長激素受體拮抗劑，可阻止生長激素與受體結合。朱志勳主任說，現有一款具健保給付之新型長效注射凝膠可供患者選用，一個月注射一次，便利性高且疼痛感較低，有助於提高患者的遵醫囑性。且經醫護人員指導，患者有機會在家自行或由家人協助即完成注射。再加上近期因疫情影響，不需來回進出醫院施打，對患者也提供另一層面的保護。

醫師貼心小提醒

朱志勳主任提醒，肢端肥大症是因為生長激素過多，導致外貌產生變化，且可能導致糖尿病、高血壓、心律不整、心血管疾病等多項共病。所幸現已有健保給付之高便利性低疼痛感新型針劑可選用，及早發現肢端肥大症徵兆、及早治療，有助於改善患者預後，若有觀察到相關症狀，應盡早至新陳代謝科檢查。

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本文經照護線上授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：蕭汎如
核稿編輯：翁世航


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