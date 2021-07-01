墨西哥富豪宣布旗下銀行擁抱比特幣，監管當局為何急發聲明潑冷水？

今（2021）年6月27日，墨西哥大富豪Ricardo Salinas Pliego於推特宣布，他旗下的阿茲特克銀行（Banco Azteca）將準備接受使用比特幣，成為墨西哥首家接受比特幣的銀行。

據路透社報導，根據富比士統計，Pliego是墨西哥第三大富豪，擁有大型的阿茲特克銀行（Banco Azteca），他的家族財富規模約為158億美元。

Pliego在推特中同時表示：「當然，我推薦使用比特幣，我和我的銀行正努力成為墨西哥第一家接受比特幣的銀行。」

Pliego曾直言法定貨幣是場騙局，並在去年透露已將10%的流動資產用於投資比特幣，並稱比特幣是新型黃金，不忘自虧將遭到黃金愛好者攻擊。

然而，本年6月29日，墨西哥央行、財政部和國家銀行與證券委員會卻發表聯合聲明，表示加密貨幣是波動性和投機性資產，並非法定貨幣，根據現行法律不能被視爲貨幣。同時加密貨幣被禁止在墨西哥金融體系中使用，並警告金融機構不得開展相關業務，與加密資產合作的金融機構將受到制裁。

究竟比特幣是什麼？和傳統法幣有何不同？

比特幣（Bitcoin，BTC），是最早也是目前市值排名第一的加密貨幣（也稱為虛擬貨幣），價值已超過黃金，目前市值高達1萬億美元。比特幣於在2008年推出，是一種利用密碼學原理和區塊鏈技術（是分散式帳本技術的一種），可以透過交易一致性驗證後寫入帳本內，具有不受任何機構控制及發行（去中心化）、透明性高、不可隨意竄改、安全性高、匿名的特性。

這裡所說的「區塊鏈」（Block Chain），可以把它想像成一本「帳本」，帳本內有記錄你的收入和支出，簡單說就是現金流記錄。「區塊」（Block）就是帳本內的頁面，每個頁面格式一致，記錄的筆數也一致。「鏈」像是頁碼，把「區塊」串聯在一起，形成一個「區塊鏈」。

簡單來說，就是頁面(區塊)串聯在一起後，標上頁碼(鏈)，就做成一本帳本(區塊鏈)，這個帳本沒有任何一個中心化的機構能夠控制，記帳權分布在每一個礦工(節點)中。

比特幣區塊鏈平均每10分鐘產生一個新的區塊。每一個新的區塊記錄了還未被驗證的交易，「礦工」這時候就可以去做驗證，礦工把打包好的新「區塊」，利用電腦進行類似「猜數字比賽」的遊戲，這個過程就是所謂的「挖礦」，誰在比賽中勝出，就可以獲得比特幣作為獎勵。

比特幣全球總數只有2100萬個，是限量的，每當開採21萬個區塊，獎勵就會減少一半。

比特幣的挖礦獎勵從一開始的50個比特幣、2012年降為25個、2016年12.5個、到了2020年來到6.25個比特幣。如今，一般人已經很難用挖礦取得比特幣了，這種通縮性是比特幣不斷上漲的原因之一。

比特幣和法幣差異如下：

比特幣並不是以實體貨幣存在，是透過電子方式傳送。一般法幣（Fiat Money），如：台幣、美元、歐元等，是有真正實體存在的。

比特幣不受任何機構控制及發行，屬於一種去中心化的貨幣; 法幣則由政府統一發行及管控的貨幣。因此，比特幣可以在全球自由通行應用，不用像法幣，需要換匯而須支付高昂的手續費。

比特幣是限量的，全球只有2100萬個; 法幣則是由各國的央行會依照市場經濟情況調整供應量。

比特幣可以被分割成微小單位; 法幣有固定的單位，無法隨意分成成很小的單位，國際換匯時就可能會四捨五入的狀況發生。

使用比特幣進行交易，交易無法逆轉，一旦交易被認證，所有帳本都會同步更新，很難逆轉。相反的，法幣可以逆轉，如果發生金融詐騙，銀行有權凍結交易。

比特幣交易的特性為匿名、透明且可追溯。使用者只需提供給別人類似帳戶的字串亂碼，就可以進行幣特幣交易，不須和身分資料做連結。每筆交易都被記錄在網路內，可追蹤。法幣一般難以追蹤且無法匿名，透過銀行交易都會留有交易人的資料。

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責任編輯：蕭汎如

核稿編輯：翁世航