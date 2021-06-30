外匯交易須知：CFD差價合約是什麼？如何選擇外匯保證金交易商？

在談到外匯交易，往往很多人不是很了解CFD（Contract for Difference，差價合約）及外匯保證金（Foreign exchange margin trading）這兩者的差別。到底CFD是什麼？外匯保證金又是什麼?該如何選擇CFD交易平台？本篇文章主要是分享CFD及外匯保證金的差別，告訴你其存在的風險，以及如何選擇CFD交易平台、外匯保證金交易商。

CFD和外匯保證金的差別，在於兩者可投資的金融商品種類不同

CFD差價合約和外匯保證金一樣，是一種以合約形式的高桿槓買賣交易。CFD和外匯保證金的差別在於兩者可投資的金融商品種類有差，CFD可投資的金融商品較多，如：股票、商品、指數、外匯、虛擬貨幣等，而外匯保證金交易，單純只針對貨幣對交易，屬於CFD差價合約的一部分。

項目 CFD差價合約 外匯保證金交易 共同點 涉及合約形式的高槓桿買賣交易 涉及合約形式的高槓桿買賣交易 不同點 可投資的金融商品較多元 只涉及貨幣對的交易 可交易金融商品 股票、商品、指數、外匯、虛擬貨幣 外匯

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CFD是什麼？

CFD是一種金融衍生商品，透過CFD，投資人可以對股票、商品、指數、外匯、期貨、虛擬貨幣等，進行交易。

買賣雙方有合約關係，無效期，以繳交金額少的保證金方式，讓投資人以小博大，算是一種高槓桿的商品。這裡要特別注意投資人沒有擁有實質資產。

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另外，CFD主要是根據各種商品的價格走勢進行交易，之間產生的價差，就是投資人的獲利或虧損，因此CFD可以做多及做空。

例如：假設你看好黃金，投入資金購買，你可以做多，當市場和你預期相同時，黃金價格上漲，你將獲利; 反之，如果市場不如你的預期，你將蒙受損失。而如果你並不看好黃金，還是可以投資，進行做空操作，當市場和你預期相同時，黃金價格下跌，你將獲利; 反之，如果市場不如你的預期，你將蒙受損失。

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CFD交易特點：雙向操作

前面有提過CFD，是依據某種商品買賣價格的差異，來賺取價差的，因此，可以雙向交易，可做空也可以做多。當看好行情時，可以進行做多的操作，買低賣高；當看跌市場，則可以放空操作。

高槓桿

CFD讓投資人以合約的方式，預先支付一筆金額，也就是外匯保證金，有點像股票市場的融資融券一樣，向交易商借貸。因此，投資人可以用極小的錢，預先支付一筆保證金，就可以用保證金對應倍數的錢來進行大額的投資操作。

假設你想要購買一個價值2000美元的金融商品，透過支付20美元的保證金，就可以獲得2000美元的交易操作，約100倍的槓桿。所以，你不需投入全額的費用，只需投入約1%的保證金即可交易。

無實質擁有資產

這也是CFD差價合約的一大特點。雖然很多人對於沒有實質資產有顧慮，就好像投資房地產，最好是有實體房子一樣，感覺比較有保障。但是，如果想要更靈活的投資房地產，選擇無法實體擁有房地產的金融工具Reits(不動產投資信託)，無論是降低投資成本或是降低投資風險，都大大的優於投資實體的房產。

只能說，東西都是一體兩面，CFD價差合約沒有實質擁有資產，但是就因為這樣，可以不用負擔擁有資產的稅務問題。

CFD交易存在的風險

斷頭風險

在市場波動大時，就可能會有斷頭的風險。斷頭的意思是，差價合約交易損失過大，如果保證金不足的話，交易商會強制平倉，了結全部部位，就算損失很大，交易商怕你還不出錢，會強制執行。另一層面想，其實斷頭機制，就是一種保護機制，某種程度在保護交易者，避免損失再擴大，至少還有些錢，可以東山再起。

交易成本風險

CFD是有隔夜利息的成本，如果當日不平倉，會有隔夜利息的費用，隔夜利息是以日計算，槓桿越大隔夜利息越高。通常高桿槓適合短線操作，長線操作就要考慮到隔夜利息的成本。

交易商信用風險

如果選擇的交易商倒閉，會有無法將原本存放在交易商的保證金的收回，這種風險稱為「信用風險」。另一方面，這也是投資人在選擇交易商時，應該要小心謹慎，選擇優良的交易商，降低信用風險。

外匯保證金交易是什麼?

外匯保證金，可以看做是外匯的CFD，只需支付一筆外匯保證金，即可操作相對倍數的外匯交易。由於外匯是24小時都在操作的，所以在任何時間點都可以進行外匯保證金的交易。

例子：如果你現在想要購買歐元/美元的貨幣對，看多市場，以1：100的槓桿，投入保證金1萬（也就是以100倍，100萬的價格交易），上漲1%，賺了1萬，反之，如果市場走跌，也就賠了本金1萬。

哇! 你可以能說，使用外匯保證金的交易，賺錢效率快，但賠錢的速度也很快。沒錯，所以，進行外匯保證金的交易時，一定要設立停損機制，徹底執行你的停損策略，才能有效降低風險。

如何選擇CFD交易商或外匯保證金交易商?

交易商的安全性

要判斷交易商的安全性，可以從交易商獲得認可的監管單位著手，較有名的監管單位如下:

英國金融市場行為監管局(FCA) 澳大利亞證券與投資委員會(ASIC) 香港證券及期貨事務監察委員會（SFC） 日本金融監管廳(FSA) 美國商品期貨交易委員會(CFTC) 紐西蘭金融市場管理局（FMA）

請你要特別注意，不要以為有某某監管局或委員會的監管，就代表交易商是安全的，監管機構也要看是不是可靠的阿! 如果遇到比較不熟悉的監管機構，請謹慎查明可信度。不過，只要你選擇的交易商夠大，基本上，都會有好幾個監管單位，但還是要注意監管單位的可信賴問題。

交易商的成立時間及規模

交易商至少成立10年以上，規模越大當然越然人放心。交易商成立時間越長，代表經得起時間的考驗，通常體質優良的交易商才有辦法長期生存，體質差的交易商經過時間的洗禮，很多就被市場給淘汰掉了。

交易費用

交易成本當然很是很重要的一環，交易成本低，勝率相對較成本高的高。建議新手可以選擇最低交易金額、免佣金及低點差的交易商。

交易平台

外匯保證金交易商常見的交易平台有MT4和MT5，坦白說，對於新手來說，可能需要一點時間來適應，有點複雜。MT5是MT4的進階，所以建議新手先適用MT4看看，再考慮進階到更專業的MT5。當然也有交易商時自行開發自己的交易軟體，所以還是要依照自己的喜好做選擇。最重要的交易平台選擇重點是穩定性要高，外匯價格時時跳動，如果交易軟體不穩定，你可能差各一兩秒，就從盈轉虧了。

客服

這點也算是非常重要，特別是針對新手，常有操作方面的問題，需要找客服。當然由於語言溝通的問題，建議找有中文客服以及回覆速度一天以內的交易商。遇過交易商可能因為人手不足，需要等上至少一個星期，超級傻眼。

小結

CFD交易或是外匯保證金交易，雖然存在著一些風險，但是，你應該要了解風險，並去管控風險，才能在低利率時代，透過各種投資金融工具獲得不錯的報酬。控制風險最好的方法，就是嚴格執行停損策略。

再來，找尋適合的外匯保證金交易商，重點依序為安全性>成立時間及規模>交易平台>交易費用>客服。無論如何以安全性為最大的考量。建議可以去其他平台如：ptt或是FB相關群組，去看看大家對於交易商的負面評價，可當作參考。

本文經懶人經濟學授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：蕭汎如

核稿編輯：翁世航