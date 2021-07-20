十個關於男性結紮的QA：舒眠結紮可以做到無痛嗎？結紮後反悔怎麼辦？

人生就是這麼奇妙，當想要懷孕的時候，為了如何求得一子一女而苦惱（現代人壓力大，要能準時交功課可不是件容易的事情）；當您希望暫時休息緩緩好好養育孩子成長時，有時候預期之外的驚喜卻悄悄來臨。

又或者你已覺得世道太混亂，光養活自己已經太困難；或是人生的規劃中「延續下一代」不是自己的計劃，到底可不可以為自己做下這個重要的決定？

結紮的理由有百百種，每個人都有權利決定自己想要的生活方式，今天我們就針對最有效的避孕方式之一——男性結紮這個議題來深入跟大家聊聊。到底結紮的好處有哪些？最常見的迷思誤解又有哪些呢？

結紮手術是怎麼進行的?

手術的最主要目的是阻斷精子運送的路徑，因此我們會從睪丸上小小開一個洞，將輸精管剪斷再加上綁線，降低精子通過的機會。是一個大約30分鐘就可以完成的小手術。

Photo Credit：鳥科學醫生 結紮手術示意圖。

疑問1：男性結紮好？女性結紮好？

不管是從經濟面、逆轉面、併發症等方面來看，我可以肯定的說：男性結紮的好處遠大於女性。

為什麼這麼說呢？從手術的困難度來說，女性結紮的方式多半是以輸卵管結紮的方式，但是輸卵管位在骨盆腔深處需要利用腹腔鏡搭配全身麻醉才能完成，需要至少一個鐘頭的時間而且幾乎無法逆轉，且費用至少2至3萬以上。

男性的結紮方式 ：只需要在睪丸上開一個小洞，將輸精管截斷，兩端用縫線綁死，手術全程以局部麻醉的方式完成。整體的手術時間小於30分鐘，且若想反悔是可以逆轉的，費用只需要1萬元左右。

疑問2：男性結紮可以反悔、還原、或接回嗎？

在門診的確有不少男性，特來詢問男性結紮是否可以接回的問題，原因有許多，像是再婚、想法改變了、經濟能力許可想要生小孩了都有⋯⋯到底結紮之後，想要接回的成功機率有多少呢？

根據研究，男性結紮接回的手術成功機率大約是八至九成。另外，結紮後大約15年內接回的成功率較高，且會隨著年紀的上升，成功率漸漸下降。所以雖然男性結紮可以反悔，成功率遠遠高於女性，但仍是一個需要三思而後行的決定！

疑問3：男性結紮可以做到無痛嗎？舒眠結紮是什麼?

基本上結紮是一個小手術，用局部麻醉就可以簡單完成了。但身為男性的顧醫師，的確是可以想像結紮對於男性的恐懼感。因此近年來也越來越多病人選擇舒眠麻醉的方式。

什麼是舒眠麻醉？正確上來說是「靜脈麻醉」，也就是從靜脈注射一些麻醉藥物讓病患睡著，通常是不需要氣管插管的。

舒眠麻醉的好處是可以消除病人的緊張、焦慮與疼痛，安全、輕鬆的接受手術。不過大部分的結紮手術病人還是選擇局部麻醉，那麼就會有病人問我說：顧醫師，到底結紮的痛是怎樣的痛？其實主要分成兩個部分：手術中的疼痛及手術後的疼痛。

手術中的疼痛主要來源有：

打麻藥時：通常打完第一針就沒什麼感覺了。 醫師在抓輸精管時：可能會有點不適感，不過不會持續太久。另外，其實術後幾乎不太會疼痛，頂多有點痠麻痠麻的感覺，如果真的害怕疼痛，也可以考慮施打一劑長效的止痛針。

手術後通常不會太痛，頂多會有一點痠痛感；但如果會害怕痛的話也可以自費的方式施打長效的止痛針。

疑問4：男性結紮完是不是就可以馬上有避孕效果？

這個是結紮手術後，泌尿科醫師一定會再三提醒的⋯⋯結紮後不行馬上無套!

手術只是剪斷一小段的輸精管，但是在手術之前已經存在其他部分輸精管的精蟲還是可能會隨精液排出。所以一般會建議15次射精或是三個月後再來檢測精蟲，確定沒有蟲了再無套!

疑問5：男性結紮完有什麼後遺症？失敗率？

男性結紮很少有長期的後遺症。少數病患會有長期的睪丸疼痛、腫脹、甚至影響性功能，但都是非常少見的併發症。

目前的研究顯示，結紮後失敗的機率大約是千分之三。意思是就算手術完美的做完，還是有千分之三的機率精蟲會穿過斷端而被射出，只能說生命是會自己找到出路的。

疑問6：我沒接婚（單身）可以結紮嗎？

可以的喔，只要年滿20歲就可以簽署同意書接受結紮手術。

比較值得一提的是根據我國優生保健法規，結紮需要配偶同意（OS：你的輸精管不是你的輸精管？）。但是目前對於這個法律的遵守因為個人身體自主權的興起，漸漸有被提出來檢討，只是目前還是需要配偶簽名才合法喔！

疑問7：男性結紮之後多久能工作？

其實結紮手術之後通常不需要特別休息，甚至當天就能工作。

除非你的工作是會讓睪丸遭受劇烈碰撞的可能，例如職業球員、軍人等等，不然像是一般輕度運動、重訓都不影響！

疑問8：輸精管結紮後會沒東西射？性結紮後性慾會降低嗎？

結紮過後其實還是有精液，因為精液的主要成分是攝護腺和儲精囊的液體，所以還是有精液可以射出來但是裡面沒有精蟲。除此之外高潮、勃起和性欲都不會影響喔。

疑問9：男性結紮費用貴嗎？有健保給付嗎？

結紮在台灣目前沒有健保喔，自費的價格因各醫院和使用的耗材不同而定。鳥醫師所屬醫院目前約一萬元左右，另外如果要手術中舒眠麻醉的話會有額外的麻醉費用。

疑問10：避孕一定要進行男性結紮嗎？

避孕當然不一定要結紮，目前有效的方式包含的口服避孕藥、保險套等等。不同的避孕方式都有各自的優缺點和花費。建議考量自己的情況來決定喔！

本文經鳥科學先生──泌尿科顧芳瑜醫師授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：蕭汎如

核稿編輯：翁世航