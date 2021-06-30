2021/06/30,
健康

你「蛋疼」嗎 ？嚴重可能造成男性不孕的「精索靜脈曲張」

你「蛋疼」嗎 ？嚴重可能造成男性不孕的「精索靜脈曲張」
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

大約15%的男性有精索靜脈曲張，而且90%都在左側。

當你隱約感覺到「蛋疼」的時候⋯⋯你知道嗎？這有可能是「精索靜脈曲張」，有這種狀況時要儘早來泌尿科就診！

When you feel discomfort in your testicles, it might be caused by “Varicocele”. If you have similar symptoms contact your family physician or urologist.

因為精索靜脈曲張狀況，嚴重的話有可能讓你不孕 !

最近我的門診來了不少精索靜脈曲張的年輕病人，大家來的原因不盡相同。

有人是睾丸覺得悶悶不舒服，也有人是夫妻一起從婦產科轉介過來泌尿科 ，因為夫妻倆努力了一陣子都沒辦法順利懷孕。

「精索靜脈曲張」是什麼？

精索靜脈曲張，是膨大的睪丸靜脈血管。

靜脈都有瓣膜來防止逆流，如果因為某些原因導致瓣膜受損，可能會引起血液逆流導致靜脈曲張。

正常靜脈→（不明原因導致靜脈循環不良） →鼓脹靜脈 →調節溫度功能不佳 →睪丸過熱 →精蟲不良、蛋疼、不孕。

關於「精索靜脈曲張」的事實

每個人都有精索靜脈，但是不一定會有血管曲張。

目前不確定罹病的原因，但是可能跟遺傳有關。

大約15%的男性有精索靜脈曲張，而且90%都在左側。

從兒童到成年都可能觀察到，但尤其是在青春期發現。

如果有「精索靜脈曲張」會怎樣？

精索靜脈曲張可能會造成毒素在睪丸累積，引起睪丸萎縮、精蟲品質不良（游不快、形狀怪異）、睪丸腫脹或疼痛。但是其實大部分精索靜脈曲張都是沒有症狀的。

如何自我判斷是否精索靜脈曲張？

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Photo Credit：鳥科學醫生

靜脈曲張靜脈（Varicocele）的特徵在於與正常睾丸相比尺寸相對增大（上圖右），這是因為睾丸中的靜脈血管變得纏結和腫脹。另外，通過肉眼觸摸時的外觀或感覺容易識別靜脈曲張的症狀，因此自我診斷容易。

精索靜脈曲張會造成睾丸的腫脹與不適的症狀，甚至可能會造成不孕。

醫生如何診斷精索靜脈曲張？

主要的診斷方式是身體檢查搭配陰囊超音波，在比較嚴重的狀況之下用肉眼就可以看到明顯的血管糾結和腫脹。

如果診斷出精索靜脈曲張該怎麼辦？

如果沒有症狀也沒有精蟲品質不良的話是不需要治療的。

但如果有以下任一情形是可以考慮治療的：

  1. 精蟲品質異常
  2. 睪丸疼痛
  3. 不孕症夫妻
  • 初步治療：可以每天用室溫冷水坐浴讓睪丸降溫，可以使睪丸疼痛感改善但是無法治療精蟲品質問題。
  • 如何根治：只能依靠手術。

精索靜脈曲張治療得好嗎？

40%的不孕夫妻在治療精索靜脈曲張之後可以懷孕、2/3症狀可以獲得改善、1/3的病患精蟲品質沒有獲得改善，所以在手術之前應該跟醫師充分討論再決定喔！

我該如何選擇精索靜脈曲張治療方式？

以下分享常見兩種手術方式：

腹腔鏡手術

  • 優點：疼痛輕微、手術時間短
  • 缺點：復發率3–15%, 12%病患術後會陰囊水腫

顯微手術

  • 優點：復發率：0.5–1%，幾乎不會陰囊水腫
  • 缺點：手術時間長

本文經鳥科學先生──泌尿科顧芳瑜醫師授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：蕭汎如
核稿編輯：翁世航


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