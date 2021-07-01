經期不順、痘痘暴增，都是「多囊性卵巢」惹的禍？

文：李俊逸醫師

當女性的AMH數值過高＞5的時候，可能就患有多囊性卵巢症候群，多囊的女性常因賀爾蒙分泌異常，導致濾泡發育不全，以致月經不規則、遲來，亦會降低患者的受孕率是很常見的一種婦女病。

多囊性卵巢會出現的症狀

若發現其中的兩種症狀，可能為多囊性卵巢所造成：

月經失調：一年中少於8次，或者是月經之間相隔超過35天

雄激素過量癥狀：痘痘增多、體毛過多（尤其在上唇處、下巴、腹部、上臂或腋下）

卵巢結構異常：經影像學檢查發現卵巢有變大情形，或是在卵巢發現超過10-12顆以上濾泡

多囊性卵巢症候群所出現荷爾蒙異常，則會出現毛髮量增多、青春痘、掉髮，與亂經的情況；而胰島素抗阻則是細胞、胰島素沒有反應，導致葡萄糖過多，不只會有新陳代謝疾病和肥胖問題，也會影響排卵。

為什麼會罹患多囊性卵巢？罹患多囊性卵巢的原因有哪些？

罹患多囊性卵巢症候群的確切原因至今仍是未知，臨床上普遍認為是與遺傳、荷爾蒙變化等有關。

先天因素：擁有相關家族疾病史的女性可能會有激素分泌問題，雄激素分泌增加，導致排卵困難。

後天因素：臨床觀察發現肥胖、胰島素阻抗等因素也會容易誘發女性罹患多囊性卵巢症候群。

多囊性卵巢會影響懷孕嗎？

多囊性卵巢患者常有月經失調的問題，另外雄性素過多也會導致排卵困難的問題，卵子品質較差，患者較難受孕。但，多囊性卵巢症候群的患者可以透過治療提升懷孕率。

多囊性卵巢常用的治療方式有哪些？

口服避孕藥：使用口服避孕藥抑制雄激素的產生，讓患者產生規律的月經，適合暫無生育計劃的女性。 控制胰島素阻抗力：使用藥物降低胰島素濃度，幫助患者恢復排卵能力和其他症狀（如：減輕體重、減緩毛髮生長速度）。 排卵藥劑：使用排卵藥劑刺激排卵，增加懷孕率，適合有生育計劃的女性。 控制體重：因肥胖而引起的多囊性卵巢，在患者控制體重後月經失調的問題可得到改善。

如何日常調理改善多囊性卵巢？

規律運動：BMI值介於18~24之間減少雄激素與降低胰島素阻抗 調整飲食：選擇富含纖維素高、減少反脂肪、飽和脂肪及精致碳水化合物食品 維生素D3、Q10、肌醇：調節胰島素敏感性，改善排卵問題，提升卵子質量與受孕率。肌醇、葉酸也可助於協調胰島素作用

本文經茂盛醫院授權轉載，原文刊載於此

責任編輯：蕭汎如

核稿編輯：翁世航