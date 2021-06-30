【漫畫話經典】《烙印勇士》：黑暗奇幻的戰鬥故事，卻如少女漫畫般細緻描繪人類「靈魂的柔軟性」

人生有時會走到和你想像的不一樣的地方，但無論如何，前方都會有一條道路在等待著你。－藤本由香里與三浦健太郎訪談節錄

《烙印勇士》的作者三浦建太郎於2021年5月6日，因急性主動脈剝離逝世，享年54歲。這同時意味著從1989年開始，以中世紀歐洲為創作靈感，陪伴讀者30多年「黑色劍士」凱茲，他反抗命運的歷程或許就這樣嘎然而止。

《烙印勇士》作為許多奇幻敘事的鼻祖，其影響橫跨動畫、漫畫、遊戲及小說，網路上充滿著不捨與驚愕。

儘管三浦在過去在訪談中提及自己已構思好《烙印勇士》的結局，但真的有後繼者能將其故事延續嗎？《烙印勇士》又是一部什麼樣的漫畫呢？

《Final Fantasy XIV》的玩家們自發為三浦建太郎發起悼念活動，許多玩家將人物打扮成如同凱茲一般的「黑色劍士」齊聚一堂，點亮篝火、豎起大劍，悼念這位偉大漫畫家的逝去

鐵漢柔情，靈魂的柔軟性

《烙印勇士》是一部少女漫畫——這可不是一句玩笑話。在與著名少女漫畫評論家藤本由香里的訪談中，藤本評論《烙印勇士》雖然是個黑暗奇幻的戰鬥故事，卻又如少女漫畫般，又細緻地描繪了人類「靈魂的柔軟性」。

三浦雖然自謙了一番，但他確實參考了當時許多少女漫畫來描寫凱茲跟古力菲斯之間的感情，之後遇到描繪女性情感上的困難，也常請教另一位知名少女漫畫作者－羽海野千花（按：《三月的獅子》作者）。正如人與人之間感情並非單向的、全然正面的，有崇拜、也有羨慕的同時，就會有忌妒、憤恨－這是真實的人性，也是古力菲斯與凱茲之間的複雜情感。

動畫《三月的獅子》曼迪傳播發行 《三月的獅子》動畫第1話中，也有三浦所畫的桐山客串，可見兩人的交情

凱茲在故事中初登場時並不討喜，是個獨來獨往、執著於戰鬥的狂人；然而透過倒敘的方式，凱茲的人物形塑開始變得立體，故事時間來到凱茲與古力菲斯初識的黃金時代，《烙印勇士》的獨特世界觀宛如領域展開般向讀者襲來。

從米特蘭王國的百年戰爭、到將鷹之團眾人全體獻給使徒的「蝕」、古力菲斯從庫夏帝國軍中解放米特蘭、凱茲則從靈樹之森來到妖精島，顯示出三浦高超的說故事能力同時，這些際遇都形塑了兩人的不同，原本有如靈魂摯友般的兩人分道揚鑣。

凱茲與古力菲斯亦敵亦友，彼此受對方夢想衝擊、改變的過程源自於三浦高中時代的回憶。他在高中時代加入的美術社團「鷹社」，以及他與同期漫畫家朋友森恒二（編按：《自殺島》作者）產生了亦敵亦友、既崇拜又忌妒的情感，都成了他日後創作的養分。纖細的情感、卻又是男人與同儕間最真摯的情誼，這是《烙印勇士》吸引人之處。

漫畫《烙印勇士》東立發行 《烙印勇士》第6卷

豐富的線條，壯麗的世界

要是沒人管我，我可以一個點一個點地去畫⋯⋯我印象中有好幾次都被編輯制止：「老師，請住手吧！」不過感覺都被我甩開了。－三浦建太郎

事情總是一體兩面，《烙印勇士》中有真摯的情誼，自然也有著病態的一面。孌童、強暴、亂倫、虐殺、拷問在這部作品中稀鬆平常⋯⋯儘管它的世界觀是如此黑暗，讀者們卻也被它深深吸引。其中最重要的原因就在於三浦高超的畫功。

《烙印勇士》作為一部漫畫的同時，卻有著藝術家般的精美構圖，讀者宛如進入一場雙重饗宴：我們可以同時享受其幽暗、深刻的劇情，又能看到每一鏡宛如中古世界的超現實景象。

漫畫《烙印勇士》東立發行 《烙印勇士》第38卷

而他對細節的考究始終十分敏銳。靜態部分，從鷹都的建築，瑰麗的王宮到幽暗的拷問室，三浦不厭其煩地利用跨頁大圖，加入細節線條，賦予圖畫更多的真實感；在動態的部分，凱茲的大劍揮砍，所到之處血肉橫飛，但隨之而來的是更多的敵人與怪物襲擊而來，每一隻怪物都畫得不太一樣。大劍的砍劈、橫斬能巧妙地帶動讀者的觀看方式。增加畫面的魄力。

出生於美術世家的三浦本身就擁有很好的學習資源，有著不錯的畫功，但他一路走來精益求精，將烙印勇士提高到了藝術的層面。是的，儘管三浦的繪畫方式並不算是獨特，而是承襲自日本漫畫在80、90年代對於細節的極端考究。但當一個人沉浸於一件事情超過30年時，參考了無數電影分鏡、藝術畫作，宛如海綿般不斷吸收創作能量，這意味著既是一種近乎瘋狂的偏執，也是無止盡的熱愛。

如同故事中，鷹之團眾人被使徒恐怖的力量壓倒時，只有凱茲持續挺劍作戰；當鷹之團眾人飛黃騰達之時，只有他仍揮舞自己的大劍；當古力菲斯走入貴族階層時，他選擇離開，持續揮舞自己的大劍。三浦宛如就是凱茲本人，把生命全然奉獻給了自己的「劍」。

漫畫《烙印勇士》東立發行 如同凱茲的武藝在斬殺惡魔的旅途中不斷的變強，從《烙印勇士》連載初期到後期，三浦老師的畫技仍持續進化。《烙印勇士》第1卷、第25卷

黑色劍士孤高的戰鬥，仍需要夥伴的支持

藤本：（烙印勇士）會有一個完美的結局嗎？ 三浦：我想不會，本來最後的結局事先已經想好了，但是隨著故事的發展一定會有所變化，現在是不可能預測的！依我的性格來看，如果像現在這麼沒意思的發展下去，那麼結尾必定是十分殘酷的。我不太喜歡那種娛樂式的結局，當然這也取決於我的無意識。 －藤本由香里與三浦健太郎訪談節錄

大約從20卷開始，《烙印勇士》迎來了一些轉變：灰暗的故事中開始有了一些逗趣的情節，原本獨自揮舞大劍的凱茲開始有了值得信賴的夥伴，儘管三浦筆下的畫面依舊驚心動魄，但有了夥伴的幫忙，凱茲的戰鬥少了些許危機感。原本充滿怪物與異形的世界似乎也不再如此可怕。

有了妖精帕克跟小跟班伊西特羅，增添了旅途的趣味；有了法露的陪伴，喀斯卡也有了託付；有了小魔女希凱兒的幫忙，凱茲終於可以在夜間好好休息，在戰鬥中不至於失去自我。自鷹之團被消滅之後，凱茲再次感受到了夥伴們的重要性。許多讀者們開始從中得到一些徵兆，《烙印勇士》不論從戲裡戲外，都正面臨著轉變。

《ヤングアニマルZERO》 2019/10/1增刊號 《天地之間》

在這同時，在《烙印勇士》尚未完結之際，三浦建太郎又新開了《天地之間》的連載——這讓許多讀者無法接受。然而，正如凱茲孤身仗劍走向斬殺使徒的旅程，他也有做不到的事情。反而是自己的夥伴，更能讓喀斯卡感到幸福快樂。

三浦隨著年紀的增加，得了腱鞘炎——這是一種會影響手指關節靈活度、造成關節疼痛、腫脹的病症。他開始了解到自己不可能獨立完成所有作畫作業，《天地之間》一方面活用了他創作《烙印勇士》的剩餘靈感，一方面則給予自己工作室的助手們更多機會磨練畫技。以便在未來加入《烙印勇士》的製作行列。

儘管擊敗「神之手」與古力菲斯的「新鷹之團」仍舊遙不可及，但凱茲一行人前往妖精島，得到了許多幫助，恢復了喀斯卡的記憶，他與夥伴們都擁有了更強的力量，一路暗助自己的骷髏騎士正要揭開過去的種種⋯⋯灰暗的故事終於透進一道光。這一切似乎都揭示著，《烙印勇士》將一反三浦當年訪談時所說的悲劇結局，給予大家一個快樂結局。

但如今我們只能想像，凱茲一行人在妖精島上過著快樂的生活——時間彷彿在此停滯，他得以遠離憤怒與痛苦的回憶，遠離他那曾經的摯友古力菲斯（誰管他的建國大業呢？）相信這對於一個長久以來都將生命燃燒在劍鋒上的男人來說，並不是個奢侈的要求吧。謝謝你，三浦老師。

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航