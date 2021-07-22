呂布是不是三國最強歷史上沒有定論，但絕對是時間管理大師

如果玩三國題材遊戲，呂布通常最難打、宇宙最強、人帥、女友是最正貂蟬、又開最快跑車赤兔馬，充滿各種男人浪漫的人設，讓呂布萬眾寵愛。然而誰是三國最強在歷史上沒有答案，甚至《三國演義》前身《三國志平話》裡呂布是打輸張飛的，後因劇情需要才讓呂布最強。

不過歷史上呂布仍是第一，時間管理第一，今天我們就來瞧瞧這位大師。

呂布出生卑微，起初因為武藝高強深受并州（東漢劃分十三州之一）之主丁原喜愛，就把呂布拉到身邊作自己主簿。主簿主要是管理一些檔案跟key in，官階低微卻是丁原萬中選一任其左右栽培的安排，足見其信任。雖然沒《三國演義》說的收為義子，但丁原對待呂布也如同親生兒子，在那個著重貴賤的時代，可以說沒有丁原任憑呂布武藝再高，充其量就是個能幹到退伍的兵長罷了。

這時，那個在東漢財富、名聲、權力應有盡有的男人出現了。掌控中央的董卓為了剷除政敵丁原，就教唆呂布殺丁原，呂布殺丁原後見董卓有權有勢直接叫爸爸，可憐的丁原對呂布那麼好，呂布也沒喊過爸爸，還把自己殺了。

然而，董卓跟呂布名義上雖然是父子，實際上只是把呂布當作貼身保鑣，董卓是個不好惹的男人，有次董卓發飆還扔呂布暗器，呂布開始後悔叫董卓爸爸。而且呂布居然利用權限跟董卓的女人時間管理，這時又換王允出現了。

呂布對時間管理早晚會被董卓發現的事越想越害怕，就聽王允的話索性把董卓殺了。本來董卓拉呂布當貼身保鑣是希望呂布保護自己，結果不但被呂布綠還被呂布殺了。而歷史上也沒有什麼貂蟬，純粹就是一個同時跟董卓、呂布時間管理的女人罷了，許多創作經常刻劃呂布與貂蟬的愛情故事，實際上原型是一樁性醜聞。

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董卓死後換王允掌握中央，但王允剛愎自用更瞧不起呂布這種出生卑微的背骨仔，最終被董卓餘黨樊稠等人所殺，失利的呂布開始浪跡中原。本以為會因為殺了董卓在中原受夾道歡迎，結果完全沒有，呂布就是個背骨背骨再背骨，走到哪都被人追殺。狼狽的呂布輾轉到了徐州劉備處。

呂布一見到劉備，就搭肩劉備說：「劉備，你是我弟！」劉備心想哪招？呂布就解釋，我們都來自邊疆，你年紀又比我小，所以你是我弟。接著請自己女人為劉備倒酒，喝著喝著就對劉備complain我明明殺了董卓，大家卻都忘恩負義之類的話。劉備對於呂布的裝熟跟說詞感到很油，不過還是好心收留了呂布，讓他鎮守徐州的門戶小沛。

結果呂布卻趁劉備出門打仗，趁機把整塊徐州摸走，還擄了劉備家人時間管理，可憐的劉備只好拜託呂布放了他家人，呂布就說：「現在徐州的主人就是我，你，只是我的手下，給我去守徐州門戶小沛。」

不久淮南軍閥袁術攻打小沛，呂布不希望徐州被袁術入侵，就透過轅門射戟救了劉備，可惜好景不常，事後呂布還是找藉口出征劉備，再次擄走劉備的家人。劉備只好投奔曹操，也從此過上長達十年寄人籬下的生活。

呂布佔領徐州後仍不忘時間管理，有次呂布手下謀反，呂布居然還帶著女人衣衫不整躲進糞坑逃命。事後呂布被曹操與劉備聯手擊敗俘虜，呂布正義凜然的吆喝手下：「我平常對你們那麼好，你們為什麼全部背叛我？」曹操插話大罵：「因為你常常對他們的女人時間管理，他們當然背叛你！」呂布就不說話了。

接著呂布表示願降，說願意為曹操征天下，曹操猶豫了。正巧劉備出現，呂布看見弟弟來了很興奮，拜託劉備為自己求情。劉備卻冷冷的說：「啊你們都忘了丁原、董卓是怎麼死的嗎？」呂布惱羞成怒，怒飆劉備忘了轅門射戟之恩，帶風向說劉備是世界上最忘恩負義的人。然而曹操不理會呂布，仍下令把呂布殺了。

我們回過頭來看，呂布出生卑微卻憑藉武藝躍上歷史的舞台，這是很勵志的，連丁原、董卓這類一方霸主，都因呂布武藝而拉在身邊保護自己甚至培育。在實戰上，河北軍閥袁紹曾安排三十名刺客追殺呂布，結果無人敢應戰，轅門射戟事件也顯示呂布精湛的箭術。未等《三國演義》問世，當代就有「人中呂布、馬中赤兔」這類呂布宇宙最強的說法。

然而，只要誰對呂布好，呂布要嘛搶走地盤，要嘛殺了，要嘛對人家女人時間管理，無一倖免。劉備雖然只提到丁原、董卓，自己同樣也是苦主，且呂布提轅門射戟邏輯很可笑，要不是呂布先把劉備逼上絕路，根本不會出現危機需要呂布救他。怎不敢提自己摸走人家地盤？如同我先搶了你家房子，你成無殼蝸牛然後我在說倉庫免費租你，請問你會感謝我嗎？

呂布有些行為，真不知是自我感覺良好還是把觀眾都當傻子，令人滑稽，如同與手下的女人時間管理，還有臉自稱對手下很好。

其實在現實如同呂布這樣的人多的是，一有機會就要佔人便宜，還強詞奪理包裝成是對方的錯。然而大家也不見到都是傻子，卻往往真的有傻子，像這種把大家當傻子的人，十個裡面只要出現一兩個自以為團結或很有愛心的傻子就能生存。

以前還會想像呂布這種手法這麼粗糙的人怎麼還又辦法撐那麼久才倒台？但出社會再看卻是再正常不過的事，或許有時面對可惡之人不需過多同情與護航。

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航