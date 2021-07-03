現代吸金案六大特徵，跟19世紀「波亞伊斯國」詐騙有87分像

文：林明忠律師

我發現了一個小島，小島上面的土地非常肥沃，甚至河裡還有純金球在流動。 更棒的是，這個小島還沒有開發，小島上的政府正在積極招攬土地和商業投資。所以，現在購買小島上的土地和政府債券、外幣，未來都可以有可觀的投資報酬率。已經有好多人因此賺了錢，機會是給願意大膽行動的人。

以上改編自真人真事。

真實事件發生在1820年代的英國，一位名叫Gregor MacGregor的蘇格蘭冒險家來到英國倫敦，自稱是波亞伊斯國（Poyais）的王子。MacGregor顯然是一位說故事高手，因為他同時也用假名化身一位冒險船長，寫了《Sketch of the Mosquito shore : including the territory of Poyais》（中譯：蚊子海岸與波亞伊斯領土的描繪） 這本書，書中生動詳細的介紹波亞伊斯國種種，且包裝精美、看起來煞有其事。

在書裡，波亞伊斯國特別美好，有美麗的風景、肥沃的土壤、親善的人、甚至連該國政治制度也多有著墨。總之，這本書關於波亞伊斯國的細節敘述詳細，詳細到足以讓人相信確有其事。

Photo Credit: Thomas Strangeways @ public domain 書中描繪的波亞伊斯國景色

另外，MacGregor也是行銷高手，他在倫敦租了辦公室、升起波亞伊斯國的國旗，大量傳印波亞伊斯國的宣傳文宣（也大力推廣上面這本用假名寫的書），甚至還請人譜寫一首鼓勵人移民去波亞伊斯國的民謠、並雇人大街小巷的傳唱，於是，一時之間，波亞伊斯國幾乎成為倫敦人無人不知、無人不曉的「美好異國」。

那，這位「異國王子」到底想幹嘛？原來，據王子所述，波亞伊斯國什麼都有，就是沒有投資人，波亞伊斯國有經濟發展的潛力、土壤肥沃且河裡有流動的純金球、人民也特別崇拜喜愛大英帝國，但沒有足夠的投資人可以發展這個具有巨大經濟潛力的國家國家。

於是，王子來到倫敦把這個大好機會告知英國人，英國人可以在波亞伊斯國的倫敦辦事處，用非常便宜的價格購買波亞伊斯國的土地、紙幣、利率有6％以上的波亞伊斯國政府債券等。

對英國人來說，波亞伊斯國的投資案，既然有：

船長撰寫的報導暢銷書《Sketch of the Mosquito shore : including the territory of Poyais》。 有具體可見的「波亞伊斯國」辦事處。 有歌曲歌頌波亞伊斯國。 王子看起來也跟不少名流有接觸。

基於以上徵兆，這一切都是真的吧？於是，大量的投資人湧入辦事處，買單王子提出的投資案，最後「王子」募得的英鎊，據悉從購買力來算，超過現今的2000萬美元（約等於5億5千多萬台幣）。

當然，這一切都是假的。世界上根本沒有波亞伊斯國，相信波亞伊斯國並遠渡重洋出發移民的人，最後發現波亞伊斯國只是荒島、一切都是MacGregor編造出來的謊言。那些投資的錢，當然也都打水漂了。

現代的波亞伊斯國故事

看完以上故事，你覺得19世紀的英國人很笨嗎，怎麼會相信這些東西？

其實，律師執業的這些年來，我幾乎每年都會碰到投資吸金的案件。只是現在的吸金案，當然不會用「有一個神秘國度正在進行開發喔」這種話術來講，而是包裝成時下流行的「虛擬貨幣、互聯網、區塊鏈、期貨、碳權、礦產、外匯、貴金屬、能源交易、塔位交易、海外不動產.....」等詞彙。（註：這些活動其實正常來看都是合法交易，所以並不是說這些活動就是吸金，而是吸金案件裡常出現這些「噱頭」）

反正就是用一堆高大上（高端、大器、上檔次），且投資人其實根本搞不懂的說法（據我的經驗，95％的投資人根本說不清楚這些投資方案背後怎麼賺錢的、反正就是認為會賺錢。那剩下5％是？5％的人則是心裡清楚，這些投資方案真真假假，但認為自己算是早期進場的投資人，管它真假都會獲利、及時退場、不當最後一隻老鼠就好），並用保本、高利息、高報酬等話術吸引民眾投資。

我認為亞洲近年最厲害的吸金案就是來自馬來西亞的MFC、MBI資金盤騙局（東森新聞 MFC「絢麗吸金術」！買廣告掛看板誆「都是企業體」）。這些吸金案，大多有幾個特徵：

有沒有發現，現代的吸金噱頭，跟波亞伊斯國的騙局架構其實是蠻像的。

延伸閱讀

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航