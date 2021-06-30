台灣第3部核電機組退場：核二1號機核廢料無處可放，被迫停機仍無法「提前除役」

核二廠1號機因燃料池貯存容量不足，提前半年走向除役之路，原能會證實，將於明日（7月1日）晚上開始降載停機，進行機組大修作業，結束40年的供電任務。不過，未來除役後，高階燃料棒要放哪？目前還未有定論。

原能會今日發布新聞稿，宣布核二1號機將於明日晚間開始降載停機，進行機組大修作業。核二廠1號機的運轉執照，原訂於今（2021）年12月27日屆期，但因受限於用過燃料池貯存容量不足，前次大修填換約120束的新燃料（一般約填換180束），目前已降載至原來的八成功率，無法運轉至執照屆期日，等同於變相的「提前除役」。

核二1號機裝置容量為985MW，自1981年12月28日上線，提供台灣40年的電力需求。這也是台灣第3部走入歷史的核電機組。

機組名稱 狀態 運轉執照期限 核一1號機 已除役 2018年12月5日 核一2號機 已除役 2019年7月15日 核二1號機 燃料儲存池滿，準備停機 2021年12月27日 核二2號機 運轉中 2023年3月14日 核三1號機 運轉中 2024年7月26日 核三2號機 運轉中 2025年5月17日

根據原能會數據，核二1號機及2號機用過核燃料貯存容量同為4838束，至今年3月底，1號機剩餘容量僅剩30束；2號機則因先前遇到避雷器問題而停機1年，用過核燃料貯存池尚有154束的空間。

台電日前說明，核二廠1號機用過燃料池已滿，為讓機組可運轉至役期屆滿，台電提出興建「室外乾貯設施計畫」，以便將用過燃料池內之用過核燃料移出，讓反應爐可填換新燃料繼續運轉。

不過新北市政府傾向興建「室內乾式貯存設施」，數度駁回台電計畫，以致乾貯設施無法施工興建，核二1號機終究因燃料池已滿、無法運轉至屆期，更面臨到與核一廠相同的問題，即高階核廢料（燃料池內用過的燃料棒）目前仍無處可去，面臨了雖然「停機」卻無法「除役」的窘境。

為此，新北市政府指出，核安監督委員會在2018年第4次委員會議時，即要求台電公司針對「核二廠除役後，高階核廢料處置方式案」專案報告。會中多位委員與專家學者認為，考量設施安全性及地方民意，建議直接規劃興建「室內貯存設施」為佳。

新北市核安委員會重申，沒有核安就沒有核電，目前核二廠2號機仍持續運轉，核二廠不論是停機或運轉中的機組，都必須以安全為第一優先，台電應妥善規劃除役各項安全工作，並儘速依行政院政策興建核廢料室內貯存設施，已解決社會大眾對核廢料貯存設施安全的疑慮。

原能會表示，台電提出的除役計畫已於去（2020）年通過審查，台電正在辦理環境影響評估作業，待環評作業通過後，原能會將會核發除役許可，核二1號機方可進行除役相關拆除作業。

至於全台第一座退場、正在進行除役的核一廠，同樣因為新北市政府不同意台電啟用核一乾式貯存設施，除役進度受阻。據《中國時報》與《自由時報》報導，台電已經啟動備案，將興建爭議較小的室內貯存設施，今年底將對外開放招標，據悉，核一廠二期設施今年底可對外招標，核二廠二期則已送經濟部審查中。

少掉1個核電機組，7月上旬用電恐吃緊

面對核二1號機停機後，將產生80萬瓩電力缺口，外界憂心將影響夏季供電穩定，雖然台電保證，有民營電廠、太陽光電可補上電力缺口，但7月中上旬仍會有段供電吃緊的「黃燈」過渡期。

台電發言人張廷抒說明，民營電廠（IPP）嘉惠二期將補上1部可供約51萬瓩的機組，太陽光電也至少有50萬瓩，已經超過核二廠1號機組停機後產生的電力缺口。此外，日前在歲修中的機組，包括協和4號機、林口3號機、興達2號機已陸續歸隊，大潭電廠6號機預計今日結束歲修、加入供電行列，7、8月供電沒有問題。

不過，由於由於大林6號機7月10日才進來，台電預估，7月中上旬還是供電吃緊的「黃燈」，但保證7月下旬起就都是「綠燈」，台電「已經做好穩定供電的準備」。

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核稿編輯：羅元祺