在野黨：本次公投是實施「不在籍投票」的最好時機，民進黨：需考量資安風險與中國駭客干擾

中選會已通過4項公投提案，包含珍愛藻礁、核四重啟、反萊豬進口、公投綁大選等，原定將於8月28日舉行投票。不過因為三級警戒目前持續到7月12日，除了事前的選務安排外也可能影響投票，因此中選會將在7月2日開會討論是否延期。

而包括本次提出2個案子的國民黨，以及民眾黨立法院黨團，都紛紛表示，疫情下生活形態已經改變，未來「防疫措施」可能會成為常態，應該利用這時機研擬「不在籍投票」、「電子投票」等，不要讓人民的權利在意情之下被沒收。但民進黨團則對此態度保留，認為這種遠端投票的方式仍有資安風險和其他疑慮。

朱立倫：未來防疫可能是常態，本次公投是最好時機

國民黨前主席朱立倫今日上午赴立法院與國民黨團討論。朱立倫強調，他非常確定，防疫可能變成常態，因此更需推動不在籍投票來確保民主權利的保障。

朱立倫表示，不在籍投票是國民黨長期的主張，從2013年開始就持續推動，民進黨卻用各種理由杯葛，但這次的疫情，他們非常確定，未來防疫措施不會是短期，可能會變成常態，為了確保民主，應該要趕快來推動不在籍投票，讓大家能充分表達意見。

朱立倫表示，不在籍投票可以在疫情下，減少縣市間移動，民眾無需跨縣市移動，可以讓大家省車錢又顧安全，不用擔心冒染疫風險去搭乘大眾交通工具；而對於許多受邊境管制影響的海外台灣人，目前在嚴格境管之下，若要趕回台投票，不見得買到機票，入境後可能還要14+7檢疫，不一定能投票。

假如實施不在籍投票，不僅讓身障人士、行動不便者方便，目前居家隔離者、確診輕症者，也可以於檢疫中心者採用「通訊投票」，讓受隔離之數千名民眾仍可行使投票權。朱立倫說，面對全球疫病流感化趨勢，影響恐持續數年，台灣的民主投票機制必須跟上世界趨勢，全世界已經有115個國家推動不在籍投票，日本、韓國等先進國家已經推動，台灣沒有理由再擋，本次公投即是實施不在籍投票機制的最好機會。

民眾黨贊成延期，呼籲應研擬電子投票

民眾黨團則認為，中央流行指揮中心與行政院應趕緊定奪公投是否延期舉辦，依據《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》第7條，「中央流行疫情指揮中心指揮官為防治控制疫情需要，得實施必要之應變處置或措施。」還有《公職人員選舉罷免法》第66條，延期於法有據，基本上不是問題，關鍵還在於中央政府的態度。

民眾黨團說，公投是否執行應尊重民意對於公共議題的討論以及表態，這是直接民主的展現方式。雖然因為疫情擴散的緊急狀況，也不能沒收民意，草草舉辦公投，這樣的公投結果，既不重視公共議題討論，也不能表現出民意，缺乏民意基礎。「中央指揮中心與中選會，應當及早因應延期投票的相關準備」。

民眾黨團表示，即使公投沒有延期，因疫情限制交通通勤，可能導致許多在外地工作的民眾，無法回到戶籍地址投票。根據《公投法》第25條，「主管機關辦理全國性公民投票，得以不在籍投票方式為之，其實施方式另以法律定之」，中選會應考慮若不延期舉辦公投，至少能使用不在籍投票的方式，讓人民對於公共議題表態。

立委蔡壁如也說，公投應該與時俱進，在疫情之下民眾的生活型態已經改變，研擬電子投票，讓實施民主也應該跟著進步。

民進黨：資安、駭客等問題需考慮

對此，民進黨團今天早上也召開記者會上回應，表示對於公投是否延期，尊重中選會的決策，但中選會做決策時，也要尊重指揮中心提出的各項建議。至於是否採納「不在籍投票」，則持保留態度。黨團幹部都表示，不在籍投票仍有些問題待解決，還需要中選會和內政部研擬討論。

民進黨團幹事長劉世芳表示，過去各方對「不在籍投票」有三大爭點，包括要不要開放旅居全世界僑民投票、中央地方處理不在籍投票時是否臨櫃或採取電子化，中央與地方還有需要磨合之處。另外資安、駭客的問題也有待解決，因目前台灣受到的認知作戰，大部分來自境外尤其中國，若中國駭客在電子投票做任何干擾，將會影響國家人民在自由民主下的投票。

民進黨立委鄭運鵬指出，疫情下即使開放「不在籍」的臨櫃投票，國民黨執政縣市長也要考量能不能辦；若採「通訊投票」，以去年美國大選為例，許多人質疑「電子投票」有無駭客、被監控，而台灣狀況會比美國更為嚴重，若要實施「不在籍投票」或「電子投票」，應參考台灣的國情與全世界目前實施的狀況，他認為臨櫃與在籍投票仍是相對保險的作法。

民進黨團書記長羅致政則表示，不管中選會最後的決定為何，他要提醒不能以過去選舉或公投的情況去推論可能面臨的挑戰，例如選舉的人力、動線、場地、防疫措施等，都不是過去選舉或罷免投票常態化所會出現的狀況，就算公投要照常舉行，也要把所有防疫、可能的變數都列入考量，不能再以2018年公投綁大選的「嘗試性」作法，否則會天下大亂。

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核稿編輯：翁世航