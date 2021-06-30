【緬甸政變】翁山蘇姬再次出庭，律師團不滿結果擬繼續上訴

緬甸前實質領袖翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi，港譯昂山素姬）在今年2月1日軍事政變遭推翻後，至今有七條控罪在身。29日，翁山蘇姬前往奈比多（Naypyidaw）出庭針對煽動叛亂罪應訊，軍政府同日宣布對於同被控煽動叛亂罪的24位名人，已撤銷指控。

《路透社》報導，同樣遭控煽動叛亂的兩位全國民主聯盟（National League for Democracy ,NLD）資深黨員——前總統溫敏（Win Myint）與前奈比多市長苗翁（Myo Aung，音譯），也和翁山蘇姬一起出庭受審。

翁山蘇姬法律團隊負責人金蒙紹（Khin Maung Zaw）告訴《路透社》路透社記者，本次審理的最高刑期兩年的煽動叛亂罪，檢方提出他認為不可接受的證據，但法庭接受了。

證據包括全國民主聯盟（National League for Democracy ,NLD）在2月1日政變後發出的公開聲明，在社群媒體上廣為流傳。金蒙紹指出，翁山蘇姬和她的共同被告人溫敏、苗翁都沒有在聲明上簽名，「文件上沒有任何簽名，且他們是從網路上擷取這份文件。」金蒙紹說，「檢方沒有說明他們如何擷取這些文件、透過什麼科技協擷取文件......他們就這樣提交到法庭。這是我們為何提出異議。」

翁山蘇姬出庭時，透過法律團隊成員敏敏索（Min Min Soe）向民眾喊話，希望大家「保持團結一心。」

《MyanmarNow》報導，法庭接受兩份全民盟的聲明作為指控翁山蘇姬、溫敏和苗翁的證據，分別是2月7日和2月13日，全民盟中央執行委員會發表的。

2月7日的聲明，呼籲國際社會包括聯合國、外國政府和駐緬甸的外國使團，不要承認軍政府。一週後，全民盟再發表另一份聲明，表示軍政府實施所有法律、規則、規範全都是非法的，彼時軍政府隨即準備對此動用爭議性的《網路安全法》（Cyber Security Law），翁山蘇姬、溫敏和苗翁被以《刑法》第505b條的煽動叛亂罪起訴。

整場審判約3個小時，主審法官Maung Maung Lwin是特別被指派來奈比多Zabuthiri鎮法院處理此案，他排除了針對三名被告的反對意見。被告律師團表示，他們「不滿意」這次判決，會將繼續上訴到高一級的Dekkhina區法院，將於7月6日開庭，但是被告不用出庭聽審。平行政府民族團結政府（National Unity Government,NUG）司法部長Thein Oo也批評，這次判決是「對法律視而不見。」

翁山蘇姬目前身負共7條罪名，包括另一條依《政府機密法》（Official Secrets Act）指控的煽動叛亂罪、依《電信通訊法》（The Telecommunications Law）指控非法進口對講機和去年選舉活動時違反疫情管制規範等。本月初，軍政府又指控翁山蘇姬犯下一系列貪污罪。若是全數成罪，今年將邁入76歲的翁山蘇姬，將面臨最高共40年的刑期。

《路透社》報導，翁山蘇姬出庭的同天，國營的苗迪瓦（Myawaddy）電視台29日宣布，「由於一些外部因素」軍政府已撤銷對24位名人煽動叛亂罪的指控。因反政府言論被控煽動叛亂罪，而到遭通緝的名單超過上百人，包括演員、運動員、網路名人、醫生和老師。《路透社》尚無法聯繫到24人當中任何一位。根據緬甸援助政治犯協會（Assistance Association for Political Prisoners）指出，軍政府對將近2000人發出通緝，超過5200人被拘留。

《路透社》報導，緬甸軍方領袖敏萊昂（Min Aung Hlaing）28日接受俄羅斯衛星通訊社新聞（Sputnik）訪問時表示，翁山蘇姬的命運並沒有被他掌握在手裡，「我不是法官。我無法預言會發生麼事，對於她的事，我也無法下達任何指令。」敏萊昂說，「法官將會依法審理判決。」

Photo Credit：Reuters / 達志影像

擬釋700名囚犯

《路透社》報導，永盛監獄典獄長Zaw Zaw告訴《路透社》，軍方30日將釋放700名仰光（Yangon）永盛監獄（Insein jail）的囚犯。但是Zaw Zaw拒絕告知具體名單。

《紐約時報》5月31日曾報導，自殖民時期的134年以來，永盛監獄一直是緬甸專制統治的證明，英國殖民者為了征服此地人民而建造起來的餅狀監獄，因其惡劣條件和半個世紀的軍事獨裁統治期間對囚犯的酷刑而臭名昭著，是緬甸56所監獄中最著名的一所。

翁山蘇姬、全民聯創始人之一溫丁（U Win Tin）、緬甸詩人班耶都(U Paing Ye Thu)都曾在永盛服刑過。「現在的政治犯比幾十年前更多，」倡導組織政治犯援助協會(Assistance Association for Political Prisoners)的聯合創始人波基(U Bo Kyi）說，他在1990年代，也曾兩次在永盛服刑。

在第一個軍事統治時期，即1962年到2011年，監獄系統經常在同一時間裡關押著數千名政治犯，政變後，數百名民主抗議者也被關押進來。永盛監獄容量是5000人，關押的人數已是容量兩倍多，約1萬3000名囚犯。

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