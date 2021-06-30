2021/06/30,
國際

【緬甸政變】翁山蘇姬再次出庭，律師團不滿結果擬繼續上訴

【緬甸政變】翁山蘇姬再次出庭，律師團不滿結果擬繼續上訴
2021年2月1日，緬甸軍方發動政變後，遭拘禁的前國務資政翁山蘇姬（ Aung San Suu Kyi，港譯「昂山素姬」）。圖為該年1月27日翁山蘇姬接種疫苗時。Photo Credit：Reuters / 達志影像

我們想讓你知道的是

翁山蘇姬律師團表示，他們「不滿意」這次判決中檢方提出的證據和法院判決，將繼續上訴。翁山蘇姬目前身負共7條罪名，若是全數成罪，今年將邁入76歲的翁山蘇姬，將面臨最高共40年的刑期。

緬甸前實質領袖翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi，港譯昂山素姬）在今年2月1日軍事政變遭推翻後，至今有七條控罪在身。29日，翁山蘇姬前往奈比多（Naypyidaw）出庭針對煽動叛亂罪應訊，軍政府同日宣布對於同被控煽動叛亂罪的24位名人，已撤銷指控。

路透社》報導，同樣遭控煽動叛亂的兩位全國民主聯盟（National League for Democracy ,NLD）資深黨員——前總統溫敏（Win Myint）與前奈比多市長苗翁（Myo Aung，音譯），也和翁山蘇姬一起出庭受審。

翁山蘇姬法律團隊負責人金蒙紹（Khin Maung Zaw）告訴《路透社》路透社記者，本次審理的最高刑期兩年的煽動叛亂罪，檢方提出他認為不可接受的證據，但法庭接受了。

證據包括全國民主聯盟（National League for Democracy ,NLD）在2月1日政變後發出的公開聲明，在社群媒體上廣為流傳。金蒙紹指出，翁山蘇姬和她的共同被告人溫敏、苗翁都沒有在聲明上簽名，「文件上沒有任何簽名，且他們是從網路上擷取這份文件。」金蒙紹說，「檢方沒有說明他們如何擷取這些文件、透過什麼科技協擷取文件......他們就這樣提交到法庭。這是我們為何提出異議。」

翁山蘇姬出庭時，透過法律團隊成員敏敏索（Min Min Soe）向民眾喊話，希望大家「保持團結一心。」

MyanmarNow》報導，法庭接受兩份全民盟的聲明作為指控翁山蘇姬、溫敏和苗翁的證據，分別是2月7日和2月13日，全民盟中央執行委員會發表的。

2月7日的聲明，呼籲國際社會包括聯合國、外國政府和駐緬甸的外國使團，不要承認軍政府。一週後，全民盟再發表另一份聲明，表示軍政府實施所有法律、規則、規範全都是非法的，彼時軍政府隨即準備對此動用爭議性的《網路安全法》（Cyber Security Law），翁山蘇姬、溫敏和苗翁被以《刑法》第505b條的煽動叛亂罪起訴。

整場審判約3個小時，主審法官Maung Maung Lwin是特別被指派來奈比多Zabuthiri鎮法院處理此案，他排除了針對三名被告的反對意見。被告律師團表示，他們「不滿意」這次判決，會將繼續上訴到高一級的Dekkhina區法院，將於7月6日開庭，但是被告不用出庭聽審。平行政府民族團結政府（National Unity Government,NUG）司法部長Thein Oo也批評，這次判決是「對法律視而不見。」

翁山蘇姬目前身負共7條罪名，包括另一條依《政府機密法》（Official Secrets Act）指控的煽動叛亂罪、依《電信通訊法》（The Telecommunications Law）指控非法進口對講機和去年選舉活動時違反疫情管制規範等。本月初，軍政府又指控翁山蘇姬犯下一系列貪污罪。若是全數成罪，今年將邁入76歲的翁山蘇姬，將面臨最高共40年的刑期。

路透社》報導，翁山蘇姬出庭的同天，國營的苗迪瓦（Myawaddy）電視台29日宣布，「由於一些外部因素」軍政府已撤銷對24位名人煽動叛亂罪的指控。因反政府言論被控煽動叛亂罪，而到遭通緝的名單超過上百人，包括演員、運動員、網路名人、醫生和老師。《路透社》尚無法聯繫到24人當中任何一位。根據緬甸援助政治犯協會（Assistance Association for Political Prisoners）指出，軍政府對將近2000人發出通緝，超過5200人被拘留。

路透社》報導，緬甸軍方領袖敏萊昂（Min Aung Hlaing）28日接受俄羅斯衛星通訊社新聞（Sputnik）訪問時表示，翁山蘇姬的命運並沒有被他掌握在手裡，「我不是法官。我無法預言會發生麼事，對於她的事，我也無法下達任何指令。」敏萊昂說，「法官將會依法審理判決。」

RTXDK4FC
Photo Credit：Reuters / 達志影像

擬釋700名囚犯

路透社》報導，永盛監獄典獄長Zaw Zaw告訴《路透社》，軍方30日將釋放700名仰光（Yangon）永盛監獄（Insein jail）的囚犯。但是Zaw Zaw拒絕告知具體名單。

紐約時報》5月31日曾報導，自殖民時期的134年以來，永盛監獄一直是緬甸專制統治的證明，英國殖民者為了征服此地人民而建造起來的餅狀監獄，因其惡劣條件和半個世紀的軍事獨裁統治期間對囚犯的酷刑而臭名昭著，是緬甸56所監獄中最著名的一所。

翁山蘇姬、全民聯創始人之一溫丁（U Win Tin）、緬甸詩人班耶都(U Paing Ye Thu)都曾在永盛服刑過。「現在的政治犯比幾十年前更多，」倡導組織政治犯援助協會(Assistance Association for Political Prisoners)的聯合創始人波基(U Bo Kyi）說，他在1990年代，也曾兩次在永盛服刑。

在第一個軍事統治時期，即1962年到2011年，監獄系統經常在同一時間裡關押著數千名政治犯，政變後，數百名民主抗議者也被關押進來。永盛監獄容量是5000人，關押的人數已是容量兩倍多，約1萬3000名囚犯。

延伸閱讀

新聞來源

責任編輯：徐卉馨
核稿編輯：杜晉軒


Tags：

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。