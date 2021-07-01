【司法院線上影展】《我的兒子是死刑犯》：作為死刑犯的父母，想必是一樣的哀痛

文：鄭昱仁

《我的兒子是死刑犯》紀錄片中，李家驊導演用他的鏡頭紀錄了三個死刑犯，或者應該說以三個死刑犯作為脈絡，紀錄了他們的家人、朋友、辯護人，乃至於社會對他們的理解、反應，交織出我們對「死刑犯」的輪廓。

在接觸這部片之前，我們可能對於死刑犯，都帶著各自在不同資訊投射下，所形成的各種想像。大部分就好像影像裡死刑犯的辯護人所描述的：一開始在接觸死刑犯時，其實也會想像死刑犯是凶神惡煞的，害怕他們會傷害自己，甚至會面時看到他們腳上繫著腳鐐才鬆了一口氣。

但透過鏡頭，我們得以感受「死刑」的完整過程。從案件發生時被害人家屬、被告家屬，乃至社會的反應；案件定讞後，死刑犯在監獄待死、等待執行，在獄中的情況，甚至最後在刑場執行、大體的處理、有無親友願意認領等等。我們彷彿才從中意識到我們印象中的「死刑犯」，其實也是一個生命。

即使是死刑犯，一樣有愛著他的家人

鏡頭從死刑犯A的媽媽到監獄辦理接見開始，也以媽媽提著食物坐公車又要去辦理接見結尾。我們也可以看到死刑犯A的媽媽，在廚房裡準備鍋貼要帶去監獄給死刑犯A吃。

我想，或許每個人都曾經有在生活困窘時接到爸媽的電話，問我們有沒有飯吃，要不要回家吃飯，那是父母覺得他們唯一能做的，就是煮一些子女喜歡吃的東西。別的幫不上忙，至少可以嚐一嚐媽媽的味道。

這一刻體會到鏡頭傳達的原來是愛，即使是死刑犯，一樣有關愛著他的家人。雖然媽媽跟大眾一樣，也很想知道他為什麼犯下這樣嚴重的罪，但卻無法停止對他的關愛。而這份愛能做的，只是每天準備他喜歡吃的東西去辦理接見，那麼地有限。

Photo Credit: 佳映娛樂提供 《我的兒子是死刑犯》電影劇照

死刑犯的父母，有著一樣的哀痛

鏡頭再轉到第二位死刑犯，他砍殺了父親，造成母親極度的不諒解，幾乎從來沒有到監獄裡看過他，所以他只能把所有的需求，寄望在辯護人、志工身上。

然而，我們不知道他心中最想要的，是不是還是取得家人的諒解；我們更不知道他的家人對他的不理不睬，會不會其實也是對他最後的寬容或憐愛。最後他選擇在獄中自縊，結束他的生命。

而第三位死刑犯，他的父母甚且必須在媒體面前為他的行為下跪道歉，請求社會的諒解。這個死刑犯最後很快被判決定讞，大體甚至必須由殯葬業者來出面認領、處理。樹葬後，他母親對他說的話語，也成為見不到最後一面的訣別話語。

這時候我們才知道，原來生命隨著人生的歷程，即使同是死刑犯，可能也有不同的境況。一樣都是「我的兒子是死刑犯」，作為死刑犯的父母，想必是一樣的哀痛，卻也有著那麼多不同樣貌。

Photo Credit: 佳映娛樂提供 《我的兒子是死刑犯》電影劇照

小結

或許，這也是導演透過鏡頭想要我們去感受的，不管我們對於死刑、對於死刑犯懷著怎樣的理解或態度，《我的兒子是死刑犯》讓我們有機會可以更貼近死刑犯、更貼近死刑，有助於我們去更進一步去思考，該以怎樣的態度來面對這個擺在眼前是生命，而藏在背後的也是生命的議題。

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航