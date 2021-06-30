《手捲煙》：裂縫中的身分認同危機

（小心劇透）

新晉導演陳健朗的首部劇情長片《手捲煙》入圍台灣金馬獎七項提名，揚威海外之後，最近終於在香港正式公映。還記得在預告片尾段，林家棟說：「唔講一、唔講三，講義；唔講風、唔講雨，講咩啊？」給我一種久違了的感覺，也是老派黑社會江湖片的情義味道。入場後，發現電影不單止懷舊，更有貼近當下時代脈絡的故事，多位角色都在問：「我是誰？」刺中了同樣正在面對身分認同危機的香港人。

故事講述前「華籍英兵」關超（林家棟 飾）在香港回歸後失去了原本的身分地位，唯有加入黑社會維生。某天，關超在尖沙咀重慶大廈家裡收容了一名被追殺的年輕南亞毒販文尼（Bipin Karma飾），兩人在同一屋簷下生活，更意外得罪了同一位黑幫大佬……

Photo Credit: Golden Scene

電影的人物角色設定和描寫都比故事劇本出色，身分認同問題是眾人的關鍵詞。主角關超是華人，在港英時代擔任英兵，回歸後得不到居英權，好像被英國放棄一樣。他是香港人、中國人還是英國人？雖然臉上看似淡然，但從他家中的佈置和收藏品，可見他的內心很複雜，不斷沉醉在過去。

其他前「華籍英兵」兄弟都在各行業打拼，但關超特別窮困潦倒，原來加入黑道賺錢的背後，有另一段含蓄的兄弟情故事，在電影後段才會穿橋。觀眾會真正了解到他是一個充滿義氣又低調不願表達的人，也解釋了他與文尼的關係。雖然身分隨年月改變，但關超的義氣性格從未改變，甚至實踐道義已經成為了他的生存意義。

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另一位戲份很重的角色文尼是南亞裔港人，廣東話流利，不過「兩面不是人」，因為香港人未必當他是「香港人」；返回南亞家鄉，鄉里又會當他是香港人。文尼踏上販毒歪路，反映南亞青年難以向上流動的香港社會問題。

落魄的關超收留淪落天涯的文尼，起初純粹為錢，但兩人的關係漸漸從劍拔弩張，發展成相互理解甚至相知相惜，劇本寫得自然流暢。另外，戲中其實還有一位後悔移民來港的新移民女士角色，在按摩院工作，又收留文尼弟弟，散發一種邊緣人之間的人情味。她似是關超的愛情線，同樣面對身分認同危機，但很可惜戲份不多，否則故事會更豐富。

Photo Credit: Golden Scene

電影的拍攝地點充滿香港特色，包括重慶大廈、廟街、深水埗等等基層地帶，當中以重慶大廈作主要舞台，定調了電影的藝術格局，散發著獨特的詭異和不安感。1994年王家衛的《重慶森林》國際知名，令重慶大廈早已成為外國人心目中的「香港icon」之一。重慶大廈位於高級商業區，卻充滿廉價旅店與店舖，給人龍蛇混雜的感覺，就像社會中的「裂縫」，與關超和文尼一樣，互相呼應。

最後不得不提，電影的暴力場面比我想像中驚人，私刑手段殘酷，讓人心驚膽跳，有舊港產黑社會片的影子。結尾更有一場7分鐘長鏡頭暴力打鬥，明顯向韓國電影《原罪犯》致敬，令人驚喜。

Photo Credit: Golden Scene

責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex