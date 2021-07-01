【日劇】《AV帝王》第二季：只有山田孝之撐得起這個怪咖角色，「我是脫了褲子在過日子的！」

日本是成人影片（AV）大國，日本AV影片及女優號稱熱銷全球也不為過，而村西透則是日本AV界導演兼演員、企業家，因經營色情雜誌、發明火車便當與顏射的詞彙與行為、捧紅傳奇AV天后，製作具有革命性與開創性的AV作品而盛極一時，被稱為「自拍A片的帝王」。

Netflix原創日劇《AV帝王》就是改編自本橋信宏2016年出版的傳記小說《全裸導演：村西透傳》，這麼一位不按常理出牌、富爭議性的傳奇人物，似乎也只有山田孝之這個怪咖撐得住了。

Photo Credit: 《AV帝王：第2季》

「勇者喜歡巨乳有什麼錯！」、「婚外情雖然是種文化，但也是一條荊棘之路。」山田孝之是位很特殊的演員，戲稱「不挑工作」的他沒有任何偶像包袱，在日本演藝界有著百變形象與多重風格，身兼導演、製片、樂團主唱、新創資訊長等斜槓身份，早期曾被美國雜誌評選為「世界矚目的十名新星」，是個能讓人安心、放心、信任看他表演的藝術工作者。

「勇者」山田孝之的外型俊俏清秀（小時候常被誤認為女生），演技扎實精湛，但除了早期演出日劇《在世界的中心呼喊愛情》、《水男孩》、《白夜行》及電影《電車男》、《等待，是為了和妳相遇》等純愛類作品，就從電影《熱血高校》後開始轉變形象，主要演出深夜日劇或荒謬另類作品或仿紀錄片，像《暗金丑島君》、《勇者義彥》系列、《荒川爆笑團》等，並不在乎角色的正反派或戲份的主配角，戲路更是越特別越怪異越有趣，還曾被譽為「深夜劇帝王」。

個性溫和好相處的山田孝之，在娛樂圈的親友團數量龐大，有小栗旬、綾野剛、妻夫木聰、生田斗真、藤原龍也、菅田將暉、勝地涼、赤西仁等一票當紅男星，只要是他參與演出或製作的作品，親友團大部分都會捧場客串增添人氣。《AV帝王》就與好友玉山鐵二、滿島真之介一起合作。

2019年8月Netflix上映《AV帝王》第一季後引起全球轟動，故事揭露了日本AV帝王的真實故事與興衰更迭，除了村西透與AV女優黑木香，劇中其他角色姓名大都改用化名，並非真實世界中的名字。

整部影集的劇情結構完整，節奏掌握適當，以女人性自主的論述為呈現，沒有物化女性的偏剖觀點，處理女優的橋段方法非常巧妙，尤其是以黑木香來強化女性的自我意識，衝破假道學的虛偽面具，引領了一場改變世間對AV女優看法與社會地位的女性革命。

《AV帝王》故事聚焦在村西透的傳奇生涯，一開始特立獨行的黑木香就對媒體表示，日本的社會潮流很有問題，性與慾望受到很多壓抑，定調了整齣影集的主題。

描述村西透原本是一個被戴綠帽的公司業務，從販售旅館偷情淫語的錄音帶、批來的封膜寫真書、自製無碼A書，到開設片廠拍攝AV成人影片，在保守的80年代為了追求不一樣的成人情色產業，憑靠著創意與話題，透過獨特的眼光與敏銳的洞悉力，屢次挑戰道德倫理與政府法律的界線，掀起一場尺度大開的性革命，成為貨真價實的AV帝王。

既然是真人真事改編，敘述拍攝A片的真實現場與人物，《AV帝王》的尺度非常大，全片自然大方裸露，坦蕩直接表現，露點鏡頭稀鬆平常，幾乎五分鐘就一場床戲，劇中呈現的性愛姿勢充滿創意、千變萬化，企劃內容更是腦洞大開，讓人瞠目結舌，充滿著赤裸的肉體與慾望，演員在劇中詳細解說與指導，細細拆解每場床戲的精髓，鉅細靡遺地描述成人影片的拍攝細節與製作祕辛，滿足觀眾的情慾饗宴與全新的觀影體驗，整齣戲的娛樂性十分豐富，故事起承轉合完整流暢。

時隔兩年，《AV帝王》第二季於2021年6月播出，1990年代村西透的野心開始膨脹，為了完成在衛星電視播放A片的夢想，無視周遭友人的意見，不顧一切狂灑金錢，胡亂投資超過自身能力、虛無縹緲的衛星產業，最後與大家分道揚鑣，自立門戶開設藍寶石影業製片公司，從原本的飛黃騰達，因為個性的嚴重缺陷，一夕之間從高樓跌至谷底，最終下場狼狽不堪……第二季鎖定在成功之後的失敗落魄，與第一季的意氣風發呈現鮮明的對比。

習慣看主角從谷底翻身反敗為勝，或是遭遇困難阻礙與挫敗落魄，再上演王子復仇記的人生成功奮鬥史，可能對於第二季比較無感，尤其是被半澤直樹模式養大胃口後，更會覺得心情低落。因為《AV帝王》其實是以成人情色為包裝的商場鬥爭劇，也是部關於企業經營、夢想實踐與自由理念的作品，真實人物在人生中的跌宕起伏與挫折失敗，自然也無法避免掉。

第一季描述村西透崛起推廣AV產業的歷程，被競爭對手陷害而多次進出監獄，充滿熱血與幹勁的他，努力攀爬賭上人生，與黑木香真槍實彈拍攝《我愛性虐待》一炮而紅，終於在AV界獲得巨大的成就，完全是標準的成功人士成長勵志故事。

但第二季的劇情方向完全不同，剛愎自用、目中無人、一意孤行的村西透，從原本的飛黃騰達大老闆，因受到經濟泡沫影響，導致事業發展每況愈下，逐漸失去了他強調慾望與情感的原始初衷，最後瞬間從神壇跌落地獄。「連內褲都不敢脫的人，覺得自己的人生是別人的事，我不一樣，該脫的時候就會脫，因為這是我的人生。」

Photo Credit: 《AV帝王：第2季》

第一季的村西透是成功創業家、性革命家，與共同奮鬥的夥伴經過多年努力而獲得成就，到了第二季卻成為囂張固執、冷血自私的反派，村西透再次展露野心，將觸角伸向其他產業，卻被狂妄自大的行為與驕傲自負的性格害慘，缺乏企業經營的整體策略性，多次在商場的爾虞我詐慘敗，陷入黑白兩道之間的角力拉扯中，更被身邊信任的人背叛，下錯一步棋變成全盤皆輸，最後再也無法力挽狂瀾，負債累累，走向毀滅的失敗道路。

對比第一季的耀眼風光，村西透失去一切後獨自活著的孤單落寞，更讓人不勝唏噓，無限感嘆。

《AV帝王》第二季再次展現高水準的製作、故事腳本扎實飽滿、演員演技精湛出色、道具講究、光影色調運鏡佳、歷史的重新詮釋與原創內容拿捏得宜，配角的支線劇情完整，每個人都有自己的心酸故事，不過度神化村西透、沒有日劇最愛的道德說教，沒有歌功頌德或刻意賣弄泡沫經濟時期或復古元素，最後結局村西透向川田推銷石頭做為收尾，彷彿回到最初的他。

「我是脫了褲子在過日子的，打得倒我就來啊！幹得掉我就來啊！」演員部分，主角山田孝之不負眾望，浮誇跋扈、自滿偏執、狂妄執拗、收斂低落……各方面都精彩到位，這麼不在意形象的角色，也真的沒其他男藝人敢如此大方勝任了。

Photo Credit: 《AV帝王：第2季》

玉山鐵二的表演介於誇張與內斂間，相當搶眼；滿島真之介的自然演技讓人感動心疼，柄本時生趣味優秀，兩人真不愧出生於演藝世家。伊藤莎莉可愛逗趣，森田望智演技吸睛，詮釋得很立體，MEGUMI氣場十足。至於女主角恒松祐里，因角色設定關係，演出模樣清純平淡。

第一季劇情隨著昭和時代的結束一起落幕，第二季自平成時代揭開序幕，從最初村西透與黑木香兩人的相互成就、到逐漸產生矛盾及意見衝突，最後因為理念差異而正式鬧翻，編導加入了許多黑木香的心境刻劃，突顯出村西透生命的最大失誤。

第二季有許多反映日本90年代的巧思，如當時流行的麥當勞奶昔、黑金剛手機、骨董跑車、澀谷歌舞伎町、台灣黑道勢力等，充滿現實的殘酷荒謬與人性的真實黑暗，探討人性更加深入，人物刻畫更細膩，黑暗面描述到位，可惜後面的敘事節奏稍微有點亂，但配樂非常好聽。

探索禁忌情色產業的《AV帝王》完整呈現村西透傳奇人生的興衰起落與輝煌殞落，透過村西透的視角觀看整個日本AV產業的興衰始末，了解了AV產業的幕後模樣與黑暗面，見證日本成人產業的發展演變。

至於片中那部害村西透被電視台封殺的AV，真實的片名是「謝謝俊ちゃん」，就是意指傑尼斯的當紅偶像田原俊彥，但其實那位AV女優並沒真的與田原俊彥發生事情，純粹是說謊騙話題。山本奈緒子與三田村康介取材自現實中的卑彌呼與AV導演日比野正明，ピエール瀧（瀧正則）的角色則是影射DMM創辦人龜山敬司。

《AV帝王》第二季追加了中川雅也（Lily Franky）飾演的警視廳警部武井、國村隼的黑道老大古谷等原著沒有的角色，添寫了荒井敏及川田研二兩位創始元老與村西透分家後的黑道糾葛的橋段，加深了整部影集的殘酷現實與悲劇色彩。遊走於黑白二道的刑警，象徵著當時混亂與秩序下社會利益的衝突與矛盾，角色有趣迷人，黑道老大更是壞到讓人心生恐懼。

「回顧過去，大家都會沮喪的。只要能活著就夠了，畢竟過去是不會消失的。」整體來說，《AV帝王》第二季仍是非常令人讚賞，村西透從一手爛牌打出人生大滿貫，再到輸光賭局負債，雖然經歷牢獄之災與各種巔簸困頓，最終投資失利還被騙錢，打造的AV帝國也徹底毀滅。這麼精彩絕倫動盪漂泊的人生，透過戲劇欣賞，彷彿也歷經了劇中人物的悲歡離合，應該是現今環境下最安慰的享受了。

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航