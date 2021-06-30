印度轉守為攻，中印邊境駐軍總數達20萬，戰略重心從巴基斯坦轉向對抗中國

編譯：吳宗宜

衝突加劇，印度向中印邊境增軍

印度近日在印中邊境轉守為攻，大舉增兵5萬人，邊界駐軍總數達到20萬。據《彭博社》報導，四名熟悉邊界的軍事專家指出，在過去幾個月，印度當局已下令將部分部隊和戰機調動至三處與中國交界的地區，使邊界駐軍人數比去（2020）年增加40％以上。

尤其兩國去年曾發生劇烈衝突的喜馬拉雅山邊界拉達克地區（Ladakh），駐軍增幅的人數最大，增加了2萬名士兵，更包括曾經參與對巴基斯坦反恐行動的精銳士兵，增加部署軍隊會讓未來有更多印軍能適應高海拔山區戰鬥，但同時也將減少在西部與巴基斯坦邊境的駐軍。

印度與中國最後一次正式在喜馬拉雅山邊界交戰是在1962年，自英國撤出南亞後，印度的戰略焦點一直在宿敵巴基斯坦，兩國多年來已在爭議領土喀什米爾（Kashmir）打了三場戰爭。然而，自從去年6月發生數十年來最慘烈的印中邊境武裝衝突後，印度莫迪（Narendra Modi）政府就開始試圖緩和與巴基斯坦的緊張關係，集中精力對抗北京。

一位知情人士告訴《彭博社》，此前印度在邊境駐軍主要是為阻止中國的侵略行動，這次的增兵將使印軍指揮官有更多選擇，如採取「進攻性防禦」戰略，在必要時攻擊中國並奪取爭議的邊境領土。該戰略仰賴在部隊中配置更多直升機（以在山谷間運送兵力），以及由英國BAE公司製造的M777榴彈炮等裝備。

印度當局表示，雖然不清楚中國到底在邊境駐紮多少解放軍，但最近中國從西藏向新疆軍區（負責在喜馬拉雅山附近爭議地區巡邏事務）增派了部隊，且正在沿爭議邊界增加新的跑道、可容納戰鬥機的防彈掩體和新機場，北京在過去幾個月還在該軍區增配了長程火炮、坦克、火箭砲兵團和雙引擎戰鬥機。

印度退役中將、前北方軍團司令霍達（D.S. Hooda）表示：「在雙邊邊境管理協議失效下，雙方在此地區部署這麼多軍隊是相當有風險的，雙方可能會積極在爭議邊界巡邏，然後因一個小事件引發失控的衝突，導致無法預料的後果。」

對此，中國外交部發言人汪文斌則回應，當前中印邊境局勢總體穩定，雙方正在協商解決邊境問題。「在此背景下，政府和軍方領導人的言行和軍事部署應有助於緩和局勢、增進雙方互信，而不是相反。」

Photo Credit: AP / 達志影像

思考戰略轉向

近年來印度與中國的關係愈加緊繃，尤其在邊界有爭議的拉達克地區更是武裝衝突不斷。自1962年印中邊境戰爭以來，該區長達3440公里的邊界大部分都沒有明確的定界，兩國競相在「實際控制線」（Line of Actual Control，LAC）附近建造基礎設施並派遣士兵進行巡邏。

2020年6月15日，雙方自1975年以來爆發第一次激烈的武裝衝突。據印度媒體稱，中國指控印軍在其領土內搭帳篷、挖戰壕和移動重型設備，雙方互相指責對方侵略領土，印度迅速向拉達克增派數萬名士兵和武器，後來在加勒萬河谷（Galwan valley）發生了一場激烈衝突，導致20名印度士兵和四名中國士兵死亡，使緊張局勢達到高峰。

與此同時，兩國都在邊境地區興建更多基礎設施，《印度時報》指出，新德里正在加緊修建邊境地區的公路、隧道和橋樑，以縮小與中國動員能力的差距。中國方面，新建造的拉林鐵路已於6月25日啟動營運，將可以將人員從拉薩運送至靠近邊境的東部城市林芝。

中國外交評論家向《南華早報》表示，建設基礎設施和增加駐軍，不太可能顯著加劇兩國緊張局勢。

南亞事務專家、智庫「成都世界事務研究所」所長龍興春也表示，中國的軍事投射能力遠大於印度，因此北京不會太擔心印度最新的行為：「我不認為這5萬軍隊會改變中印邊境的軍事平衡，印度這樣回應是因為他們的軍事基礎設施和機動性都很差，所以他們需要更多的軍隊在前線，但憑藉良好的基礎設施和軍事投放能力，北京可以在需要時立即派兵增援前線。」

前中國解放軍官員、駐港軍事評論員宋忠平也指出，中國不會增軍對抗印度的部署，但會做好應對緊急情況的準備。「中國已加強了高海拔地區的軍事訓練和演習，以便在突發事件發生時能迅速做出反應。」

中國駐印度大使孫衛東也表示：「中印邊界爭端是歷史問題，作為人口超過10億的鄰國，兩國的共同利益多於分歧，應妥善處理雙邊關係，中方堅持通過談判解決爭端，堅定維護國家主權、安全和發展的決心。」

對於莫迪來說，嘗試強硬抗中的印度正處於內憂外患，國內剛遭COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情重創，經濟成長是四年來最低，國防支出也必須相應減少；因此，印度必須加強與Quad夥伴國，也就是美、日、澳的安全合作，以共同對抗中國的影響力。

印度外交部長蘇杰生（Subrahmanyam Jaishankar）指出，印中關係正處於十字路口，只要邊境緊張局勢持續，他們就不會考慮在其他領域與中國合作。

印度智庫政策研究中心（Centre for Policy Research）研究員萊杰特（Sushant Singh）表示：「去年的危機讓印度決策者認知到，中國是未來最大的戰略挑戰，政府將外交重心從巴基斯坦轉移到中國，而這將改變該地區的地緣政治走向。」

台灣亞洲交流基金會的印籍訪問學者莎娜（Sana Hashmi）也說：「儘管印度戰略重心開始轉變，並調動軍隊往邊境，但中國在印中邊境仍保持優勢。兩國在經濟和軍事上的不對等將繼續存在，印度要追上中國還有很長的路要走。」

新聞來源

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航