鍊條保養DIY教學：電動車／檔車新手謹記三大步驟與八大注意點

文：KEN

鍊條到底該如何保養呢？除了多數的檔車車型外，近年來亦有許多電動速克達車款，例如Gogoro 2等，採用鍊條傳動，以應付電車瞬間扭力輸出。不過習慣騎乘以皮帶傳動的速克達車主，對於鍊條的保養通常較為陌生，如果沒有好好保養重要的鍊條，除了會產生轉動噪音，還會因為砂石磨損而破壞油封，平時未確實檢查長度，更會減少鍊條壽命導致落鍊。今天就跟著Moto7鍊條保養小教室，一起學習如何正確清潔、保養鍊條吧！

該準備哪些東西？

鍊條清潔劑：用於洗去鍊條上的髒汙 鍊條潤滑油：用於保養鏈條，以延長壽命 刷具：用來刷掉鍊條上的油垢 抹布：擦拭清潔劑所洗下的髒污 手套：防止雙手沾染油汙，同時保護手指安全 口罩：防止吸入噴清潔劑和潤滑油時的揮發性氣體 防噴紙板：防止車輪沾染到油汙等 中柱、駐車架：讓電動車、檔車後輪懸空，才能在清潔時轉動輪胎

步驟一：立中柱、入空檔、確實熄火

注意一：配戴膠質手套、口罩

注意二：發動空催是大忌，省了力可能也掉了手指

保養鍊條也需注意安全。如果是檔車，須排入空檔，使用駐車架將車身立起；若是電動速克達，則要將馬達確實斷電關閉。如果車輛未熄火，很可能會被他人誤觸油門導致鍊條轉動，發生手指被捲入的危險！

另外建議在保養時，全程配戴膠質手套，如果使用棉質手套，較容易在操作時勾到，也可能會捲入齒盤與鍊條之間而發生危險，需要多加注意維護自身安全。

Photo Credit: MOTO7

步驟二：開始洗鍊條

注意三：確實鋪墊紙板、防止噴濺

注意四：鏈條轉動方向務必要 往齒盤反方向 ，防止齒盤和鍊條夾住手指或刷具

，防止齒盤和鍊條夾住手指或刷具 注意五：慎選清洗劑

前置作業完成後，接著就是開始清潔鍊條啦！在開刷鍊條之前，記得先將鍊條周圍的障礙物移開，更能夠完整的清洗鍊條。如果怕輪框、輪胎被清潔劑和鍊條油噴到而造成髒污及打滑風險可以墊上紙板防髒，同時也維護環境整潔，防止地面殘油。

等一切準備就緒後，記得將清潔劑搖勻，然後直接噴灑於鍊條髒污處，並使用鍊條刷刷洗。不少人也會選擇以舊牙刷自製刷具，無論如何，只要能夠搭配清潔劑刷下髒污就行。再反覆刷洗至污垢溶解，接著使用抹布擦拭乾淨即可。

Photo Credit: MOTO7 洗鍊條前記得將鍊條蓋拆除喔！

在開始刷洗鍊條前，要記得不讓自己受傷的基本準則，轉動輪胎時要切記不要往會捲入齒盤的方向刷洗，不慎捲入很有可能造成身體受傷。另外如果是清潔鍊條蓋無法輕易拆除的車款，也可以直接刷洗下方鍊條，還可以同時清潔到鍊條內面。

Photo Credit: MOTO7 接著以鍊條刷來回刷洗，記得鍊條要往齒盤的反方向推動，才不會夾到手或是刷具。

常見鍊條清潔劑比較

不同類型的鍊條清潔劑中，常見的三大種類有：水洗或水性清潔劑、煤油與柴油，以及專用型鍊條清潔劑，三者各有優缺點，筆者在此為各位分析簡單地分析：

水洗或水性清潔劑，滲透性較好，可深入清潔，但使用時需耗費較多時間，並且需要噴乾至完全乾燥，否則易導致鍊條生鏽；煤油或柴油清洗，雖然便宜且容易取得，但使用時會散發強烈的毒臭味，若用在油封鍊條上，也可能使油封橡膠膨脹，導致鍊條損毀；專用型鍊條清潔劑，可以快速咬住髒污，再利用推進氣體帶走髒污，完成後揮發快速、乾燥快，清潔後可以立即上鍊條油，無須長時間等待，缺點是若鍊條骯髒污垢卡太多，而清潔劑可能一下就噴完了，需要好幾罐來噴，較不環保與傷荷包。

步驟三：洗完後接著上油

注意六：乾式省時，濕式處理需花半天時間等乾

注意七：切記不要噴到輪胎上

注意八：定期檢視、清潔保養更重要

清潔完畢後，就可以開始為鍊條上油了。相比清潔，上油較為簡單直覺，只要謹記鍊條油封處、目與目之間能夠完整受到鍊條油的包覆，才能達到防鏽和潤滑之效果，最後等待鍊條油滲入油封之中，鏈條保養就算是大功告成囉！

乾式、濕式鍊條油，要選哪一個？

鍊條油同樣分為濕式與乾式兩種，濕式鍊條油可以更深入地潤滑鍊條，潤滑效果也能持續較久，缺點則是使用過程耗時，需要長時間等待乾燥，否則容易在行進過程噴濺至車身及輪胎；而乾式鍊條油，雖然潤滑效果持續時間較短，但操作上較簡單，不易噴濺，使用完畢也可以立即行駛，無需等待乾燥。若以現今的保養習性來看，約1,000km保養一次便已足夠。

總結

看完鍊條清洗流程後，不知各位讀者是否已經謹記三大步驟與八大注意點？筆者最後再統整一遍：

步驟一：立中柱、入空檔、確實熄火！做好洗鍊條前的準備 注意一：配戴膠質手套、口罩

注意二：發動空催是大忌，省了力可能也掉了手指 步驟二：用刷具搭配清潔劑，刷洗後擦乾淨 注意三：確實鋪墊紙板、防止噴濺

注意四：鏈條轉動方向務必要往齒盤反方向，防止齒盤和鍊條夾住手指或刷具！

注意五：慎選清洗劑 步驟三：洗完接著上油，上油保持鍊條潤滑、防鏽 注意六：乾式省時，濕式耗時

注意七：切記不要噴到輪胎上

注意八：定期檢視、清潔保養更重要！

身為愛車人士的你，除了注意行車安全與騎乘技巧，平時的車輛保養也相當重要。別忘了注意鍊條的健康狀況，保養鍊條時選用適當的工具，並培養正確保養觀念，才能騎得安全又長久。

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本文經Moto7專業機車資訊網授權刊登，原文發表於此

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航